Требования России к Украине неприемлемы, Донецкая область – это Украина, – премьер Латвии Силиня

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что предложения России относительно Донецка и "особому статусу" русского языка недопустимы. Она подчеркнула важность участия США в любых переговорах и отметила подготовку ко всем сценариям развития событий.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет портал Delfi.

"О Донецке не может быть и речи. Донецк - это Украина. Также неприемлем "особый статус" русского языка, потому что мы хорошо знаем о последствиях этого", - заявила Силиня.

Во время заседания "Коалиции желающих" она подчеркнула важность того, чтобы встреча президентов Украины и России проходила в трехстороннем формате, на которой также присутствовал бы президент США.

"Трамп пытается удержать Путина за столом переговоров, но мы должны быть готовы к пакету санкций, если переговоры будут остановлены. Пока непонятно, будет ли прекращение огня или мирное соглашение, но все сценарии должны быть подготовлены", - сказала премьер-министр Латвии.

"В то же время для нас важно, какие гарантии безопасности США обещают Украине - то ли просто военная поддержка, то ли реальное военное присутствие. Также важны гарантии безопасности США для Европы и то, как они будут предоставлены в Украине", - добавила Силиня.

Напомним, Агентство Reuters опубликовало требования о прекращении войны России против Украины, которые российский диктатор выдвинул на Аляске во время встречи с президентом США Дональдом Трампом.

