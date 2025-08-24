У нас есть очень-очень позитивные результаты на Донбассе, детали будут позже, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский отметил хорошие результаты в дальнобойных ударах по России.

Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции с премьер-министром Канады Карни, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Все это видят и сегодня у нас есть, я считаю, очень-очень положительные результаты на Донбассе, хорошие сюрпризы для "русских", думаю что главком позже сообщит все детали", - добавил он.

Читайте: Для ударов по РФ Украина использует собственное оружие. С США в последнее время такие моменты не проговариваем, - Зеленский