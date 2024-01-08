На фронті загинув поет і письменник Максим Кривцов. ФОТО

На війні проти російських окупантів загинув український військовослужбовець та поет Максим Кривцов. Йому було 33 роки

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написав Любко Дереш.

Він зазначив: "Сьогодні загинув поет Кривцов Максим. Мав удачу спілкуватися з ним і вести заняття, де він був як слухач, на ветеранській програмі "Голоси війни".

Дуже жива, дотепна, надзвичайно талановита людина. Ось невеликий фрагмент із синопсису роману, який він надсилав на курсі, і який, на жаль, в цьому житті він уже не завершить".

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У 2019 році Цензор.НЕТ взяв інтерв'ю у Максима Кривцова із позивним Далі - Я прокинувся від крику. Палач вдивлявся в небо, наче капітан корабля, який щойно помітив довгоочікувану землю, і кричав, радісний-радісний: "Далі, наші "Градами" #башать!"