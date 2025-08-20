УПЦ МП має виконати припис Держетнополітики, інакше її визнають афілійованою з РПЦ і подадуть позов про припинення метрополії, - Єленський
Якщо Українська православна церква (Московського патріархату) не виконає припис Держетнополітики, то її визнають афілійованою з Російською православною церквою (РПЦ) і подадуть позов до суду про її припинення.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це в ефірі національного телемарафону заявив голова Державної служби України з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський.
"Наразі Київська митрополія Української православної церкви ще не надіслала офіційного листа до Державної служби України з етнополітики та свободи совісті. Однак на сайті уже оприлюднено цього листа про те, що вони не будуть виконувати законні вимоги української держави", - розповів Єленський.
Водночас він заявив, що сподівається на добру волю великої частини духовенства УПЦ (МП) і вірян, які розуміють "ницість такої позиції".
Стосовно того, що буде, якщо до 24 серпня УПЦ (МП) не виконає припис, Єленський зазначив, що в такому разі буде ухвалено рішення про визнання Київської митрополії, яка представляє Українську православну церкву, афілійованою із забороненою в Україні Російською православною церквою (РПЦ).
"Другий крок - це позов до суду про припинення Київської митрополії Української православної церкви. Це кроки які нам продиктовані законом", - наголосив він.
Також зазначається, що такий судовий процес може бути менш тривалим, ніж на це сподіваються в УПЦ (МП).
Рніше повідомлялося, що Київська митрополія УПЦ МП отримала припис, що зобов'язує організацію усунути зв'язки з РПЦ упродовж місяця - до 24 серпня.
Нагадаємо, з 20 травня до 8 липня Держетнополітики провела дослідження щодо питання наявності ознак афілійованості КМ УПЦ (МП) з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена відповідно до статті 3 Закону України "Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій". За результатами дослідження у службі дійшли висновку, що КМ УПЦ є частиною РПЦ, діяльність якої в Україні заборонена законом, у статуті КМ є ознаки її належності до УПЦ, яка пов’язана з РПЦ, РПЦ має право ухвалювати обов’язкові для КМ рішення з церковних і організаційних питань. Керівники КМ зобов’язані входити до органів управління РПЦ.
Ну і терпіння у цієї держави...
Скільки можна, ***** ви, це все ******** допускати?
якщо ж вони не співпрацюють з церквою яка благословляє вбивства українців, тоді вони секта
а сектантів треба гнати
якась гнида це дозволяє.