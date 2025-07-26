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Новости Погиб командир бригады Лють Казбан
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Зеленский присвоил звание Героя Украины командиру бригады "Лють" Максиму Казбану (посмертно)

Казбан погиб в ДТП

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины командиру бригады "Лють" Максиму Казбану, который трагически погиб в ДТП в Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на указ №551/2025 главы государства.

"За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю:

Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" КАЗБАНУ Максиму Александровичу - полковнику полиции (посмертно)", - говорится в документе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С погибшим командиром бригады "Ярость" Максимом Казбаном попрощались в Киеве. ФОТОрепортаж

Ранее сообщалось, что командир Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции "Лють" Максим Казбан погиб в ДТП в Донецкой области 22 июля 2025 года.

Автор: 

Герой Украины (477) Зеленский Владимир (21349) Объединенная штурмовая бригада "Лють" (7)


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Топ комментарии
+5
Чи всім загиблим комбригам дають Героя аптоматично ?

.
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26.07.2025 11:42 Ответить
+4
а чого обставини ДТП не публікують, кількість постраждалих, хто винен, скільки загиблих, рівень алкоголю в крові
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26.07.2025 11:51 Ответить
+4
Ніт.Тільки після героїчної дтп.
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26.07.2025 11:57 Ответить
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він же поліцейський....

.
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26.07.2025 11:44 Ответить
Чи всім загиблим комбригам дають Героя аптоматично ?

.
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26.07.2025 11:42 Ответить
Ніт.Тільки після героїчної дтп.
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26.07.2025 11:57 Ответить
Тому що звичайні солдати в окопах які помирають у справжньому пеклі звичайні вихідці з народу (нижчий клас), а старші офіцери з генералами еліта, мають зв'язки.
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26.07.2025 12:01 Ответить
а чого обставини ДТП не публікують, кількість постраждалих, хто винен, скільки загиблих, рівень алкоголю в крові
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26.07.2025 11:51 Ответить
Ти нормальний?? В зоні бойових дій???
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26.07.2025 11:56 Ответить
загибель в дтп і присвоєння звання Героя. ..

ЗЄля вміє напаскудити, навіть після загибелі гідної людини.

.
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26.07.2025 12:01 Ответить
Свого часу, коли працювала..знали б Ви, скільки ДТП буває і скільки гине військових в них. То на корявій дорозі злетять, то в зоні бойових дій на перехресті вантажівка з пікапом зустрінуться.

Неможна хаяти людину, коли всіх обставин на знаємо. І так, ДТП і на фронті бувають.
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26.07.2025 12:09 Ответить
А що він не так написа?
Чому немає обставин?
Чи це щось, що немає значення?
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26.07.2025 12:07 Ответить
Вище перечитайте.
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26.07.2025 12:10 Ответить
Перечитав ваш комент і пов'язані статті.
Жодної інформації про обставини.
Є тільки ваші припущення.
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26.07.2025 12:18 Ответить
Адміністратор, закрийте, будь ласка коменти, щоб не ганьбили загиблого Героя !

.
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26.07.2025 11:51 Ответить
не той час на дворі, щоб хвалити поліцейських, навіть якщо вони на те заслуговують - ЗЄля постарався, що поробиш ...
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26.07.2025 11:58 Ответить
За які заслуги? Зовсім знівілювали це колись високе звання.
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26.07.2025 11:59 Ответить
- Якщо правитель починає багато і безсистемно нагороджувати, значить у нього погані справи, - Сунь - цзи.
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26.07.2025 12:00 Ответить
На мітингу в Києві помітили СНАЙПЕРА на даху.. Чим ближче кінець влади, тим божевільніші накази, Вова Зеленукович...
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26.07.2025 12:01 Ответить
 
 