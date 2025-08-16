УКР
Зеленського просять присвоїти звання Героя України (посмертно) операторці FPV-дронів 82-ї ОДШБр Катерині (Мяу) Троян, - петиція

Президента України Володимира Зеленського просять присвоїти звання Героя України (посмертно) операторці FPV-дронів 82-ї окремої десантно-штурмової бригади Катерині Троян, відомій під позивним Мяу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на текст петиції, розміщеної на сайті глави держави.

Як зазначається, Катерина загинула 5 червня 2025 року під час виконання бойового завдання на Покровському напрямку Донеччини. Попри надзвичайно тяжке поранення, вона була евакуйована живою до госпіталю ім. Мечникова в Дніпрі, однак врятувати її не вдалося.

Катерина здійснила понад 1000 успішних бойових вилітів FPV-дронами. Вона брала участь у найважчих ділянках фронту, зокрема в "Курській кампанії". Була неймовірно талановитою воїтелькою, яка поєднувала бойову ефективність, людяність, щирість і повну самовіддачу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Убитому найманцями РФ 16-річному Степану Чубенку просять надати звання Героя України: петиція набрала понад 25 тис. голосів

"Про неї знали й поважали побратими, командири та волонтери. Її образ - однієї з найвідоміших жінок-дронерок - увійшов до міжнародної фотовиставки "Жінки на захисті України", яку підтримували найвищі посадовці та міжнародні партнери.

Катерина "Мяу" стала справжнім символом незламності, професіоналізму й внутрішньої сили. Її подвиг - гідний найвищої державної відзнаки.

Прошу вшанувати пам’ять Катерини Троян на державному рівні - присвоїти їй звання Героя України (посмертно)", - зазначає авторка петиції Тетяна Макаренко.

Троян

Наразі петицію підписали 22 647 осіб із 25 тисяч необхідних. До кінця збору підписів залишається 26 днів.

Підписати петицію можна за посиланням.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що операторка FPV-дронів Катерина (Мяу) Троян загинула на Покровському напрямку під час виконання бойового завдання.

Герой України (341) Зеленський Володимир (25118) петиція (326) 82 окрема десантно-штурмова бригада (67)
+4
Це Герої історії!
А не міндічі і кагал95
Мордаті потвори які живуть за кордоном і жирують як кошовий
16.08.2025 12:09 Відповісти
+2
Скільки кравчук,чучма,овощ,пороздавали?
То дійсно було знецінення
16.08.2025 12:05 Відповісти
+2
всім жінкам , які віддали життя за майбутнє України мають привоїти звання Герой України..
16.08.2025 12:14 Відповісти
Скільки кравчук,чучма,овощ,пороздавали?
То дійсно було знецінення
16.08.2025 12:05 Відповісти
Поруч з такими героями як богуслаєв бойко Білаш та баталін скось навіть мягко кажучи не зручно
16.08.2025 12:08 Відповісти
Гімно, тебе ніхто не примушує голосувати, ти попутав або з раши. Це там гоосують по завданню
16.08.2025 12:48 Відповісти
Після авторизації пише такої сторінки не існує
16.08.2025 12:03 Відповісти
Це Герої історії!
А не міндічі і кагал95
Мордаті потвори які живуть за кордоном і жирують як кошовий
16.08.2025 12:09 Відповісти
... жирують та жиріють...
16.08.2025 13:54 Відповісти
всім жінкам , які віддали життя за майбутнє України мають привоїти звання Герой України..
16.08.2025 12:14 Відповісти
Уже дату призначили ?
16.08.2025 12:50 Відповісти
Згори у пеклі кацапе
16.08.2025 12:52 Відповісти
 
 