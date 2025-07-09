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Убитому наемниками РФ 16-летнему Степану Чубенко просят присвоить звание Героя Украины: петиция набрала более 25 тыс. голосов

Степану Чубенко просят присвоить звание Героя Украины

Петиция о присвоении звания Героя Украины (посмертно) 16-летнему Степану Чубенко, которого в 2014 году убили российские наемники за проукраинскую позицию, набрала более 25 тысяч голосов.

Об этом в Фейсбуке сообщил главный редактор Цензор.НЕТ.

"16-летнего Степана Чубенко убили российские наемники в 2014-м году за то, что нашли у него желто-голубую ленту. Он стал первым несовершеннолетним ребенком, который погиб из-за развязанной Путиным войны на Донбассе. В 2014-м году желто-голубая лента в Донецке стала поводом для убийства.

Прошу главу государства и наградной отдел офиса президента рассмотреть петицию и принять решение. Это трагическая и незабываемая для каждого украинца страница нашей истории, стоянка борьбы за независимость, которая должна быть запечатлена в поколениях. Отдельно хочу сказать о семье Степана - настоящих действенных патриотов Украины. Глубоко уважаю маму - невероятную Сталину Чубенко", - отметил он.

Интервью с мамой Степана Чубенко для Цензор.НЕТ читайте по ссылке.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Краматорской школе присвоили имя убитого наемниками РФ Народного Героя Украины Степана Чубенко

Степан Чубенко

Степан Чубенко родился в 1997 году в Краматорске и мечтал стать профессиональным футболистом. В 2014 году вместе с друзьями участвовал в поддержку территориальной целостности Украины. Вместе с друзьями помогал военным ВСУ, которые прибыли в город. Во время обстрелов он помогал спускаться в убежище пожилым людям, носил им воду, когда город оказался отрезанным от водоснабжения. Рискуя жизнью, Степан снял с городской площади флаг "ДНР".

В июне 2014 года Степана в Донецке задержали российские террористы из батальона "Керчь", по одной из версий - за голубовато-желтую ленту на рюкзаке. По данным расследования, подтвержденным в украинском суде, Степан подвергся пыткам и был расстрелян боевиками "ДНР" за проукраинскую позицию. Степан Чубенко посмертно награжден орденом "Народный Герой Украины" и орденом "За мужество" III степени.

Досудебное расследование установило, что 28 июля 2014 года трое жителей Донецкой области в селе Горбачева-Михайловка Пролетарского района Донецка из огнестрельного оружия убили молодого парня. Были названы подозреваемые в убийстве - Юрий Москалев, Максим Сухомлинов и Вадим Погодин.

В оккупированном Крыму по запросу Украины арестовали боевика "ДНР" Погодина. Его задержали 20 июня 2017 года в Ялте и решением суда арестовали на 40 суток.

21 июля Генеральная прокуратура Украины обратилась в прокуратуру РФ с запросом о выдаче наемника РФ.

30 июля стало известно, что оккупанты в Крыму освободили террориста "ДНР" Погодина, которого обвиняют в убийстве школьника Чубенко на Донбассе.

В 2020 году Вадим Погодин, который убил на Донбассе украинского школьника Степана Чубенко, стал заместителем директора компании "Технологии и реставрации", которая ремонтирует улицы, лестницы и другие объекты в оккупированном Крыму.

Читайте: Футбольный турнир, посвященный памяти убитого наемниками РФ школьника Степана Чубенко, состоялся в Донецкой области. ФОТОрепортаж

Автор: 

Герой Украины (475) петиция (360) Чубенко Cтепан (26)


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Звертатися до антимайданівця зеленського, щоб підписав петицію..та зелешмаркля не вартий і нігтя цієї дитини..всі вже в новинах читали, на які саме петиції воно моментально відгукується, ось його пріоритети.
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09.07.2025 08:55 Ответить
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09.07.2025 09:01 Ответить
Я в шоці від дебілів, які не вміють прочитати статтю, але вже лізуть коментувати: справжні українці знають про цього хлопця-героя, чи дасть йому зеля Героя, чи ні, він вже Герой, закатований за прооукранську позицію. Степан Чубенко народився у 1997 році в Краматорську та мріяв стати професійним футболістом. У 2014 році разом із друзями брав участь на підтримку територіальної цілісності України. Разом із друзями допомагав військовим ЗСУ, які прибули до міста. Під час обстрілу він допомагав спускатися в сховище літнім людям, носив їм воду, коли місто опинилося відрізаним від водопостачання. Ризикуючи життям, Степан зняв з міської площі прапор "ДНР". У червні 2014 року Степана в Донецьку затримали російські терористи з батальйону "Керч", за однією з версій - за блакитно-жовту стрічку на рюкзаку. За даними розслідування, підтвердженими в українському суді, Степан зазнав тортур і був розстріляний бойовиками "ДНР" за проукраїнську позицію Степана.
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09.07.2025 09:11 Ответить
То може своєчасна петиція.
Хоч ЗЕбабуінам довго доходить але треба нагадувати коли почалося вторгнення ! І европейські партнери тем мовчать, лише про ******* злочини террору бідкаються .. ну самі резонансні .
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09.07.2025 09:20 Ответить
це буде вирішувати гнида Єрмак - голова https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D1%82%D0%B0_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B8 Комісії державних нагород та геральдики (з 18 березня 2020).--------------ще цікаве-------він має диплом референта-перекладача англійської мови----------цікаво за скільки купив.
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09.07.2025 09:39 Ответить
Бессмысленная героизация жертвенности,лучше бы создали петицию по наказанию всех регионалов и прочей шушеры,героями должны быть те,кто избавляет страну от врагов,а не жертвы врагов.
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09.07.2025 10:59 Ответить
 
 