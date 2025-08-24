РУС
Путин - не Горбачев. Он стремится к империи, а не к перестройке, - премьер Канады Карни

Премьер Канады Карни сравнил Путина и Горбачева

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил о необходимости сдерживать Россию от любой новой попытки угрожать свободе Украины и Европы.

Об этом он заявил в речи во время торжеств по случаю Дня Независимости Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы знаем, что Путину никогда нельзя доверять. Мы понимаем, что настоящий мир и безопасность требуют надежных гарантий безопасности для Украины. Когда президент США Рональд Рейган проводил мирные переговоры с СССР о ядерном разоружении, его девизом было "Доверяй, но проверяй". Но Владимир Путин - не Михаил Горбачев. Он несет тьму, а не гласность. Он стремится к империи, а не к перестройке. Путин не раз нарушал свои обещания со времен Минских договоренностей до сегодняшнего дня", - подчеркнул глава канадского правительства.

Он напомнил, что Путин развязал войну против Украины, терроризируя ее.

Также читайте: Премьер Канады Карни прибыл в Киев

"Он похитил ваших детей. Но Путина можно остановить. Российская экономика слабеет, он становится все более изолированным, тогда как наш союз становится более крепким, решительным и сплоченным. Я высоко ценю лидерство Трампа в создании возможностей для мира. ... Но когда этот мир наступит, мы не сможем просто доверять и проверять. Мы должны сдерживать и укреплять. Мы должны сдерживать Россию от любой новой попытки угрожать свободе Украины и Европы, укрепляя способности ВСУ, которые так долго и отважно защищают Украину", - сказал Карни.

Премьер подчеркнул, что когда мир наступит, стоит усилить Украину, отстроить ее города и расширить отрасли промышленности, заложив фундамент для настоящего благосостояния.

"И когда этот мир придет, а он непременно придет, Канада будет рядом", - подытожил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Канада предоставит Украине $1 млрд на поставку дронов, боеприпасов и бронетехники, - премьер Карни

Канада (2129) путин владимир (32068) россия (96953) Карни Марк (39)
путлер это пародия на гитлера. Второй хоть рисовать умел 🤪🤣
ДЯКУЮ прем'єр-міністру Канади Марку Карні
Путін прагне піздюліну
