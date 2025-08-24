Активізація спільного виробництва та тренування українських військових: Шмигаль і міністр оборони Латвії Спрудс провели переговори

Міністр оборони України Денис Шмигаль зустрівся і провів переговори у Києві зі своїм латвійським колегою Андрісом Спрудсом.

Про це повідомляє Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Денис Шмигаль подякував пану Спрудсу за візит у ці святкові дні.

"Ми високо цінуємо всю допомогу, яку Латвія надала нам від початку повномасштабної війни. Зокрема, важливим для нас є останнє рішення Уряду Латвії про виділення 2 млн євро на закупівлю зброї в межах PURL", – зазначив Міністр оборони України під час переговорів 23 серпня.

Також читайте: Говорити про відправку військових Латвії до України зарано, - президент Рінкевичс

Сторони обговорили плани оборонної співпраці на коротку і довгострокову перспективи. Українська делегація поінформувала колег про поточну ситуацію на фронті й нагальні потреби Сил оборони, щоб надалі стримувати ворога.

Серед пріоритетів співпраці – активізація спільного виробництва як в Україні, так і в Латвії. Обговорили також продовження участі латвійських партнерів у програмі тренування українських військових.

Окремо Денис Шмигаль відзначив провідну роль Латвії у діяльності Коаліції дронів.

Також читайте: Вимоги Росії до України неприйнятні, Донеччина - це Україна, - прем’єрка Латвії Сіліня