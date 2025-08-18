РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12772 посетителя онлайн
Новости Требования РФ относительно прекращения огня
863 10

Требования России к Украине неприемлемы, Донецкая область – это Украина, – премьер Латвии Силиня

Силиня о требованиях РФ

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что предложения России относительно Донецка и "особому статусу" русского языка недопустимы. Она подчеркнула важность участия США в любых переговорах и отметила подготовку ко всем сценариям развития событий.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет портал Delfi.

"О Донецке не может быть и речи. Донецк - это Украина. Также неприемлем "особый статус" русского языка, потому что мы хорошо знаем о последствиях этого", - заявила Силиня.

Во время заседания "Коалиции желающих" она подчеркнула важность того, чтобы встреча президентов Украины и России проходила в трехстороннем формате, на которой также присутствовал бы президент США.

"Трамп пытается удержать Путина за столом переговоров, но мы должны быть готовы к пакету санкций, если переговоры будут остановлены. Пока непонятно, будет ли прекращение огня или мирное соглашение, но все сценарии должны быть подготовлены", - сказала премьер-министр Латвии.

"В то же время для нас важно, какие гарантии безопасности США обещают Украине - то ли просто военная поддержка, то ли реальное военное присутствие. Также важны гарантии безопасности США для Европы и то, как они будут предоставлены в Украине", - добавила Силиня.

Напомним, Агентство Reuters опубликовало требования о прекращении войны России против Украины, которые российский диктатор выдвинул на Аляске во время встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ давала сигналы, что готова прекратить огонь, но это не подтвердилось, - Зеленский

Автор: 

Латвия (1378) россия (96910) Украина (45080) Силиня Эвика (2)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
ТАК якби лише донеччина

- там про НІ ЕС І НАТО
- там і про віддати 5 областей
- там і про мову
- і про їх церкву

по факту нам лишать лише прапор. І трамп який спамить твітами бо хоче медальку від Путіна героя РФ
показать весь комментарий
18.08.2025 11:50 Ответить
+2
Барига та вишибала . Ось Україну хоче вишибити з ЇЇ ЕТНИЧНИХ ЗЕМЕЛЬ .
він так собі нерухомість навишибав у США
показать весь комментарий
18.08.2025 11:57 Ответить
+1
... а Тромб - https://x.com/FrancisWegner/status/1957175044687421804?t=TEhCG1L_HI68TstFBK5pNg&s=19 кловун.
показать весь комментарий
18.08.2025 11:47 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
... а Тромб - https://x.com/FrancisWegner/status/1957175044687421804?t=TEhCG1L_HI68TstFBK5pNg&s=19 кловун.
показать весь комментарий
18.08.2025 11:47 Ответить
Барига та вишибала . Ось Україну хоче вишибити з ЇЇ ЕТНИЧНИХ ЗЕМЕЛЬ .
він так собі нерухомість навишибав у США
показать весь комментарий
18.08.2025 11:57 Ответить
ТАК якби лише донеччина

- там про НІ ЕС І НАТО
- там і про віддати 5 областей
- там і про мову
- і про їх церкву

по факту нам лишать лише прапор. І трамп який спамить твітами бо хоче медальку від Путіна героя РФ
показать весь комментарий
18.08.2025 11:50 Ответить
Трамп хоче Нобелівську премію миру І ГОТОВ ЙТИ ДО НЕЇ ПО ТРУПАХ УКРАЇНЦІВ
показать весь комментарий
18.08.2025 11:54 Ответить
показать весь комментарий
18.08.2025 11:52 Ответить
Зеленскому, его шобле і вкраїнчикам-ухилянтам розкажіть.
показать весь комментарий
18.08.2025 12:18 Ответить
Решительные у нас союзники. Толпой бегают за Путей, упрашивая перестать стрелять, с утра до вечера пережёвывают его требования... Вооружите Украину как положено, и он сам будет просить о мире.
показать весь комментарий
18.08.2025 12:18 Ответить
ви не зрозуміли:

- трампу дуже треба премія дарвіна Нобеля

- трамп дуже поважає пуйла і не хочу псувати своєму другу настрій. Хіба так складно виконати 100% вимог чекіста? Ну не санкції ж вводити, панімаєш лі

- майстер угод трамп ще раз підтвердив свою майстерність: ви росіянам 6000 кв. км територій, з найбільш укріпленими фортифікаціями за всю війну. А взамін отримаєте 400 кв. км ! Беріть не роздумуйте, це найкраща угода, кращої вже не буде
показать весь комментарий
18.08.2025 12:53 Ответить
 
 