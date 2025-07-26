Зеленський присвоїв звання Героя України командиру бригади "Лють" Максиму Казбану (посмертно)
Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України командиру бригади "Лють" Максиму Казбану, який трагічно загинув у ДТП на Донеччині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на указ №551/2025 глави держави.
"За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю:
Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" КАЗБАНУ Максиму Олександровичу - полковнику поліції (посмертно)", - йдеться у документі.
Раніше повідомлялось, що командир Об'єднаної штурмової бригади Національної поліції "Лють" Максим Казбан загинув у ДТП в Донецькій області 22 липня 2025 року.
Читайте спогади про Максима Казбана:"Питання не в тому, чого ти боїшся. Питання в тому, що ти можеш зробити", - командир Об’єднаної штурмової бригади Нацполіції України "Лють" Максим Казбан
Будь ласка, зачекайте...
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ЗЄля вміє напаскудити, навіть після загибелі гідної людини.
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Неможна хаяти людину, коли всіх обставин на знаємо. І так, ДТП і на фронті бувають.
ЗЄля дав йому найвище звання за те, що той героїчно в'**..ся на машині в дуба.
Досить !
пан комбриг, безумовно Герой, бо в пікселі і воював, я припускаю що він заслуговує на звання Героя України.
Але якщо він загинув в дтп, а не в бою, то зачекайте з нагородженням.
побійтесь Бога!
не перетворюйте орден Героя України на пам'ятний значок.
і нагороджуйте Героїв гідно!
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Чому немає обставин?
Чи це щось, що немає значення?
Жодної інформації про обставини.
Є тільки ваші припущення.
зачекайте і нагородіть згодом, гідно !
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але ж не у нас, і не зараз !
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