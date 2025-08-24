Зеленський присвоїв звання Героя України ще восьми військовослужбовцям, п’ятьом з них - посмертно
Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України восьми військовослужбовцям, деяким - посмертно.
Як передає Цензор.НЕТ, відповідні укази №646-654/2025 опубліковано на сайті президента 23 серпня.
Як зазначається, звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" присвоєно за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові.
Так, звання Героя України удостоєні:
- підполковник Вітязь Дмитро Михайлович;
- молодший сержант Биков Владислав Дмитрович (посмертно);
- молодший лейтенант Єлецький Дмитро Юрійович;
- старший сержант Журавель Ігор Михайлович (посмертно);
- штаб-сержант Кедик Іван Васильович (посмертно);
- старший солдат Корсун Михайло Володимирович;
- солдат Постовий Микола Олександрович (посмертно);
- старший солдат Щербина Євгеній Валентинович (посмертно).
