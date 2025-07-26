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Новини Загинув командир бригади Лють Казбан
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Зеленський присвоїв звання Героя України командиру бригади "Лють" Максиму Казбану (посмертно)

Казбан загув в ДТП

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України командиру бригади "Лють" Максиму Казбану, який трагічно загинув у ДТП на Донеччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на указ №551/2025 глави держави.

"За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю:

Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" КАЗБАНУ Максиму Олександровичу - полковнику поліції (посмертно)", - йдеться у документі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Із загиблим командиром бригади "Лють" Максимом Казбаном попрощалися у Києві. ФОТОрепортаж

Раніше повідомлялось, що командир Об'єднаної штурмової бригади Національної поліції "Лють" Максим Казбан загинув у ДТП в Донецькій області 22 липня 2025 року.

 Читайте спогади про Максима Казбана:"Питання не в тому, чого ти боїшся. Питання в тому, що ти можеш зробити", - командир Об’єднаної штурмової бригади Нацполіції України "Лють" Максим Казбан

Автор: 

Герой України (335) Зеленський Володимир (24870) Об’єднана штурмова бригада "Лють" (7)


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Топ коментарі
+7
Чи всім загиблим комбригам дають Героя аптоматично ?

.
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26.07.2025 11:42 Відповісти
+6
а чого обставини ДТП не публікують, кількість постраждалих, хто винен, скільки загиблих, рівень алкоголю в крові
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26.07.2025 11:51 Відповісти
+5
Ніт.Тільки після героїчної дтп.
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26.07.2025 11:57 Відповісти
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він же поліцейський....

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26.07.2025 11:44 Відповісти
Чи всім загиблим комбригам дають Героя аптоматично ?

.
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26.07.2025 11:42 Відповісти
Ніт.Тільки після героїчної дтп.
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26.07.2025 11:57 Відповісти
Тому що звичайні солдати в окопах які помирають у справжньому пеклі звичайні вихідці з народу (нижчий клас), а старші офіцери з генералами еліта, мають зв'язки.
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26.07.2025 12:01 Відповісти
То чому не напишуть ?

.
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26.07.2025 12:33 Відповісти
а чого обставини ДТП не публікують, кількість постраждалих, хто винен, скільки загиблих, рівень алкоголю в крові
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26.07.2025 11:51 Відповісти
Ти нормальний?? В зоні бойових дій???
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26.07.2025 11:56 Відповісти
загибель в дтп і присвоєння звання Героя. ..

ЗЄля вміє напаскудити, навіть після загибелі гідної людини.

.
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26.07.2025 12:01 Відповісти
Свого часу, коли працювала..знали б Ви, скільки ДТП буває і скільки гине військових в них. То на корявій дорозі злетять, то в зоні бойових дій на перехресті вантажівка з пікапом зустрінуться.

Неможна хаяти людину, коли всіх обставин на знаємо. І так, ДТП і на фронті бувають.
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26.07.2025 12:09 Відповісти
вже був один "Герой України" - Кузьма.
ЗЄля дав йому найвище звання за те, що той героїчно в'**..ся на машині в дуба.
Досить !
пан комбриг, безумовно Герой, бо в пікселі і воював, я припускаю що він заслуговує на звання Героя України.
Але якщо він загинув в дтп, а не в бою, то зачекайте з нагородженням.

побійтесь Бога!
не перетворюйте орден Героя України на пам'ятний значок.
і нагороджуйте Героїв гідно!

.
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26.07.2025 12:21 Відповісти
Але й хаяти неможна.
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26.07.2025 12:32 Відповісти
Саме для цього існують прес-служби президента, поліції, ЗСУ і т.д.
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26.07.2025 12:36 Відповісти
Справедливості заради, Кузьма влупився в молоковоз. "Світ ловив мене, та молоковоз піймав"(с). Але звання,Героя посмертно невідомо за що отримав. Досі ще є унікуми, які вірять, що цього кон'юктурщика навмисно "прибрали", бо він "був проти влади"😁
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26.07.2025 13:00 Відповісти
А що він не так написа?
Чому немає обставин?
Чи це щось, що немає значення?
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26.07.2025 12:07 Відповісти
Вище перечитайте.
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26.07.2025 12:10 Відповісти
Перечитав ваш комент і пов'язані статті.
Жодної інформації про обставини.
Є тільки ваші припущення.
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26.07.2025 12:18 Відповісти
І ваші. Немає повної інфи. Тому не треба чіпати людину.
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26.07.2025 12:20 Відповісти
отож !

зачекайте і нагородіть згодом, гідно !

.
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26.07.2025 12:22 Відповісти
Адміністратор, закрийте, будь ласка коменти, щоб не ганьбили загиблого Героя !

.
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26.07.2025 11:51 Відповісти
не той час на дворі, щоб хвалити поліцейських, навіть якщо вони на те заслуговують - ЗЄля постарався, що поробиш ...
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26.07.2025 11:58 Відповісти
За які заслуги? Зовсім знівілювали це колись високе звання.
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26.07.2025 11:59 Відповісти
- Якщо правитель починає багато і безсистемно нагороджувати, значить у нього погані справи, - Сунь - цзи.
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26.07.2025 12:00 Відповісти
На мітингу в Києві помітили СНАЙПЕРА на даху.. Чим ближче кінець влади, тим божевільніші накази, Вова Зеленукович...
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26.07.2025 12:01 Відповісти
в нормальній державі снайпер на даху під час масових заходів це нормально - захист від терористів.

але ж не у нас, і не зараз !

.
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26.07.2025 12:24 Відповісти
бред
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26.07.2025 13:12 Відповісти
Саме легче то нагородити посмертно , і перед путіним не треба відчитуватись .
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26.07.2025 13:28 Відповісти
 
 