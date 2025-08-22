Зеленский присвоил поэту и воину Максиму Кривцову звание Героя Украины (посмертно)

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины (посмертно) поэту и военному Максиму (Дали) Кривцову, который в прошлом году погиб на войне.

Об этом говорится в указе президента Владимира Зеленского.

Поэт и военный Максим Кривцов также посмертно получил орден "Золота Зірка".

"За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю: Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золота Зірка" Кривцову Максиму Александровичу - участнику боевых действий (посмертно)", - говорится в указе.

Максим Кривцов погиб на фронте 7 января 2024 года. Он был участником Революции Достоинства, ушел добровольцем на фронт в 2014-м, снова вернулся к оружию уже с началом полномасштабного вторжения.

В декабре 2023 года в издательстве "Наш формат" вышла дебютная книга стихов поэта.

Через несколько недель после гибели поэта президент также посмертно наградил его орденом "За заслуги" III степени.

