С погибшим командиром бригады "Лють" Максимом Казбаном простились в Киеве. ФОТОрепортаж
На Майдане Независимости в Киеве состоялось прощание с командиром штурмовой бригады "Лють" Максимом Казбаном, который погиб в ДТП в Донецкой области.
Об этом сообщило Общественное, передает Цензор.НЕТ.
"Это был великий человек. Человечный командир, который понимал каждого, кем руководил. Максим лично общался с бойцами, чтобы принять верное решение", - заявил полковник полиции Буденко.
Ранее сообщалось, что командир Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции "Лють" Максим Казбан погиб в ДТП в Донецкой области 22 июля 2025 года.
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яка захищала нашу країну від московських покидьків !!
Дуже боляче на душі від таких втрат😪😪😪
Спочивай з миром, синку....