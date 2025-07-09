Убитому наемниками РФ 16-летнему Степану Чубенко просят присвоить звание Героя Украины: петиция набрала более 25 тыс. голосов

Петиция о присвоении звания Героя Украины (посмертно) 16-летнему Степану Чубенко, которого в 2014 году убили российские наемники за проукраинскую позицию, набрала более 25 тысяч голосов.

Об этом в Фейсбуке сообщил главный редактор Цензор.НЕТ.

"16-летнего Степана Чубенко убили российские наемники в 2014-м году за то, что нашли у него желто-голубую ленту. Он стал первым несовершеннолетним ребенком, который погиб из-за развязанной Путиным войны на Донбассе. В 2014-м году желто-голубая лента в Донецке стала поводом для убийства.

Прошу главу государства и наградной отдел офиса президента рассмотреть петицию и принять решение. Это трагическая и незабываемая для каждого украинца страница нашей истории, стоянка борьбы за независимость, которая должна быть запечатлена в поколениях. Отдельно хочу сказать о семье Степана - настоящих действенных патриотов Украины. Глубоко уважаю маму - невероятную Сталину Чубенко", - отметил он.

Интервью с мамой Степана Чубенко для Цензор.НЕТ читайте по ссылке.

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Степан Чубенко

Степан Чубенко родился в 1997 году в Краматорске и мечтал стать профессиональным футболистом. В 2014 году вместе с друзьями участвовал в поддержку территориальной целостности Украины. Вместе с друзьями помогал военным ВСУ, которые прибыли в город. Во время обстрелов он помогал спускаться в убежище пожилым людям, носил им воду, когда город оказался отрезанным от водоснабжения. Рискуя жизнью, Степан снял с городской площади флаг "ДНР".

В июне 2014 года Степана в Донецке задержали российские террористы из батальона "Керчь", по одной из версий - за голубовато-желтую ленту на рюкзаке. По данным расследования, подтвержденным в украинском суде, Степан подвергся пыткам и был расстрелян боевиками "ДНР" за проукраинскую позицию. Степан Чубенко посмертно награжден орденом "Народный Герой Украины" и орденом "За мужество" III степени.

Досудебное расследование установило, что 28 июля 2014 года трое жителей Донецкой области в селе Горбачева-Михайловка Пролетарского района Донецка из огнестрельного оружия убили молодого парня. Были названы подозреваемые в убийстве - Юрий Москалев, Максим Сухомлинов и Вадим Погодин.



В оккупированном Крыму по запросу Украины арестовали боевика "ДНР" Погодина. Его задержали 20 июня 2017 года в Ялте и решением суда арестовали на 40 суток.

21 июля Генеральная прокуратура Украины обратилась в прокуратуру РФ с запросом о выдаче наемника РФ.

30 июля стало известно, что оккупанты в Крыму освободили террориста "ДНР" Погодина, которого обвиняют в убийстве школьника Чубенко на Донбассе.

В 2020 году Вадим Погодин, который убил на Донбассе украинского школьника Степана Чубенко, стал заместителем директора компании "Технологии и реставрации", которая ремонтирует улицы, лестницы и другие объекты в оккупированном Крыму.

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