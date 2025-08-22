УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10169 відвідувачів онлайн
Новини Присвоєння звання Герой України
939 1

Зеленський присвоїв поету та воїну Максиму Кривцову звання Героя України (посмертно)

Максим Кривцов посмертно отримав звання Героя України

Президент України Володимир Зеленський надав звання Героя України (посмертно) поету та військовому Максиму (Далі) Кривцову, який торік загинув на війні.

Про це йдеться в указі президента Володимира Зеленського, інформує Цензор.НЕТ.

Поет і військовий Максим Кривцов також посмертно отримав орден "Золота Зірка".

"За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" Кривцову Максиму Олександровичу — учаснику бойових дій (посмертно)", - йдеться в указі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський присвоїв звання Героя України ще трьом військовослужбовцям, одному з них - посмертно

Максим Кривцов загинув на фронті 7 січня 2024 року. Він був учасником Революції Гідності, пішов добровольцем на фронт у 2014-му, знову повернувся до зброї вже з початком повномасштабного вторгнення.

У грудні 2023 року у видавництві "Наш формат" вийшла дебютна книга віршів поета.

Через кілька тижнів після загибелі поета президент також посмертно нагородив його орденом "За заслуги" III ступеня.

Більше про поета можна прочитати в матеріалі Цензор.НЕТ.

Читайте також: Зеленський присвоїв звання Героя України командиру бригади "Лють" Максиму Казбану (посмертно)

Автор: 

Герой України (342) нагорода (1303) письменник (84) втрати (4535)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вічна пам'ять герою.
показати весь коментар
22.08.2025 17:10 Відповісти
 
 