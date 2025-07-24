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Новини Фото Загинув командир бригади Лють Казбан
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Із загиблим командиром бригади "Лють" Максимом Казбаном попрощалися у Києві. ФОТОрепортаж

На Майдані Незалежності у Києві відбулося прощання із командиром штурмової бригади "Лють" Максимом Казбаном, який загинув у ДТП на Донеччині.

Про це повідомило Суспільне, передає Цензор.НЕТ.

Казбан загув в ДТП

"Це була велика людина. Людяний командир, який розумів кожного, ким керував. Максим особисто спілкувався з бійцями, аби прийняти вірне рішення", - заявив полковник поліції Буденко.

Загинув командир бригади Лють Максим Казбан Прощання у Києві
Загинув командир бригади Лють Максим Казбан Прощання у Києві
Загинув командир бригади Лють Максим Казбан Прощання у Києві
Загинув командир бригади Лють Максим Казбан Прощання у Києві
Загинув командир бригади Лють Максим Казбан Прощання у Києві

Раніше повідомлялось, що командир Об'єднаної штурмової бригади Національної поліції "Лють" Максим Казбан загинув у ДТП в Донецькій області 22 липня 2025 року.

Читайте: Клименко доповів Зеленському про обставини загибелі командира бригади "Лють" Максима Казбана

Автор: 

поховання (206) Київ (19925) Об’єднана штурмова бригада "Лють" (5)


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Вічна памʼять Герою Украіни і Людині ,
яка захищала нашу країну від московських покидьків !!
Дуже боляче на душі від таких втрат😪😪😪
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24.07.2025 13:26 Відповісти
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24.07.2025 13:27 Відповісти
Нехай покійному земля буде пухом, а Господь дарує Царство Небесне та вічний спокій його душі!
Спочивай з миром, синку....
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24.07.2025 13:30 Відповісти
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24.07.2025 13:38 Відповісти
Боляче, дуже.. Честь Герою, наша шана і пам'ять..
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24.07.2025 13:52 Відповісти
R.I.P. Герої не вмирають! Вічна пам'ять, щирі співчуття рідним та близьким!
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24.07.2025 14:06 Відповісти
Сумно, маємо наслідок недолугості влади, яка займається піаром, а реальною роботою у захисті Держави не робить! На даний час і в тилу небезпечно, маємо велику кількість зрадників, велику кількість людей, яким какая разніца- здають базування військових, а кацабня шахедами знищує все військове, від людського ресурсу до техніки.
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24.07.2025 14:17 Відповісти
 
 