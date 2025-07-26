Зеленский присвоил звание Героя Украины командиру бригады "Лють" Максиму Казбану (посмертно)

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины командиру бригады "Лють" Максиму Казбану, который трагически погиб в ДТП в Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на указ №551/2025 главы государства.

"За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю:

Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" КАЗБАНУ Максиму Александровичу - полковнику полиции (посмертно)", - говорится в документе.

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Ранее сообщалось, что командир Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции "Лють" Максим Казбан погиб в ДТП в Донецкой области 22 июля 2025 года.