Путин - не Горбачев. Он стремится к империи, а не к перестройке, - премьер Канады Карни

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил о необходимости сдерживать Россию от любой новой попытки угрожать свободе Украины и Европы.

Об этом он заявил в речи во время торжеств по случаю Дня Независимости Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы знаем, что Путину никогда нельзя доверять. Мы понимаем, что настоящий мир и безопасность требуют надежных гарантий безопасности для Украины. Когда президент США Рональд Рейган проводил мирные переговоры с СССР о ядерном разоружении, его девизом было "Доверяй, но проверяй". Но Владимир Путин - не Михаил Горбачев. Он несет тьму, а не гласность. Он стремится к империи, а не к перестройке. Путин не раз нарушал свои обещания со времен Минских договоренностей до сегодняшнего дня", - подчеркнул глава канадского правительства.

Он напомнил, что Путин развязал войну против Украины, терроризируя ее.

"Он похитил ваших детей. Но Путина можно остановить. Российская экономика слабеет, он становится все более изолированным, тогда как наш союз становится более крепким, решительным и сплоченным. Я высоко ценю лидерство Трампа в создании возможностей для мира. ... Но когда этот мир наступит, мы не сможем просто доверять и проверять. Мы должны сдерживать и укреплять. Мы должны сдерживать Россию от любой новой попытки угрожать свободе Украины и Европы, укрепляя способности ВСУ, которые так долго и отважно защищают Украину", - сказал Карни.

Премьер подчеркнул, что когда мир наступит, стоит усилить Украину, отстроить ее города и расширить отрасли промышленности, заложив фундамент для настоящего благосостояния.

"И когда этот мир придет, а он непременно придет, Канада будет рядом", - подытожил он.

