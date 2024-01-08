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На фронті загинув поет і письменник Максим Кривцов. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

На війні проти російських окупантів загинув український військовослужбовець та поет Максим Кривцов. Йому було 33 роки

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написав Любко Дереш.

Він зазначив: "Сьогодні загинув поет Кривцов Максим. Мав удачу спілкуватися з ним і вести заняття, де він був як слухач, на ветеранській програмі "Голоси війни".

Дуже жива, дотепна, надзвичайно талановита людина. Ось невеликий фрагмент із синопсису роману, який він надсилав на курсі, і який, на жаль, в цьому житті він уже не завершить".

Читайте на "Цензор.НЕТ": 29 серпня у пам'ять про добровольця батальйону "Миротворець" Романа Набєгова, загиблого під Іловайськом 2014-го, в Херсоні відбудуться читання його віршів

На фронті загинув поет і письменник Максим Кривцов 01

У 2019 році Цензор.НЕТ взяв інтерв'ю у Максима Кривцова із позивним Далі - Я прокинувся від крику. Палач вдивлявся в небо, наче капітан корабля, який щойно помітив довгоочікувану землю, і кричав, радісний-радісний: "Далі, наші "Градами" #башать!"

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+65
Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
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07.01.2024 21:47
+63
🙏 Герою Слава !!!
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07.01.2024 21:46
+50
боляче...
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07.01.2024 21:49
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🙏 Герою Слава !!!
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07.01.2024 21:46 Відповісти
Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
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07.01.2024 21:47 Відповісти
боляче...
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07.01.2024 21:49 Відповісти
Слава і вічна пам'ять воїну!
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07.01.2024 21:50 Відповісти
Молодые выбрали МОЛОДОГО
И их молодость закончилась
А я ,старая, голосовала за Порошенко
И я жива....
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07.01.2024 21:55 Відповісти
то може съездь на фронт?
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07.01.2024 23:29 Відповісти
Молодые выбрали молодого, а тот не моргнув, открыл дверь и пустил войну в страну
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07.01.2024 23:51 Відповісти
Це б трапилось у любому випадку. Без конкретного прізвища президента України. Це ідеологія росії. Постійне розширення імперії. Інакше країна здохне.
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08.01.2024 00:17 Відповісти
Не согласна
Если бы путин напал по - серьезному в 2014
У него бы получилось
Без сомнения
А вот если бы президентом остался Порошенко
То шансы забрать Украину приблизились бы к нулю
Путин это понял
И сделал все
Чтобы усадить в кресло президента УКРАИНЫ своего!!!!
И свой помог Путину
Расчистить ему дорогу на Киев
И если бы не сопротивление народа после 24 февраля
Украина бы уже была частью России
А поскольку путин не сворачивает войну,которая ему не выгодна давно
Это означает - он уверен в том,что зеленский ему поможет реализовать планы
И зеленский помогает
От нас отворачиваются союзники
Президент практически сорвал мобилизацию
Мочит Залужного
И душит демократию
Абсолютно кремлевский сценарий
Мы стоим на пороге чего- то очень страшного
И все еще жуем сопли
Нужно срочно сносить власть
Если мы хотим выжить
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08.01.2024 02:51 Відповісти
С.У.М.
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07.01.2024 22:00 Відповісти
Честь воїну!
А у мене є мрія, щоб і банкір міг би стояти зі зброєю в руках за свої статки. І власник ковбасної фабрики також мав би нагоду класти голову, захищаючи свою власність.
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07.01.2024 22:09 Відповісти
из банкиров только Онистрат пошёл на войну с сыном и сын его погиб там. А могли бы будучи долларовыми миллионерами где-то в Польше гулять по Варшаве.
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07.01.2024 22:18 Відповісти
Данилов татарововим та падаляк з єрмаком, мабуть, зхвильовані, але глибоко десь…
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07.01.2024 22:19 Відповісти
Прощавай, Людино...
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07.01.2024 22:19 Відповісти
Вічна пам'ять і слава всім справжнм Героям України!
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07.01.2024 22:29 Відповісти
Царство тобі Небесне,Воїне..
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07.01.2024 22:32 Відповісти
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07.01.2024 22:34 Відповісти
Светлая память поэту
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07.01.2024 22:42 Відповісти
Кожного дня гинуть найкращі. Цікаво, буде коли небудь новина на кшталт на війні загинув народний депутат, суддя чи прокурор
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07.01.2024 23:07 Відповісти
Жовтий скотч - Музика - Юрій Юрченко, Слова - Максим Кривцов https://www.youtube.com/watch?v=1CW0vayxGM8&ab_channel=%23BABYLON%2713
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07.01.2024 23:42 Відповісти
Жаль, муза - жіночої статі. Хоча можливо Він стане для когось Пегасом і хтось допише недописане.
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07.01.2024 23:44 Відповісти
Царство небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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07.01.2024 23:49 Відповісти
Друг моей дочери, он и познакомил дочь с ее будущим мужем.
Звонил дочке в Берлин, плачет...
Говорит что был невероятным человеком.
Жаль уходят лучшие
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08.01.2024 02:32 Відповісти
бывает... помню в 15м погиб от снайпера оперный певец на донбассе...
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08.01.2024 03:36 Відповісти
а сколько спортсменов погибло... Господи, надеюсь, что им место в Раю
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08.01.2024 03:39 Відповісти
Зірвалася зірка в складний пірует,
Бо десь там ,на фронті ,загинув поет.
Шумить рвучкий вітер над давньой горой,
На фронті вкраїнським загинув герой.
Заплачуть дівчата, тих сліз вже ріки,
І плач той продовжують в небі круки,
І мамам заковує кригою грудь,
Недовго герої-поети живуть...
Знов зірка зірвалась в складний пірует,
Десь в славній Вкраїні вродився поет.
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08.01.2024 08:33 Відповісти
Ще й кота на передовій прихистив, і кіт загинув разом з ним...
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08.01.2024 09:53 Відповісти
Pam'yataemo...🇺🇦
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08.01.2024 10:21 Відповісти
Вічна пам'ять Герою, Царство Небесне! Нехай фіалками проросте пам'ть про нього у звільненій Україні, за яку він віддав життя 💔💙💛
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08.01.2024 11:28 Відповісти
 
 