Зеленський присвоїв нові військові звання начальнику Генштабу Гнатову та ще кільком посадовцям

Президент Володимир Зеленський присвоїв військове звання генерал-лейтенанта начальнику Генштабу Збройних сил України Андрію Гнатову та нові звання кільком посадовцям ЗСУ, Служби зовнішньої розвідки, Державної прикордонної служби і Служби безпеки України.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідні укази від 23 серпня опубліковані на сайті глави держави.

"Присвоїти військове звання генерал-лейтенанта генерал-майору Гнатову Андрію Вікторовичу - начальнику Генерального штабу Збройних сил України", - йдеться в указі №641/2025.

Указом №636/2025 Президент присвоїв військове звання генерал-майора першому заступнику голови Служби зовнішньої розвідки України бригадному генералу Олегу Луговському.

Відповідно до указу №637/2025, військове звання бригадного генерала присвоєне начальнику штабу - заступнику командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ полковнику Андрію Ткачуку.

Також указом №638/2025 президент присвоїв військове звання бригадного генерала командиру 16 армійського корпусу оперативного командування "Північ" Сухопутних військ ЗСУ полковнику Євгенію Курашу.

Згідно з указом №639/2025, військове звання бригадного генерала присвоєне командиру 21 армійського корпусу оперативного командування "Північ" Сухопутних військ ЗСУ полковнику Валерію Курачу.

Указом №640/2025 військове звання генерал-майора присвоєне заступнику командувача Повітряних сил ЗСУ бригадному генералу Сергію Голубцову.

Згідно з указом №642/2025, Президент присвоїв військове звання генерал-майора начальнику Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України бригадному генералу Олександру Птиці.

Крім того, відповідно до указу №643/2025, військове звання бригадного генерала присвоєне першому заступнику начальника Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях полковнику Олегу Воєводіну.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України восьми військовослужбовцям, деяким - посмертно.