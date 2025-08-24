УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8649 відвідувачів онлайн
Новини День Незалежності
644 16

Путін - не Горбачов. Він прагне імперії, а не перебудови, - прем’єр Канади Карні

Прем’єр Канади Карні порівняв Путіна та Горбачова

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив про необхідність стримувати Росію від будь-якої нової спроби загрожувати свободі України та Європи.

Про це він заявив у промові під час урочистостей з нагоди Дня Незалежності України, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми знаємо, що Путіну ніколи не можна довіряти. Ми розуміємо, що справжній мир та безпека потребують надійних гарантій безпеки для України. Коли президент США Рональд Рейган проводив мирні переговори з СРСР про ядерне роззброєння, його девізом було "Довіряй, але перевіряй". Але Володимир Путін - не Михайло Горбачов. Він несе темряву, а не гласність. Він прагне імперії, а не перебудови. Путін не раз порушував свої обіцянки від часів Мінських домовленостей до сьогоднішнього дня", - наголосив глава канадського уряду.

Він нагадав, що Путін розв'язав війну проти України, тероризуючи її.

Також читайте: Прем’єр Канади Карні прибув до Києва

"Він викрав ваших дітей. Але Путіна можна спинити. Російська економіка слабшає, він стає дедалі більш ізольованим, тоді як наш союз стає більш міцним, рішучим та згуртованим. Я високо ціную лідерство Трампа у створенні можливостей для миру. ... Та коли цей мир настане, ми не зможемо просто довіряти й перевіряти.. Ми повинні стримувати та укріплювати. Ми повинні стримувати Росію від будь-якої нової спроби загрожувати свободі України та Європи, зміцнюючи спроможності ЗСУ, які так довго та відважно боронять Україну", - сказав Карні.

Прем'єр наголосив, що коли мир настане, варто посилити Україну, відбудувати її міста та розширити галузі промисловості, заклавши фундамент для справжнього добробуту. 

"І коли цей мир прийде, а він неодмінно прийде, Канада буде поруч", - підсумував він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Канада надасть Україні $1 млрд на постачання дронів, боєприпасів та бронетехніки, - прем’єр Карні

Автор: 

Канада (2253) путін володимир (24676) росія (67319) Карні Марк (39)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
путлер это пародия на гитлера. Второй хоть рисовать умел 🤪🤣
показати весь коментар
24.08.2025 13:02 Відповісти
+4
ДЯКУЮ прем'єр-міністру Канади Марку Карні
показати весь коментар
24.08.2025 13:02 Відповісти
+4
Чтоб вьі понимали , он є.анутьій.
© Немов.
показати весь коментар
24.08.2025 13:07 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ДЯКУЮ прем'єр-міністру Канади Марку Карні
показати весь коментар
24.08.2025 13:02 Відповісти
путлер это пародия на гитлера. Второй хоть рисовать умел 🤪🤣
показати весь коментар
24.08.2025 13:02 Відповісти
І не був "гебнявим"
показати весь коментар
24.08.2025 13:05 Відповісти
***** уявило себе іваном грозним, петкою першим, катькою другою та джугашвілі в одному флаконі
показати весь коментар
24.08.2025 13:03 Відповісти
Чтоб вьі понимали , он є.анутьій.
© Немов.
показати весь коментар
24.08.2025 13:07 Відповісти
За яку перебудову він насипає?
показати весь коментар
24.08.2025 13:04 Відповісти
Путін прагне піздюліну
показати весь коментар
24.08.2025 13:05 Відповісти
Як і весь расейській нарід!
показати весь коментар
24.08.2025 13:09 Відповісти
Нет вообще смысла сравнивать два сорта гэбэшного лайна.
показати весь коментар
24.08.2025 13:11 Відповісти
За три з половиною роки риторика змінилась з "позбавати агресора можливостей та бажання в майбутньому" на "стримувати в майбутньому", і це тільки оптимістичні слова.
показати весь коментар
24.08.2025 13:22 Відповісти
От же імперіаліст проклятий!...
показати весь коментар
24.08.2025 13:25 Відповісти
Наче розумна людина , а таке несе - ,,загроза свободи,, а нас Україну просто знищує кацапня , а гумані друзі проливають крокодилові сльози!!
показати весь коментар
24.08.2025 13:50 Відповісти
путін - це історія про звичайного кацапа, якому дісталася необмежена влада
показати весь коментар
24.08.2025 13:51 Відповісти
Это Ху@йло!
показати весь коментар
24.08.2025 14:01 Відповісти
Ого. Вже Капітан Очевидність отримав нове звання Генерал *******?
показати весь коментар
24.08.2025 14:13 Відповісти
Та ну накуй!🤣 якихось 25 рочків премьєр Канади прозрів😵‍💫
показати весь коментар
24.08.2025 14:15 Відповісти
 
 