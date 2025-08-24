Зеленский присвоил новые воинские звания начальнику Генштаба Гнатову и еще нескольким чиновникам

Президент Владимир Зеленский присвоил воинское звание генерал-лейтенанта начальнику Генштаба Вооруженных сил Украины Андрею Гнатову и новые звания нескольким должностным лицам ВСУ, Службы внешней разведки, Государственной пограничной службы и Службы безопасности Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующие указы от 23 августа опубликованы на сайте главы государства.

"Присвоить воинское звание генерал-лейтенанта генерал-майору Гнатову Андрею Викторовичу - начальнику Генерального штаба Вооруженных сил Украины", - говорится в указе №641/2025.

Указом №636/2025 Президент присвоил воинское звание генерал-майора первому заместителю председателя Службы внешней разведки Украины бригадному генералу Олегу Луговскому.

Согласно указу №637/2025, воинское звание бригадного генерала присвоено начальнику штаба - заместителю командующего Десантно-штурмовых войск ВСУ полковнику Андрею Ткачуку.

Также указом №638/2025 президент присвоил воинское звание бригадного генерала командиру 16 армейского корпуса оперативного командования "Север" Сухопутных войск ВСУ полковнику Евгению Курашу.

Согласно указу №639/2025, воинское звание бригадного генерала присвоено командиру 21 армейского корпуса оперативного командования "Север" Сухопутных войск ВСУ полковнику Валерию Курачу.

Указом №640/2025 воинское звание генерал-майора присвоено заместителю командующего Воздушных сил ВСУ бригадному генералу Сергею Голубцову.

Согласно указу №642/2025, Президент присвоил воинское звание генерал-майора начальнику Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины бригадному генералу Александру Птице.

Кроме того, в соответствии с указом №643/2025, воинское звание бригадного генерала присвоено первому заместителю начальника Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях полковнику Олегу Воеводину.

