У нас есть очень-очень позитивные результаты на Донбассе, детали будут позже, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский отметил хорошие результаты в дальнобойных ударах по России.
Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции с премьер-министром Канады Карни, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
"Все это видят и сегодня у нас есть, я считаю, очень-очень положительные результаты на Донбассе, хорошие сюрпризы для "русских", думаю что главком позже сообщит все детали", - добавил он.
"Из самых известных авторов "95 квартал" можно назвать братьев Серея и Бориса Шерифов, первый также является директором, а второй шефом-редактором. Они также принимали участие в съемках сериала "Сваты". . Ну и Валерочку Жидкова не стоит забывать. Автор и звезда команд Тамбовские Волки и Тапкины дети был как подарок от руководителя суперлиги Маслякова ( вид мене- КГБьонного отца КВН) рекомендован для команды Зеленского 2003 году "
ЖирноЛисий сказав - він на початку широкомасштабного вивіз за кордон сім"ю, а потім зник без пояснень сам.
Ну то хто писав тексти вовці про порнозірку , за котру воно **** тіпа молиться?
И это - Верховный Главнокомандующий
знайшли рожеву фарбу для фламінго?
Джерело: https://censor.net/ua/p3570276
https://protocol.ua/ua/kriminalniy_kodeks_ukraini_stattya_258_2/ Стаття 258-2. Публічні заклики до вчинення ...
Якщо усі це бачать, то які можуть бути сюрпризи?
Дуже-дуже позитивні результати - це коли всі орки стануть хорошими )
Заспокоює донорів щоб не кіпішували - а где деньгі, Зін?