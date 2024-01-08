На фронті загинув поет і письменник Максим Кривцов. ФОТО
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На війні проти російських окупантів загинув український військовослужбовець та поет Максим Кривцов. Йому було 33 роки
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написав Любко Дереш.
Він зазначив: "Сьогодні загинув поет Кривцов Максим. Мав удачу спілкуватися з ним і вести заняття, де він був як слухач, на ветеранській програмі "Голоси війни".
Дуже жива, дотепна, надзвичайно талановита людина. Ось невеликий фрагмент із синопсису роману, який він надсилав на курсі, і який, на жаль, в цьому житті він уже не завершить".
У 2019 році Цензор.НЕТ взяв інтерв'ю у Максима Кривцова із позивним Далі - Я прокинувся від крику. Палач вдивлявся в небо, наче капітан корабля, який щойно помітив довгоочікувану землю, і кричав, радісний-радісний: "Далі, наші "Градами" #башать!"
Будь ласка, зачекайте...
И их молодость закончилась
А я ,старая, голосовала за Порошенко
И я жива....
Если бы путин напал по - серьезному в 2014
У него бы получилось
Без сомнения
А вот если бы президентом остался Порошенко
То шансы забрать Украину приблизились бы к нулю
Путин это понял
И сделал все
Чтобы усадить в кресло президента УКРАИНЫ своего!!!!
И свой помог Путину
Расчистить ему дорогу на Киев
И если бы не сопротивление народа после 24 февраля
Украина бы уже была частью России
А поскольку путин не сворачивает войну,которая ему не выгодна давно
Это означает - он уверен в том,что зеленский ему поможет реализовать планы
И зеленский помогает
От нас отворачиваются союзники
Президент практически сорвал мобилизацию
Мочит Залужного
И душит демократию
Абсолютно кремлевский сценарий
Мы стоим на пороге чего- то очень страшного
И все еще жуем сопли
Нужно срочно сносить власть
Если мы хотим выжить
А у мене є мрія, щоб і банкір міг би стояти зі зброєю в руках за свої статки. І власник ковбасної фабрики також мав би нагоду класти голову, захищаючи свою власність.
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
Звонил дочке в Берлин, плачет...
Говорит что был невероятным человеком.
Жаль уходят лучшие
Бо десь там ,на фронті ,загинув поет.
Шумить рвучкий вітер над давньой горой,
На фронті вкраїнським загинув герой.
Заплачуть дівчата, тих сліз вже ріки,
І плач той продовжують в небі круки,
І мамам заковує кригою грудь,
Недовго герої-поети живуть...
Знов зірка зірвалась в складний пірует,
Десь в славній Вкраїні вродився поет.