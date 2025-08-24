РУС
Зеленский присвоил новые воинские звания начальнику Генштаба Гнатову и еще нескольким чиновникам

указ

Президент Владимир Зеленский присвоил воинское звание генерал-лейтенанта начальнику Генштаба Вооруженных сил Украины Андрею Гнатову и новые звания нескольким должностным лицам ВСУ, Службы внешней разведки, Государственной пограничной службы и Службы безопасности Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующие указы от 23 августа опубликованы на сайте главы государства.

"Присвоить воинское звание генерал-лейтенанта генерал-майору Гнатову Андрею Викторовичу - начальнику Генерального штаба Вооруженных сил Украины", - говорится в указе №641/2025.

Указом №636/2025 Президент присвоил воинское звание генерал-майора первому заместителю председателя Службы внешней разведки Украины бригадному генералу Олегу Луговскому.

Согласно указу №637/2025, воинское звание бригадного генерала присвоено начальнику штаба - заместителю командующего Десантно-штурмовых войск ВСУ полковнику Андрею Ткачуку.

Также указом №638/2025 президент присвоил воинское звание бригадного генерала командиру 16 армейского корпуса оперативного командования "Север" Сухопутных войск ВСУ полковнику Евгению Курашу.

Также читайте: Солдаты, сержанты и старшины с управленческим опытом могут получить офицерские звания и должности, - указ президента

Согласно указу №639/2025, воинское звание бригадного генерала присвоено командиру 21 армейского корпуса оперативного командования "Север" Сухопутных войск ВСУ полковнику Валерию Курачу.

Указом №640/2025 воинское звание генерал-майора присвоено заместителю командующего Воздушных сил ВСУ бригадному генералу Сергею Голубцову.

Согласно указу №642/2025, Президент присвоил воинское звание генерал-майора начальнику Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины бригадному генералу Александру Птице.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский присвоил звание бригадного генерала Левченко - начальнику Военной службы правопорядка

Кроме того, в соответствии с указом №643/2025, воинское звание бригадного генерала присвоено первому заместителю начальника Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях полковнику Олегу Воеводину.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины восьми военнослужащим, некоторым - посмертно.

+9
Ну а ****? За лояльність треба платити. Це не піхотинцю Василю давати орден за перебування під обстрілами КАБів в окопі кожного дня.
24.08.2025 13:20 Ответить
+7
Дякую Цензор за вірний заголовок-"звання посадовцям" відображає всю суть!
24.08.2025 13:13 Ответить
+7
Нагороджують не причетних…
карають невинних….
24.08.2025 13:26 Ответить
на УБД є таке прізвище
24.08.2025 13:11 Ответить
Дякую Цензор за вірний заголовок-"звання посадовцям" відображає всю суть!
24.08.2025 13:13 Ответить
Дерьмак тоже получил генерал-лейтенанта ФСБ.
24.08.2025 13:14 Ответить
Ну а ****? За лояльність треба платити. Це не піхотинцю Василю давати орден за перебування під обстрілами КАБів в окопі кожного дня.
24.08.2025 13:20 Ответить
Нагороджують не причетних…
карають невинних….
24.08.2025 13:26 Ответить
А про майора Бровді, який командує СБС, що нищить нафтогазову галузь пітьми та 50% рашистських сил на фронті , зелені керовники чомусь забули.
24.08.2025 13:47 Ответить
Не переживайте Ви так. Цього пана готують до виборів або в ОП. Ось побачите
24.08.2025 15:37 Ответить
А де присвоєння звання "бригадний генерал" уславленим нашим командирам корпусів Денису Прокопенку та Андрію Білецькому??? Сцикотно, да?
24.08.2025 14:06 Ответить
Мусять прийти на "поклон" в ОП, присягнути на вірність (не народу України) Вові і Андрюші та поцілувати перстень найвеличнішому.
24.08.2025 14:22 Ответить
Хто такий Гнатов , на фронті знають всі. Дурдом
24.08.2025 14:27 Ответить
 
 