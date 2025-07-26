Зеленський присвоїв звання Героя України командиру бригади "Лють" Максиму Казбану (посмертно)

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України командиру бригади "Лють" Максиму Казбану, який трагічно загинув у ДТП на Донеччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на указ №551/2025 глави держави.

"За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю:

Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" КАЗБАНУ Максиму Олександровичу - полковнику поліції (посмертно)", - йдеться у документі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Із загиблим командиром бригади "Лють" Максимом Казбаном попрощалися у Києві. ФОТОрепортаж

Раніше повідомлялось, що командир Об'єднаної штурмової бригади Національної поліції "Лють" Максим Казбан загинув у ДТП в Донецькій області 22 липня 2025 року.

Читайте спогади про Максима Казбана:"Питання не в тому, чого ти боїшся. Питання в тому, що ти можеш зробити", - командир Об’єднаної штурмової бригади Нацполіції України "Лють" Максим Казбан