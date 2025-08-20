УПЦ МП должна выполнить предписание Госэтнополитики, иначе ее признают аффилированной с РПЦ и подадут иск о прекращении митрополии, - Еленский

Если Украинская православная церковь (Московского патриархата) не выполнит предписание Госэтнополитики, то ее признают аффилированной с Русской православной церковью (РПЦ) и подадут иск в суд о ее прекращении.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом в эфире национального телемарафона заявил председатель Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский.

"Сейчас Киевская митрополия Украинской православной церкви еще не направила официальное письмо в Государственную службу Украины по этнополитике и свободе совести. Однако на сайте уже обнародовано это письмо о том, что они не будут выполнять законные требования украинского государства", - рассказал Еленский.

В то же время он заявил, что надеется на добрую волю большой части духовенства УПЦ (МП) и верующих, которые понимают "низость такой позиции".

Читайте на "Цензор.НЕТ": УПЦ МП должна устранить уставные связи с РПЦ до 24 августа, - Госэтнополитики

Относительно того, что будет, если до 24 августа УПЦ (МП) не выполнит предписание, Еленский отметил, что в таком случае будет принято решение о признании Киевской митрополии, которая представляет Украинскую православную церковь, аффилированной с запрещенной в Украине Русской православной церковью (РПЦ).

"Второй шаг - это иск в суд о прекращении Киевской митрополии Украинской православной церкви. Это шаги которые нам продиктованы законом", - подчеркнул он.

Также отмечается, что такой судебный процесс может быть менее длительным, чем на это надеются в УПЦ (МП).

Также читайте: Госэтнополитики обнаружила признаки аффилированности УПЦ (МП) с РПЦ

Ранее сообщалось, что Киевская митрополия УПЦ МП получила предписание, обязывающее организацию устранить связи с РПЦ в течение месяца - до 24 августа.

Напомним, с 20 мая по 8 июля Госэтнополитики провела исследование по вопросу наличия признаков аффилированности КМ УПЦ (МП) с иностранной религиозной организацией, деятельность которой в Украине запрещена в соответствии со статьей 3 Закона Украины "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций". По результатам исследования в службе пришли к выводу, что КМ УПЦ является частью РПЦ, деятельность которой в Украине запрещена законом, в уставе КМ есть признаки ее принадлежности к УПЦ, которая связана с РПЦ, РПЦ имеет право принимать обязательные для КМ решения по церковным и организационным вопросам. Руководители КМ обязаны входить в органы управления РПЦ.