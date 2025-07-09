Убитому найманцями РФ 16-річному Степану Чубенку просять надати Героя України: петиція набрала понад 25 тис. голосів

Петиція про присвоєння звання Героя України (посмертно) 16-річному Степану Чубенку, якого у 2014 році вбили російські найманці за проукраїнську позицію, набрала понад 25 тисяч голосів.

Про це у Фейсбуці повідомив головний редактор Цензор.НЕТ.

"16-річного Степана Чубенка вбили російські найманці у 2014-му році за те, що знайшли у нього жовто-блакитну стрічку. Він став першою неповнолітньою дитиною, яка загинула через розвʼязану Путіним війну на Донбасі. У 2014-му році жовто-блакитна стрічка у Донецьку стала приводом для вбивства.

Прошу голову держави та нагородний відділ офісу президента розглянути петицію та ухвалити рішення. Це трагічна і незабутня для кожного українця сторінка нашої історії, стоянка боротьби за незалежність, яка має бути закарбована у поколіннях. Окремо хочу сказати про родину Степана - справжніх дієвих патріотів України. Глибоко шаную маму - неймовірну Сталіну Чубенко", - зазначив він.

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Степан Чубенко

Степан Чубенко народився у 1997 році в Краматорську та мріяв стати професійним футболістом. У 2014 році разом із друзями брав участь на підтримку територіальної цілісності України. Разом із друзями допомагав військовим ЗСУ, які прибули до міста. Під час обстрілу він допомагав спускатися в сховище літнім людям, носив їм воду, коли місто опинилося відрізаним від водопостачання. Ризикуючи життям, Степан зняв з міської площі прапор "ДНР".

У червні 2014 року Степана в Донецьку затримали російські терористи з батальйону "Керч", за однією з версій - за блакитно-жовту стрічку на рюкзаку. За даними розслідування, підтвердженими в українському суді, Степан зазнав тортур і був розстріляний бойовиками "ДНР" за проукраїнську позицію. Степана Чубенка посмертно нагороджено орденом "Народний Герой України" та орденом "За мужність" III ступеня.

Досудове розслідування встановило, що 28 липня 2014 року троє жителів Донецької області в селі Горбачова-Михайлівка Пролетарського району Донецька з вогнепальної зброї вбили молодого хлопця. Були названі підозрювані у вбивстві - Юрій Москальов, Максим Сухомлинов і Вадим Погодін.



В окупованому Криму за запитом України заарештували бойовика "ДНР" Погодіна. Його затримали 20 червня 2017 року в Ялті і рішенням суду заарештували на 40 діб.

21 липня Генеральна прокуратура України звернулася в прокуратуру РФ із запитом про видачу найманця РФ.

30 липня стало відомо, що окупанти в Криму звільнили терориста "ДНР" Погодіна, якого звинувачують у вбивстві школяра Чубенка на Донбасі.

У 2020 році Вадим Погодін, який убив на Донбасі українського школяра Степана Чубенка, став заступником директора компанії "Технології та реставрації", яка ремонтує вулиці, сходи та інші об'єкти в окупованому Криму.

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