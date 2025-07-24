С погибшим командиром бригады "Лють" Максимом Казбаном простились в Киеве. ФОТОрепортаж

На Майдане Независимости в Киеве состоялось прощание с командиром штурмовой бригады "Лють" Максимом Казбаном, который погиб в ДТП в Донецкой области.

Об этом сообщило Общественное, передает Цензор.НЕТ.

"Это был великий человек. Человечный командир, который понимал каждого, кем руководил. Максим лично общался с бойцами, чтобы принять верное решение", - заявил полковник полиции Буденко.











Ранее сообщалось, что командир Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции "Лють" Максим Казбан погиб в ДТП в Донецкой области 22 июля 2025 года.

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