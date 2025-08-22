Зеленський присвоїв поету та воїну Максиму Кривцову звання Героя України (посмертно)

Президент України Володимир Зеленський надав звання Героя України (посмертно) поету та військовому Максиму (Далі) Кривцову, який торік загинув на війні.

Про це йдеться в указі президента Володимира Зеленського.

Поет і військовий Максим Кривцов також посмертно отримав орден "Золота Зірка".

"За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" Кривцову Максиму Олександровичу — учаснику бойових дій (посмертно)", - йдеться в указі.

Максим Кривцов загинув на фронті 7 січня 2024 року. Він був учасником Революції Гідності, пішов добровольцем на фронт у 2014-му, знову повернувся до зброї вже з початком повномасштабного вторгнення.

У грудні 2023 року у видавництві "Наш формат" вийшла дебютна книга віршів поета.

Через кілька тижнів після загибелі поета президент також посмертно нагородив його орденом "За заслуги" III ступеня.

