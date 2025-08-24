УКР
Архієпископ Аляски перепросив за зустріч із Путіним: Глибоко шкодую за спровокований скандал

Архієпископ Аляскинський зустрівся з Путіним та згодом вибачився за це

Архієпископ Сіткинський та Аляскинський (Православна церква в Америці) Олексій, який провів зустріч із диктатором Володимиром Путіним під час його візиту до Анкориджа, перепросив за це.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

У своєму зверненні на ім'я предстоятеля Православної церкви в Америці Тихона він зазначив, що приносить "щирі вибачення" перед тими, хто зазнав болю, страждання чи подиву через його вчинок.

Олексій зазначив, що зустрівся з Путіним з мотивів прагнення до миру та почуття гостинності.

Проте, як сказав священник, багато людей дорікнули йому, що він прямо не звернувся до Путіна зі словами про необхідність миру в Україні. Він нагадав, що офіційна позиція Православної церкви в Америці, яка неодноразово засуджувала російське вторгнення в Україну, не змінювалася.

"Я глибоко шкодую про скандал, який спровокував", - пише він.

Читайте також: Путін - не Горбачов. Він прагне імперії, а не перебудови, - прем’єр Канади Карні

Митрополит Тихон зазначив, що архієпископ Олексій зустрівся із російським диктатором за своєю ініціативою, без благословення Синоду.

Нагадаємо, Путін відвідав меморіальний цвинтар в Анкориджі після переговорів із Трампом. Тоді священник подарував диктатору ікону Германа Аляскинського, а Путін подарував йому дві ікони.

Православна церква в Америці є автокефальною, тобто незалежною від інших помісних церков, включно з РПЦ. Її парафіяни - православні жителі США та Канади, серед яких є й вихідці з України.

Читайте: УПЦ МП має виконати припис Держетнополітики, інакше її визнають афілійованою з РПЦ і подадуть позов про припинення метрополії, - Єленський

