РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8838 посетителей онлайн
Новости Боевые действия на востоке
3 068 41

У нас есть очень-очень позитивные результаты на Донбассе, детали будут позже, - Зеленский

Зеленский сказал о положительных результатах на Донбассе

Президент Владимир Зеленский отметил хорошие результаты в дальнобойных ударах по России.

Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции с премьер-министром Канады Карни, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Все это видят и сегодня у нас есть, я считаю, очень-очень положительные результаты на Донбассе, хорошие сюрпризы для "русских", думаю что главком позже сообщит все детали", - добавил он.

Читайте: Для ударов по РФ Украина использует собственное оружие. С США в последнее время такие моменты не проговариваем, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (21697) Донбасс (26962) Удары по РФ (490)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
млн дронів та млрд дерев. Фламінго по півтори в день, 1000 бепілотників за добу... Мені все це подобається, але є одне але...

показать весь комментарий
24.08.2025 16:01 Ответить
+10
Ти зелене чмо краще язик за зубами тримай.
показать весь комментарий
24.08.2025 16:00 Ответить
+7
Опять понос напал.
И это - Верховный Главнокомандующий
показать весь комментарий
24.08.2025 16:04 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
кончене
показать весь комментарий
24.08.2025 15:57 Ответить
Мовою оригіналу

"Из самых известных авторов "95 квартал" можно назвать братьев Серея и Бориса Шерифов, первый также является директором, а второй шефом-редактором. Они также принимали участие в съемках сериала "Сваты". . Ну и Валерочку Жидкова не стоит забывать. Автор и звезда команд Тамбовские Волки и Тапкины дети был как подарок от руководителя суперлиги Маслякова ( вид мене- КГБьонного отца КВН) рекомендован для команды Зеленского 2003 году "
ЖирноЛисий сказав - він на початку широкомасштабного вивіз за кордон сім"ю, а потім зник без пояснень сам.

Ну то хто писав тексти вовці про порнозірку , за котру воно **** тіпа молиться?
показать весь комментарий
24.08.2025 16:39 Ответить
Что-то опять просрал?
показать весь комментарий
24.08.2025 15:57 Ответить
Ти зелене чмо краще язик за зубами тримай.
показать весь комментарий
24.08.2025 16:00 Ответить
млн дронів та млрд дерев. Фламінго по півтори в день, 1000 бепілотників за добу... Мені все це подобається, але є одне але...

показать весь комментарий
24.08.2025 16:01 Ответить
Ніколи не відкладуй на завтра. Відкладуй на після завтра
показать весь комментарий
24.08.2025 16:02 Ответить
Опять понос напал.
И это - Верховный Главнокомандующий
показать весь комментарий
24.08.2025 16:04 Ответить
Ну він принаймні українську вивчив...
показать весь комментарий
24.08.2025 16:14 Ответить
А російську вивчив?
показать весь комментарий
24.08.2025 16:26 Ответить
ну він її знав з дитинства, як і нажаль багато наших громадян.
показать весь комментарий
24.08.2025 16:45 Ответить
а ви фанат того самого федоровича, чи просто імя співпало?
показать весь комментарий
24.08.2025 16:46 Ответить
ОГО...шо там? Всі каци повісились самі, чи головешки один одному повідривали, чи потонули у власному гімні?
показать весь комментарий
24.08.2025 16:05 Ответить
То кажи - не тягни кота за яйця
показать весь комментарий
24.08.2025 16:05 Ответить
показать весь комментарий
24.08.2025 16:12 Ответить
А куди поділись "потужні" результати?
показать весь комментарий
24.08.2025 16:05 Ответить
Біжить попереду паравоза.Досить вже,ящик твій в роті не втримається?Якщо щось каркне,то все через...
показать весь комментарий
24.08.2025 16:07 Ответить
хммм......
знайшли рожеву фарбу для фламінго?
показать весь комментарий
24.08.2025 16:09 Ответить
прямо з днем незалежності співпало)
показать весь комментарий
24.08.2025 16:09 Ответить
Сирський відвідав Покровський напрямок: нагородив воїнів і обговорив питання додаткового забезпечення.

