Зеленский присвоил звание Героя Украины еще восьми военнослужащим, пятерым из них - посмертно
Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины восьми военнослужащим, некоторым - посмертно.
Как передает Цензор.НЕТ, соответствующие указы №646-654/2025 опубликованы на сайте президента 23 августа.
Как отмечается, звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" присвоено за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу.
Так, звания Героя Украины удостоены:
- подполковник Витязь Дмитрий Михайлович;
- младший сержант Быков Владислав Дмитриевич (посмертно);
- младший лейтенант Елецкий Дмитрий Юрьевич;
- старший сержант Журавель Игорь Михайлович (посмертно);
- штаб-сержант Кедик Иван Васильевич (посмертно);
- старший солдат Корсун Михаил Владимирович;
- солдат Постовой Николай Александрович (посмертно);
- старший солдат Щербина Евгений Валентинович (посмертно).
