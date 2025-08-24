Архиепископ Аляски извинился за встречу с Путиным: Глубоко сожалею о спровоцированном скандале

Архиепископ Ситкинский и Аляскинский (Православная церковь в Америке) Алексий, который провел встречу с диктатором Владимиром Путиным во время его визита в Анкоридж, извинился за это.

В своем обращении на имя предстоятеля Православной церкви в Америке Тихона он отметил, что приносит "искренние извинения" перед теми, кто испытал боль, страдания или удивление из-за его поступка.

Алексий отметил, что встретился с Путиным по мотивам стремления к миру и чувства гостеприимства.

Однако, как сказал священник, многие упрекнули его, что он прямо не обратился к Путину со словами о необходимости мира в Украине. Он напомнил, что официальная позиция Православной церкви в Америке, которая неоднократно осуждала российское вторжение в Украину, не менялась.

"Я глубоко сожалею о скандале, который спровоцировал", - пишет он.

Митрополит Тихон отметил, что архиепископ Алексий встретился с российским диктатором по своей инициативе, без благословения Синода.

Напомним, Путин посетил мемориальное кладбище в Анкоридже после переговоров с Трампом. Тогда священник подарил диктатору икону Германа Аляскинского, а Путин подарил ему две иконы.

Православная церковь в Америке является автокефальной, то есть независимой от других поместных церквей, включая РПЦ. Ее прихожане - православные жители США и Канады, среди которых есть и выходцы из Украины.

