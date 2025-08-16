Зеленского просят присвоить звание Героя Украины (посмертно) оператору FPV-дронов 82-й ОДШБр Екатерине (Мяу) Троян, - петиция

Президента Украины Владимира Зеленского просят присвоить звание Героя Украины (посмертно) оператору FPV-дронов 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады Екатерине Троян, известной под позывным "Мяу".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на текст петиции, размещенной на сайте главы государства.

Как отмечается, Екатерина погибла 5 июня 2025 года во время выполнения боевого задания на Покровском направлении Донецкой области. Несмотря на чрезвычайно тяжелое ранение, она была эвакуирована живой в госпиталь им. Мечникова в Днепре, однако спасти ее не удалось.

Екатерина совершила более 1000 успешных боевых вылетов FPV-дронами. Она участвовала в самых тяжелых участках фронта, в частности в "Курской кампании". Была невероятно талантливой воительницей, которая сочетала боевую эффективность, человечность, искренность и полную самоотдачу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Убитому наемниками РФ 16-летнему Степану Чубенко просят присвоить звание Героя Украины: петиция набрала более 25 тыс. голосов

"О ней знали и уважали побратимы, командиры и волонтеры. Ее образ - одной из самых известных женщин-дронеров - вошел в международную фотовыставку "Женщины на защите Украины", которую поддерживали высшие должностные лица и международные партнеры.



Екатерина "Мяу" стала настоящим символом несокрушимости, профессионализма и внутренней силы. Ее подвиг - достойный высшей государственной награды.



Прошу почтить память Екатерины Троян на государственном уровне - присвоить ей звание Героя Украины (посмертно)", - отмечает автор петиции Татьяна Макаренко.

Сейчас петицию подписали 22 647 человек из 25 тысяч необходимых. До конца сбора подписей остается 26 дней.

Подписать петицию можно по ссылке.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что оператор FPV-дронов Екатерина (Мяу) Троян погибла на Покровском направлении во время выполнения боевого задания.