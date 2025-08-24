РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8591 посетитель онлайн
Новости Присвоение звания Герой Украины
960 3

Зеленский присвоил звание Героя Украины еще восьми военнослужащим, пятерым из них - посмертно

Присвоение звания Героя Украины

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины восьми военнослужащим, некоторым - посмертно.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующие указы №646-654/2025 опубликованы на сайте президента 23 августа.

Как отмечается, звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" присвоено за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу.

Также читайте: Зеленский присвоил поэту и воину Максиму Кривцову звание Героя Украины (посмертно)

Так, звания Героя Украины удостоены:

  • подполковник Витязь Дмитрий Михайлович;
  • младший сержант Быков Владислав Дмитриевич (посмертно);
  • младший лейтенант Елецкий Дмитрий Юрьевич;
  • старший сержант Журавель Игорь Михайлович (посмертно);
  • штаб-сержант Кедик Иван Васильевич (посмертно);
  • старший солдат Корсун Михаил Владимирович;
  • солдат Постовой Николай Александрович (посмертно);
  • старший солдат Щербина Евгений Валентинович (посмертно).

Читайте: Зеленского просят присвоить звание Героя Украины (посмертно) оператору FPV-дронов 82-й ОДШБр Екатерине (Мяу) Троян, - петиция

Автор: 

Герой Украины (485) Зеленский Владимир (21697)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Журавель Ігор Михайлович. Это не тот, спасение которого на личном контроле держал?
показать весь комментарий
24.08.2025 12:11 Ответить
Ні, не той.
показать весь комментарий
24.08.2025 13:02 Ответить
Тогда вибачення и шана двом полеглим воинам!
показать весь комментарий
24.08.2025 13:04 Ответить
 
 