Зеленського просять присвоїти звання Героя України (посмертно) операторці FPV-дронів 82-ї ОДШБр Катерині (Мяу) Троян, - петиція

Президента України Володимира Зеленського просять присвоїти звання Героя України (посмертно) операторці FPV-дронів 82-ї окремої десантно-штурмової бригади Катерині Троян, відомій під позивним Мяу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на текст петиції, розміщеної на сайті глави держави.

Як зазначається, Катерина загинула 5 червня 2025 року під час виконання бойового завдання на Покровському напрямку Донеччини. Попри надзвичайно тяжке поранення, вона була евакуйована живою до госпіталю ім. Мечникова в Дніпрі, однак врятувати її не вдалося.

Катерина здійснила понад 1000 успішних бойових вилітів FPV-дронами. Вона брала участь у найважчих ділянках фронту, зокрема в "Курській кампанії". Була неймовірно талановитою воїтелькою, яка поєднувала бойову ефективність, людяність, щирість і повну самовіддачу.

"Про неї знали й поважали побратими, командири та волонтери. Її образ - однієї з найвідоміших жінок-дронерок - увійшов до міжнародної фотовиставки "Жінки на захисті України", яку підтримували найвищі посадовці та міжнародні партнери.



Катерина "Мяу" стала справжнім символом незламності, професіоналізму й внутрішньої сили. Її подвиг - гідний найвищої державної відзнаки.



Прошу вшанувати пам’ять Катерини Троян на державному рівні - присвоїти їй звання Героя України (посмертно)", - зазначає авторка петиції Тетяна Макаренко.

Наразі петицію підписали 22 647 осіб із 25 тисяч необхідних. До кінця збору підписів залишається 26 днів.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що операторка FPV-дронів Катерина (Мяу) Троян загинула на Покровському напрямку під час виконання бойового завдання.