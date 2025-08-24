РУС
В России в шести километрах от границы с Эстонией упал дрон

озеро

Утром 24 августа в российскую часть Чудского озера упал беспилотник.

По словам представителя Департамента полиции и пограничной охраны Эстонии Ивана Последова, первое обнаружение объекта произошло в 5:20 утра, когда радар в Варнье зафиксировал над озером летающий аппарат, вероятно, дрон.

Объект был отслежен до тех пор, пока не исчез с радаров, вылетев в сторону России.

После этого, около 6:25 утра, радар на границе Муствее зафиксировал подобный объект, который, как считается, упал в воду примерно в шести километрах от российско-эстонской границы.

После падения беспилотник разлетелся на части, вероятно, из-за взрыва.

Информация о том, идет ли речь об одном и том же дроне, официально не подтверждена, и ведомство отметило, что "курс аппарата не был на Эстонию".

