Зеленський присвоїв звання Героя України ще восьми військовослужбовцям, п’ятьом з них - посмертно

Присвоєння Героя України

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України восьми військовослужбовцям, деяким - посмертно.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідні укази №646-654/2025 опубліковано на сайті президента 23 серпня.

Як зазначається, звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" присвоєно за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові.

Також читайте: Зеленський присвоїв поету та воїну Максиму Кривцову звання Героя України (посмертно)

Так, звання Героя України удостоєні:

  • підполковник Вітязь Дмитро Михайлович;
  • молодший сержант Биков Владислав Дмитрович (посмертно);
  • молодший лейтенант Єлецький Дмитро Юрійович;
  • старший сержант Журавель Ігор Михайлович (посмертно);
  • штаб-сержант Кедик Іван Васильович (посмертно);
  • старший солдат Корсун Михайло Володимирович;
  • солдат Постовий Микола Олександрович (посмертно);
  • старший солдат Щербина Євгеній Валентинович (посмертно).

Читайте: Зеленського просять присвоїти звання Героя України (посмертно) операторці FPV-дронів 82-ї ОДШБр Катерині (Мяу) Троян, - петиція

Герой України (343) Зеленський Володимир (25234)
