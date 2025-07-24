Із загиблим командиром бригади "Лють" Максимом Казбаном попрощалися у Києві. ФОТОрепортаж
На Майдані Незалежності у Києві відбулося прощання із командиром штурмової бригади "Лють" Максимом Казбаном, який загинув у ДТП на Донеччині.
Про це повідомило Суспільне, передає Цензор.НЕТ.
"Це була велика людина. Людяний командир, який розумів кожного, ким керував. Максим особисто спілкувався з бійцями, аби прийняти вірне рішення", - заявив полковник поліції Буденко.
Раніше повідомлялось, що командир Об'єднаної штурмової бригади Національної поліції "Лють" Максим Казбан загинув у ДТП в Донецькій області 22 липня 2025 року.
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яка захищала нашу країну від московських покидьків !!
Дуже боляче на душі від таких втрат😪😪😪
Спочивай з миром, синку....