УПЦ МП должна выполнить предписание Госэтнополитики, иначе ее признают аффилированной с РПЦ и подадут иск о прекращении митрополии, - Еленский

Деятельность УПЦ МП

Если Украинская православная церковь (Московского патриархата) не выполнит предписание Госэтнополитики, то ее признают аффилированной с Русской православной церковью (РПЦ) и подадут иск в суд о ее прекращении.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом в эфире национального телемарафона заявил председатель Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский.

"Сейчас Киевская митрополия Украинской православной церкви еще не направила официальное письмо в Государственную службу Украины по этнополитике и свободе совести. Однако на сайте уже обнародовано это письмо о том, что они не будут выполнять законные требования украинского государства", - рассказал Еленский.

В то же время он заявил, что надеется на добрую волю большой части духовенства УПЦ (МП) и верующих, которые понимают "низость такой позиции".

Читайте на "Цензор.НЕТ": УПЦ МП должна устранить уставные связи с РПЦ до 24 августа, - Госэтнополитики

Относительно того, что будет, если до 24 августа УПЦ (МП) не выполнит предписание, Еленский отметил, что в таком случае будет принято решение о признании Киевской митрополии, которая представляет Украинскую православную церковь, аффилированной с запрещенной в Украине Русской православной церковью (РПЦ).

"Второй шаг - это иск в суд о прекращении Киевской митрополии Украинской православной церкви. Это шаги которые нам продиктованы законом", - подчеркнул он.

Также отмечается, что такой судебный процесс может быть менее длительным, чем на это надеются в УПЦ (МП).

Также читайте: Госэтнополитики обнаружила признаки аффилированности УПЦ (МП) с РПЦ

Ранее сообщалось, что Киевская митрополия УПЦ МП получила предписание, обязывающее организацию устранить связи с РПЦ в течение месяца - до 24 августа.

Напомним, с 20 мая по 8 июля Госэтнополитики провела исследование по вопросу наличия признаков аффилированности КМ УПЦ (МП) с иностранной религиозной организацией, деятельность которой в Украине запрещена в соответствии со статьей 3 Закона Украины "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций". По результатам исследования в службе пришли к выводу, что КМ УПЦ является частью РПЦ, деятельность которой в Украине запрещена законом, в уставе КМ есть признаки ее принадлежности к УПЦ, которая связана с РПЦ, РПЦ имеет право принимать обязательные для КМ решения по церковным и организационным вопросам. Руководители КМ обязаны входить в органы управления РПЦ.

РПЦ (756) УПЦ МП (1577) церковь (1327) Еленский Виктор (21) Госэтнополитики (13)
+5
Скільки разів цій "церкві" виставляли такі умови? І що? Скільки таких умов буде ще?
Ну і терпіння у цієї держави...
20.08.2025 14:13 Ответить
+3
У грудні 1919-го, Генеральний прокурор США Палмер заарештував 249 червоних активістів-комуністів, уродженців Російської імперії, посадив їх на пароплав "Buford" і усіх цих ґольдманів і беркманів відправив до Росії.
20.08.2025 14:28 Ответить
+2
Кацапські попи нічого виконувати не будуть. Гнати в шию наволоч.
20.08.2025 14:31 Ответить
Скільки разів цій "церкві" виставляли такі умови? І що? Скільки таких умов буде ще?
Ну і терпіння у цієї держави...
20.08.2025 14:13 Ответить
Раскольнікі чекають, поки їхній гундяй пропіхне тєму із захистом "праваславних НЄрпц" в Україні. Що тут не зрозуміло. А на Банковій підігрують цій тємі. Потім вийде НЄлох і буде розповідати, що у нього не було іншого виходу.
20.08.2025 14:28 Ответить
У грудні 1919-го, Генеральний прокурор США Палмер заарештував 249 червоних активістів-комуністів, уродженців Російської імперії, посадив їх на пароплав "Buford" і усіх цих ґольдманів і беркманів відправив до Росії.
20.08.2025 14:28 Ответить
Кацапські попи нічого виконувати не будуть. Гнати в шию наволоч.
20.08.2025 14:31 Ответить
Найух московських попів з України гнати поки їх відстрілювати народ не почав. Як би ви їх не ховали за іншими вивісками чи назвами вони не перестануть працювати проти України
20.08.2025 14:32 Ответить
Та коли вже визнають тих московських сатаністів московськими під@рами і заборонять ту секту на території України, як терористичну організацію?
20.08.2025 14:32 Ответить
Це вкотре зелені уроди і слуги наркомана ЕрЗе перенесли в часі заборону легального філіалу кгб/фсб у вигляді рпцву?

Скільки можна, ***** ви, це все ******** допускати?
20.08.2025 14:46 Ответить
Якщо ця церква є філією рпц, що вони заперечують, то вони зрадники і нехай праціюють на московщині
якщо ж вони не співпрацюють з церквою яка благословляє вбивства українців, тоді вони секта
а сектантів треба гнати
20.08.2025 14:58 Ответить
до речі, нашу локальну церкву мп , побудовану за гроші прихожан, прихватизував піп
якась гнида це дозволяє.
20.08.2025 15:02 Ответить
Млть, давайте хоча б, до 2031р. почекаємо...
20.08.2025 14:59 Ответить
Чортів мокшанских в рясах зібрати колонною, без маши, тільки баули їм видати і супроводити до кордону з бульбонами і на ...уй!!!!
20.08.2025 15:13 Ответить
Одна балаканина, від групи осіб з Урядового кварталу, а московські агенти від фсб, так і далі гадять в Україні! Стефанчуки+зеленський, своїх не чіпають???
20.08.2025 15:24 Ответить
 
 