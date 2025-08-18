УКР
Вимоги Росії до України неприйнятні, Донеччина - це Україна, - прем’єрка Латвії Сіліня

Сіліня про вимоги РФ

Прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня заявила, що пропозиції Росії щодо Донецька та "особливого статусу" російської мови неприпустимі. Вона підкреслила важливість участі США у будь-яких переговорах та наголосила на підготовці до всіх сценаріїв розвитку подій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише портал Delfi.

"Про Донецьк не може бути й мови. Донецьк – це Україна. Також неприйнятний "особливий статус" російської мови, тому що ми добре знаємо про наслідки цього", – заявила Сіліня.

Під час засідання "Коаліції охочих" вона наголосила на важливості того, щоб зустріч президентів України та Росії відбувалася у тристоронньому форматі, на якій також був би присутній президент США.

"Трамп намагається утримати Путіна за столом переговорів, але ми маємо бути готовими до пакета санкцій, якщо переговори буде зупинено. Наразі незрозуміло, чи буде припинення вогню або мирна угода, але всі сценарії мають бути підготовлені", – сказала прем'єр-міністерка Латвії.

"Водночас для нас важливо, які гарантії безпеки США обіцяють Україні – чи то просто військова підтримка, чи то реальна військова присутність. Також важливими є гарантії безпеки США для Європи і те, як вони будуть надані в Україні", – додала Сіліня.

Нагадаємо, Агентство  Reuters опублікувало вимоги щодо припинення війни Росії проти України, які російський диктатор висунув на Алясці під час зустрічі із президентом США Дональдом Трампом.

