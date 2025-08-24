У Росії за шість кілометрів від кордону з Естонією впав дрон
Уранці 24 серпня в російську частину Чудського озера впав безпілотник.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.
За словами представника Департаменту поліції та прикордонної охорони Естонії Івана Послєдова, перше виявлення об’єкта відбулося о 5:20 ранку, коли радар у Варньї зафіксував над озером летючий апарат, ймовірно, дрон.
Об’єкт був відстежений до того часу, доки не зник з радарів, вилетівши у сторону Росії.
Після цього, близько 6:25 ранку, радар на кордоні Муствее зафіксував подібний об’єкт, який, як вважається, впав у воду приблизно за шість кілометрів від російсько-естонського кордону.
Після падіння безпілотник розлетівся на частини, ймовірно, через вибух.
Інформації про те, чи йдеться про один і той самий дрон, офіційно не підтверджено, і відомство зазначило, що "курс апарату не був на Естонію".
