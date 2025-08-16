РУС
2 482 11

Зеленского просят присвоить звание Героя Украины (посмертно) оператору FPV-дронов 82-й ОДШБр Екатерине (Мяу) Троян, - петиция

Президента Украины Владимира Зеленского просят присвоить звание Героя Украины (посмертно) оператору FPV-дронов 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады Екатерине Троян, известной под позывным "Мяу".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на текст петиции, размещенной на сайте главы государства.

Как отмечается, Екатерина погибла 5 июня 2025 года во время выполнения боевого задания на Покровском направлении Донецкой области. Несмотря на чрезвычайно тяжелое ранение, она была эвакуирована живой в госпиталь им. Мечникова в Днепре, однако спасти ее не удалось.

Екатерина совершила более 1000 успешных боевых вылетов FPV-дронами. Она участвовала в самых тяжелых участках фронта, в частности в "Курской кампании". Была невероятно талантливой воительницей, которая сочетала боевую эффективность, человечность, искренность и полную самоотдачу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Убитому наемниками РФ 16-летнему Степану Чубенко просят присвоить звание Героя Украины: петиция набрала более 25 тыс. голосов

"О ней знали и уважали побратимы, командиры и волонтеры. Ее образ - одной из самых известных женщин-дронеров - вошел в международную фотовыставку "Женщины на защите Украины", которую поддерживали высшие должностные лица и международные партнеры.

Екатерина "Мяу" стала настоящим символом несокрушимости, профессионализма и внутренней силы. Ее подвиг - достойный высшей государственной награды.

Прошу почтить память Екатерины Троян на государственном уровне - присвоить ей звание Героя Украины (посмертно)", - отмечает автор петиции Татьяна Макаренко.

Троян

Сейчас петицию подписали 22 647 человек из 25 тысяч необходимых. До конца сбора подписей остается 26 дней.

Подписать петицию можно по ссылке.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что оператор FPV-дронов Екатерина (Мяу) Троян погибла на Покровском направлении во время выполнения боевого задания.

Автор: 

Топ комментарии
+4
Зі всієї повагою, але звання Героя України просто знецінюють. Героя України дають саме за видатний вчинок, а не в цілому.
показать весь комментарий
16.08.2025 11:59 Ответить
+3
Це Герої історії!
А не міндічі і кагал95
Мордаті потвори які живуть за кордоном і жирують як кошовий
показать весь комментарий
16.08.2025 12:09 Ответить
+2
Скільки кравчук,чучма,овощ,пороздавали?
То дійсно було знецінення
показать весь комментарий
16.08.2025 12:05 Ответить
Поруч з такими героями як богуслаєв бойко Білаш та баталін скось навіть мягко кажучи не зручно
показать весь комментарий
16.08.2025 12:08 Ответить
Гімно, тебе ніхто не примушує голосувати, ти попутав або з раши. Це там гоосують по завданню
показать весь комментарий
16.08.2025 12:48 Ответить
може так, але я 3.5 роки на нулі в піхоті. І я знаю різницю між піхотою та дронщиками
показать весь комментарий
16.08.2025 13:23 Ответить
Після авторизації пише такої сторінки не існує
показать весь комментарий
16.08.2025 12:03 Ответить
всім жінкам , які віддали життя за майбутнє України мають привоїти звання Герой України..
показать весь комментарий
16.08.2025 12:14 Ответить
Уже дату призначили ?
показать весь комментарий
16.08.2025 12:50 Ответить
Згори у пеклі кацапе
показать весь комментарий
16.08.2025 12:52 Ответить
 
 