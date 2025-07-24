Із загиблим командиром бригади "Лють" Максимом Казбаном попрощалися у Києві. ФОТОрепортаж

На Майдані Незалежності у Києві відбулося прощання із командиром штурмової бригади "Лють" Максимом Казбаном, який загинув у ДТП на Донеччині.

Про це повідомило Суспільне, передає Цензор.НЕТ.

"Це була велика людина. Людяний командир, який розумів кожного, ким керував. Максим особисто спілкувався з бійцями, аби прийняти вірне рішення", - заявив полковник поліції Буденко.











Раніше повідомлялось, що командир Об'єднаної штурмової бригади Національної поліції "Лють" Максим Казбан загинув у ДТП в Донецькій області 22 липня 2025 року.

Читайте: Клименко доповів Зеленському про обставини загибелі командира бригади "Лють" Максима Казбана