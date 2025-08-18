Требования России к Украине неприемлемы, Донецкая область – это Украина, – премьер Латвии Силиня
Премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что предложения России относительно Донецка и "особому статусу" русского языка недопустимы. Она подчеркнула важность участия США в любых переговорах и отметила подготовку ко всем сценариям развития событий.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет портал Delfi.
"О Донецке не может быть и речи. Донецк - это Украина. Также неприемлем "особый статус" русского языка, потому что мы хорошо знаем о последствиях этого", - заявила Силиня.
Во время заседания "Коалиции желающих" она подчеркнула важность того, чтобы встреча президентов Украины и России проходила в трехстороннем формате, на которой также присутствовал бы президент США.
"Трамп пытается удержать Путина за столом переговоров, но мы должны быть готовы к пакету санкций, если переговоры будут остановлены. Пока непонятно, будет ли прекращение огня или мирное соглашение, но все сценарии должны быть подготовлены", - сказала премьер-министр Латвии.
"В то же время для нас важно, какие гарантии безопасности США обещают Украине - то ли просто военная поддержка, то ли реальное военное присутствие. Также важны гарантии безопасности США для Европы и то, как они будут предоставлены в Украине", - добавила Силиня.
Напомним, Агентство Reuters опубликовало требования о прекращении войны России против Украины, которые российский диктатор выдвинул на Аляске во время встречи с президентом США Дональдом Трампом.
він так собі нерухомість навишибав у США
- там про НІ ЕС І НАТО
- там і про віддати 5 областей
- там і про мову
- і про їх церкву
по факту нам лишать лише прапор. І трамп який спамить твітами бо хоче медальку від Путіна героя РФ
- трампу дуже треба премія
дарвінаНобеля
- трамп дуже поважає пуйла і не хочу псувати своєму другу настрій. Хіба так складно виконати 100% вимог чекіста? Ну не санкції ж вводити, панімаєш лі
- майстер угод трамп ще раз підтвердив свою майстерність: ви росіянам 6000 кв. км територій, з найбільш укріпленими фортифікаціями за всю війну. А взамін отримаєте 400 кв. км ! Беріть не роздумуйте, це найкраща угода, кращої вже не буде