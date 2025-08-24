РУС
Новости Встреча Трампа и Путина на Аляске
Архиепископ Аляски извинился за встречу с Путиным: Глубоко сожалею о спровоцированном скандале

Архиепископ Аляскинский встретился с Путиным и впоследствии извинился за это

Архиепископ Ситкинский и Аляскинский (Православная церковь в Америке) Алексий, который провел встречу с диктатором Владимиром Путиным во время его визита в Анкоридж, извинился за это.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

В своем обращении на имя предстоятеля Православной церкви в Америке Тихона он отметил, что приносит "искренние извинения" перед теми, кто испытал боль, страдания или удивление из-за его поступка.

Алексий отметил, что встретился с Путиным по мотивам стремления к миру и чувства гостеприимства.

Однако, как сказал священник, многие упрекнули его, что он прямо не обратился к Путину со словами о необходимости мира в Украине. Он напомнил, что официальная позиция Православной церкви в Америке, которая неоднократно осуждала российское вторжение в Украину, не менялась.

"Я глубоко сожалею о скандале, который спровоцировал", - пишет он.

Читайте также: Путин - не Горбачев. Он стремится к империи, а не к перестройке, - премьер Канады Карни

Митрополит Тихон отметил, что архиепископ Алексий встретился с российским диктатором по своей инициативе, без благословения Синода.

Напомним, Путин посетил мемориальное кладбище в Анкоридже после переговоров с Трампом. Тогда священник подарил диктатору икону Германа Аляскинского, а Путин подарил ему две иконы.

Православная церковь в Америке является автокефальной, то есть независимой от других поместных церквей, включая РПЦ. Ее прихожане - православные жители США и Канады, среди которых есть и выходцы из Украины.

Читайте: УПЦ МП должна выполнить предписание Госэтнополитики, иначе ее признают аффилированной с РПЦ и подадут иск о прекращении метрополии, - Еленский

Пізно перепрошувати, ганебну справу зробив, зустрівшись із сатаною, яка кожного дня п'є кров українських дітей.
24.08.2025 14:29 Ответить
Це ненормально що українці в Америці і Канаді ходять в одну церкву з русскими.
24.08.2025 14:36 Ответить
Ласкаве теля дві матки ссе
24.08.2025 14:30 Ответить
Каїться? - чи так про людське око?
24.08.2025 14:29 Ответить
Де баблом запахла- там вже поряд і церква...
24.08.2025 15:05 Ответить
TACO, знову таке TACO!
24.08.2025 14:34 Ответить
Вони і в Україні ходять в одну церкву, яка ще і кацапська на додачу, з ряженими в попів агентами фсб. А якщо їх запитати, скажуть щось на зразок, какаяразніца. Я би таких штрафував на виході з того сатанинського притону, для початку на 100к грн, на перший раз. Другий раз, конфіскація і депортація, на родіну-уродіну. Вони державну зраду прикривають середньовічною байкою про мужика на небі.
24.08.2025 15:19 Ответить
Чергова продажна кацапська сволота хоче "пройти між каплями". А то замість США в Магадані опиниться.
24.08.2025 14:38 Ответить
Не поможет! И Бог не простит( возможно самоуверенно). Это не Грех! Это отступничество! А дальше пусть Архангелы разбираться!
24.08.2025 14:40 Ответить
Тепер йдинах!
24.08.2025 15:06 Ответить
попи здували с вікон мухи
24.08.2025 15:09 Ответить
Помолясь
24.08.2025 15:26 Ответить
Пізно всрався
24.08.2025 15:44 Ответить
ЦЕ НГАЗИВАЄТЬСЯ-"І ВОЗВЕЛИЧУ Я КУЙЛА.СЛУГУ ДИЯВОЛА НА ЗЕМЛІ, А ПОТІМ ЗРОБЛЮ СЛОВЕСАМИ ПОКАЯННЯ" ПОКИДЬОК
24.08.2025 15:44 Ответить
А архієпископ Львівського Метра що сказав??
24.08.2025 15:44 Ответить
Цікаво, а чому він просить вибачення у мирян, в не у Бога? Здається ото і все, що потрібно знати про усіх тих бізнесменів-церковників.
24.08.2025 16:05 Ответить
И оно хочет сказать, шо это не планировалось заранее, и иконы х-ло прихватил с собой случайно?
24.08.2025 16:41 Ответить
Нічого особистого(православного) просто бізнес.
24.08.2025 16:41 Ответить
 
 