Зеленский присвоил звание Героя Украины командиру бригады "Лють" Максиму Казбану (посмертно)
Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины командиру бригады "Лють" Максиму Казбану, который трагически погиб в ДТП в Донецкой области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на указ №551/2025 главы государства.
"За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю:
Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" КАЗБАНУ Максиму Александровичу - полковнику полиции (посмертно)", - говорится в документе.
Ранее сообщалось, что командир Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции "Лють" Максим Казбан погиб в ДТП в Донецкой области 22 июля 2025 года.
Топ комментарии
+5 Алекс Мышкевич
показать весь комментарий26.07.2025 11:42 Ответить Ссылка
+4 Андрій Невеличкий
показать весь комментарий26.07.2025 11:51 Ответить Ссылка
+4 олег иванов #434516
показать весь комментарий26.07.2025 11:57 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
.
.
ЗЄля вміє напаскудити, навіть після загибелі гідної людини.
.
Неможна хаяти людину, коли всіх обставин на знаємо. І так, ДТП і на фронті бувають.
Чому немає обставин?
Чи це щось, що немає значення?
Жодної інформації про обставини.
Є тільки ваші припущення.
.