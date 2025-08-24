Путін - не Горбачов. Він прагне імперії, а не перебудови, - прем’єр Канади Карні

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив про необхідність стримувати Росію від будь-якої нової спроби загрожувати свободі України та Європи.

Про це він заявив у промові під час урочистостей з нагоди Дня Незалежності України, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми знаємо, що Путіну ніколи не можна довіряти. Ми розуміємо, що справжній мир та безпека потребують надійних гарантій безпеки для України. Коли президент США Рональд Рейган проводив мирні переговори з СРСР про ядерне роззброєння, його девізом було "Довіряй, але перевіряй". Але Володимир Путін - не Михайло Горбачов. Він несе темряву, а не гласність. Він прагне імперії, а не перебудови. Путін не раз порушував свої обіцянки від часів Мінських домовленостей до сьогоднішнього дня", - наголосив глава канадського уряду.

Він нагадав, що Путін розв'язав війну проти України, тероризуючи її.

"Він викрав ваших дітей. Але Путіна можна спинити. Російська економіка слабшає, він стає дедалі більш ізольованим, тоді як наш союз стає більш міцним, рішучим та згуртованим. Я високо ціную лідерство Трампа у створенні можливостей для миру. ... Та коли цей мир настане, ми не зможемо просто довіряти й перевіряти.. Ми повинні стримувати та укріплювати. Ми повинні стримувати Росію від будь-якої нової спроби загрожувати свободі України та Європи, зміцнюючи спроможності ЗСУ, які так довго та відважно боронять Україну", - сказав Карні.

Прем'єр наголосив, що коли мир настане, варто посилити Україну, відбудувати її міста та розширити галузі промисловості, заклавши фундамент для справжнього добробуту.

"І коли цей мир прийде, а він неодмінно прийде, Канада буде поруч", - підсумував він.

