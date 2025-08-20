УКР
Новини
1 130 12

УПЦ МП має виконати припис Держетнополітики, інакше її визнають афілійованою з РПЦ і подадуть позов про припинення метрополії, - Єленський

Діяльність УПЦ МП

Якщо Українська православна церква (Московського патріархату) не виконає припис Держетнополітики, то її визнають афілійованою з Російською православною церквою (РПЦ) і подадуть позов до суду про її припинення.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це в ефірі національного телемарафону заявив голова Державної служби України з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський.

"Наразі Київська митрополія Української православної церкви ще не надіслала офіційного листа до Державної служби України з етнополітики та свободи совісті. Однак на сайті уже оприлюднено цього листа про те, що вони не будуть виконувати законні вимоги української держави", - розповів Єленський.

Водночас він заявив, що сподівається на добру волю великої частини духовенства УПЦ (МП) і вірян, які розуміють "ницість такої позиції".

Читайте на "Цензор.НЕТ": УПЦ МП має усунути статутні зв’язки з РПЦ до 24 серпня, - Держетнополітики

Стосовно того, що буде, якщо до 24 серпня УПЦ (МП) не виконає припис, Єленський зазначив, що в такому разі буде ухвалено рішення про визнання Київської митрополії, яка представляє Українську православну церкву, афілійованою із забороненою в Україні Російською православною церквою (РПЦ).

"Другий крок - це позов до суду про припинення Київської митрополії Української православної церкви. Це кроки які нам продиктовані законом", - наголосив він.

Також зазначається, що такий судовий процес може бути менш тривалим, ніж на це сподіваються в УПЦ (МП).

Також читайте: Держетнополітики виявила ознаки афілійованості УПЦ (МП) з РПЦ

Рніше повідомлялося, що Київська митрополія УПЦ МП отримала припис, що зобов'язує організацію усунути зв'язки з РПЦ упродовж місяця - до 24 серпня.

Нагадаємо, з 20 травня до 8 липня Держетнополітики провела дослідження щодо питання наявності ознак афілійованості КМ УПЦ (МП) з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена відповідно до статті 3 Закону України "Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій". За результатами дослідження у службі дійшли висновку, що КМ УПЦ є частиною РПЦ, діяльність якої в Україні заборонена законом, у статуті КМ є ознаки її належності до УПЦ, яка пов’язана з РПЦ, РПЦ має право ухвалювати обов’язкові для КМ рішення з церковних і організаційних питань. Керівники КМ зобов’язані входити до органів управління РПЦ.

Автор: 

РПЦ (524) УПЦ МП (1224) церква (703) Єленський Віктор (23) Держетнополітики (14)
Топ коментарі
+5
Скільки разів цій "церкві" виставляли такі умови? І що? Скільки таких умов буде ще?
Ну і терпіння у цієї держави...
показати весь коментар
20.08.2025 14:13 Відповісти
+3
У грудні 1919-го, Генеральний прокурор США Палмер заарештував 249 червоних активістів-комуністів, уродженців Російської імперії, посадив їх на пароплав "Buford" і усіх цих ґольдманів і беркманів відправив до Росії.
показати весь коментар
20.08.2025 14:28 Відповісти
+2
Кацапські попи нічого виконувати не будуть. Гнати в шию наволоч.
показати весь коментар
20.08.2025 14:31 Відповісти
Найух московських попів з України гнати поки їх відстрілювати народ не почав. Як би ви їх не ховали за іншими вивісками чи назвами вони не перестануть працювати проти України
показати весь коментар
20.08.2025 14:32 Відповісти
Та коли вже визнають тих московських сатаністів московськими під@рами і заборонять ту секту на території України, як терористичну організацію?
показати весь коментар
20.08.2025 14:32 Відповісти
Це вкотре зелені уроди і слуги наркомана ЕрЗе перенесли в часі заборону легального філіалу кгб/фсб у вигляді рпцву?

Скільки можна, ***** ви, це все ******** допускати?
показати весь коментар
20.08.2025 14:46 Відповісти
Якщо ця церква є філією рпц, що вони заперечують, то вони зрадники і нехай праціюють на московщині
якщо ж вони не співпрацюють з церквою яка благословляє вбивства українців, тоді вони секта
а сектантів треба гнати
показати весь коментар
20.08.2025 14:58 Відповісти
до речі, нашу локальну церкву мп , побудовану за гроші прихожан, прихватизував піп
якась гнида це дозволяє.
показати весь коментар
20.08.2025 15:02 Відповісти
Млть, давайте хоча б, до 2031р. почекаємо...
показати весь коментар
20.08.2025 14:59 Відповісти
Чортів мокшанских в рясах зібрати колонною, без маши, тільки баули їм видати і супроводити до кордону з бульбонами і на ...уй!!!!
показати весь коментар
20.08.2025 15:13 Відповісти
Одна балаканина, від групи осіб з Урядового кварталу, а московські агенти від фсб, так і далі гадять в Україні! Стефанчуки+зеленський, своїх не чіпають???
показати весь коментар
20.08.2025 15:24 Відповісти
 
 