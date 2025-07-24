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Новости Фото Погиб командир бригады Лють Казбан
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С погибшим командиром бригады "Лють" Максимом Казбаном простились в Киеве. ФОТОрепортаж

На Майдане Независимости в Киеве состоялось прощание с командиром штурмовой бригады "Лють" Максимом Казбаном, который погиб в ДТП в Донецкой области.

Об этом сообщило Общественное, передает Цензор.НЕТ.

Казбан погиб в ДТП

"Это был великий человек. Человечный командир, который понимал каждого, кем руководил. Максим лично общался с бойцами, чтобы принять верное решение", - заявил полковник полиции Буденко.

Погиб командир бригады Лют Максим Казбан Прощание в Киеве
Погиб командир бригады Лют Максим Казбан Прощание в Киеве
Погиб командир бригады Лют Максим Казбан Прощание в Киеве
Погиб командир бригады Лют Максим Казбан Прощание в Киеве
Погиб командир бригады Лют Максим Казбан Прощание в Киеве

Ранее сообщалось, что командир Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции "Лють" Максим Казбан погиб в ДТП в Донецкой области 22 июля 2025 года.

Читайте: Клименко доложил Зеленскому об обстоятельствах гибели командира бригады "Лють" Максима Казбана

Автор: 

захоронения (223) Киев (25910) Объединенная штурмовая бригада "Лють" (5)


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Вічна памʼять Герою Украіни і Людині ,
яка захищала нашу країну від московських покидьків !!
Дуже боляче на душі від таких втрат😪😪😪
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24.07.2025 13:26 Ответить
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24.07.2025 13:27 Ответить
Нехай покійному земля буде пухом, а Господь дарує Царство Небесне та вічний спокій його душі!
Спочивай з миром, синку....
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24.07.2025 13:30 Ответить
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24.07.2025 13:38 Ответить
Боляче, дуже.. Честь Герою, наша шана і пам'ять..
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24.07.2025 13:52 Ответить
R.I.P. Герої не вмирають! Вічна пам'ять, щирі співчуття рідним та близьким!
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24.07.2025 14:06 Ответить
Сумно, маємо наслідок недолугості влади, яка займається піаром, а реальною роботою у захисті Держави не робить! На даний час і в тилу небезпечно, маємо велику кількість зрадників, велику кількість людей, яким какая разніца- здають базування військових, а кацабня шахедами знищує все військове, від людського ресурсу до техніки.
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24.07.2025 14:17 Ответить
 
 