Джерело: https://censor.net/ua/p3570276
показать весь комментарий
24.08.2025 16:10 Ответить
Мабуть здав частину Донбасу..
показать весь комментарий
24.08.2025 16:12 Ответить
Може влаштували святковий м'ясний штурм?
показать весь комментарий
24.08.2025 16:13 Ответить
Судячи зі сплеску військових некрологів у наших місцевих ЗМІ, то їбать які "позитивні" (
показать весь комментарий
24.08.2025 16:15 Ответить
Дуже-дуже позитивні результати - це коли зьо, дєрьмак і вся зеленогнійна компашка висять і смердять на ліхтарях на Грушевського.
показать весь комментарий
24.08.2025 16:16 Ответить
Хіба на Лук'янівці місць нема?

https://protocol.ua/ua/kriminalniy_kodeks_ukraini_stattya_258_2/ Стаття 258-2. Публічні заклики до вчинення ...
показать весь комментарий
24.08.2025 16:56 Ответить
Ми ще не придумали які там позитивні результати на Донбасі, а зовсім не обіцяти нічого на День Незалежності не можемо, тому насцимо вам у вуха пізніше.
показать весь комментарий
24.08.2025 16:17 Ответить
показать весь комментарий
24.08.2025 16:21 Ответить
Довелося двічі читати, аж на 3й дойшло...
показать весь комментарий
24.08.2025 16:31 Ответить
Дамбас Наш !
показать весь комментарий
24.08.2025 16:28 Ответить
Зеленський заявив про "сюрпризи" для РФ на Донбасі
показать весь комментарий
24.08.2025 16:30 Ответить
Полилося ухилянське лайно в коментах...
показать весь комментарий
24.08.2025 16:30 Ответить
Вытирай за собой
показать весь комментарий
24.08.2025 16:57 Ответить
"Усі це бачать ... в нас є, хороші сюрпризи ..."
Якщо усі це бачать, то які можуть бути сюрпризи?
показать весь комментарий
24.08.2025 16:31 Ответить
Здавати треба з кожним днем все менше і менше.
показать весь комментарий
24.08.2025 16:35 Ответить
«Русский солдат, сдавайся. Тебя ждет теплый чай и холодная пятиведерная клизма»
показать весь комментарий
24.08.2025 16:32 Ответить
Може гундосить що завгодно, поки ракети не полетять на Москву, нічому не вірю. Це і Трамп розуміє, коли тролив смарагдового балабола " а чего ты Москву не абстреливаешь". Ладно, забіл ти хрін на балістику, це для Єрмака мабуть принципово, но хай хоч це одоробло Фламінго полетить.
показать весь комментарий
24.08.2025 16:34 Ответить
Русский Ванюша, путин тебя одурачил, переходи на наш сторона, будешь есть белый хлеб и играть на балалайке.
показать весь комментарий
24.08.2025 16:36 Ответить
Рейтинг падає, треба обіцяти, обіцяти і обіцяти
показать весь комментарий
24.08.2025 16:37 Ответить
Щойно відбувся черговий обмін полоненими, - Зеленський
показать весь комментарий
24.08.2025 16:46 Ответить
"У нас є дуже позитивні результати на Донбасі". У нас - це у кого? У росіян? Зєля донюхавсь, що забув, як треба російському шпигуну Буратіно звітувати в кремль. Це вже тягне на профнепридатність. Пуйло може відкликати свого агента
показать весь комментарий
24.08.2025 16:46 Ответить
"У нас є дуже-дуже позитивні результати на Донбасі ..."
Дуже-дуже позитивні результати - це коли всі орки стануть хорошими )
показать весь комментарий
24.08.2025 16:52 Ответить
Канада виділяє мільярд доларів, Зелідору потрібно ж щось сказати. запевнити та показати - ми гроші не повністю пи**мо, частину віддаємо в ЗСУ, бачте - якісь результати наче вже є...але то потім...
Заспокоює донорів щоб не кіпішували - а где деньгі, Зін?
показать весь комментарий
24.08.2025 16:53 Ответить
 
 