УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8649 відвідувачів онлайн
Новини Військові звання
1 156 7

Зеленський присвоїв нові військові звання начальнику Генштабу Гнатову та ще кільком посадовцям

указ

Президент Володимир Зеленський присвоїв військове звання генерал-лейтенанта начальнику Генштабу Збройних сил України Андрію Гнатову та нові звання кільком посадовцям ЗСУ, Служби зовнішньої розвідки, Державної прикордонної служби і Служби безпеки України.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідні укази від 23 серпня опубліковані на сайті глави держави.

"Присвоїти військове звання генерал-лейтенанта генерал-майору Гнатову Андрію Вікторовичу - начальнику Генерального штабу Збройних сил України", - йдеться в указі №641/2025.

Указом №636/2025 Президент присвоїв військове звання генерал-майора першому заступнику голови Служби зовнішньої розвідки України бригадному генералу Олегу Луговському.

 Відповідно до указу №637/2025, військове звання бригадного генерала присвоєне начальнику штабу - заступнику командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ полковнику Андрію Ткачуку.

Також указом №638/2025 президент присвоїв військове звання бригадного генерала командиру 16 армійського корпусу оперативного командування "Північ" Сухопутних військ ЗСУ полковнику Євгенію Курашу.

Також читайте: Солдати, сержанти та старшини з управлінським досвідом можуть отримати офіцерські звання та посади, - указ президента

Згідно з указом №639/2025, військове звання бригадного генерала присвоєне командиру 21 армійського корпусу оперативного командування "Північ" Сухопутних військ ЗСУ полковнику Валерію Курачу.

Указом №640/2025 військове звання генерал-майора присвоєне заступнику командувача Повітряних сил ЗСУ бригадному генералу Сергію Голубцову.

Згідно з указом №642/2025, Президент присвоїв військове звання генерал-майора начальнику Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України бригадному генералу Олександру Птиці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський присвоїв звання бригадного генерала Левченку - начальнику Військової служби правопорядку

Крім того, відповідно до указу №643/2025, військове звання бригадного генерала присвоєне першому заступнику начальника Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях полковнику Олегу Воєводіну.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України восьми військовослужбовцям, деяким - посмертно.

Автор: 

звання (117) Зеленський Володимир (25234) Гнатов Андрій (17)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
на УБД є таке прізвище
показати весь коментар
24.08.2025 13:11 Відповісти
Дякую Цензор за вірний заголовок-"звання посадовцям" відображає всю суть!
показати весь коментар
24.08.2025 13:13 Відповісти
Дерьмак тоже получил генерал-лейтенанта ФСБ.
показати весь коментар
24.08.2025 13:14 Відповісти
Ну а ****? За лояльність треба платити. Це не піхотинцю Василю давати орден за перебування під обстрілами КАБів в окопі кожного дня.
показати весь коментар
24.08.2025 13:20 Відповісти
Нагороджують не причетних…
карають невинних….
показати весь коментар
24.08.2025 13:26 Відповісти
А про майора Бровді, який командує СБС, що нищить нафтогазову галузь пітьми та 50% рашистських сил на фронті , зелені керовники чомусь забули.
показати весь коментар
24.08.2025 13:47 Відповісти
А де присвоєння звання "бригадний генерал" уславленим нашим командирам корпусів Денису Прокопенку та Андрію Білецькому??? Сцикотно, да?
показати весь коментар
24.08.2025 14:06 Відповісти
 
 