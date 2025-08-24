УКР
Для ударів по РФ Україна використовує власну зброю. Зі США останнім часом такі моменти не проговорюємо, - Зеленський

Україна б’є по Росії власною зброєю Заява Зеленського

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна останнім часом не узгоджує зі США цілі для ударів по РФ, оскільки використовує власну зброю для цього.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив під час пресконференції.

"Ми використовуємо нашу далекобійну зброю вітчизняного виробництва. І ми останнім часом, якщо чесно, не проговорюємо зі Сполученими Штатами Америки такі моменти. Колись це було, ви пам'ятаєте, були різні сигнали щодо наших ударів у відповідь після їхніх (росіян. - Ред.) ударів по енергетиці. Це було вже дуже давно. Сьогодні ми навіть про це не згадуємо", - сказав він.

Нагадаємо, раніше видання The Wall Street Journal повідомило, що Пентагон кілька місяців блокує використання Україною ATACMS для ударів углиб РФ.

Читайте: Архієпископ Аляски перепросив за зустріч із Путіним: Глибоко шкодую за спровокований скандал

Для ударів по РФ Україна використовує власну зброю. Зі США останнім часом такі моменти не проговорюємо, - Зеленський ТОДІ НАКУЯ ТОБІ ЦЕ США???
24.08.2025 15:52
Ваш рудий блазень Трампон. зайнятий. На ***** дрочить, яка там йому Україна.
24.08.2025 15:54
Обійдемся без зашмарканих.
24.08.2025 15:53
«…не проговорюємо зі Сполученими Штатами Америки такі моменти.» - тому що ви квартальні дебіли і нездари і не вмієте домовлятися і переконувати.
24.08.2025 15:57
Самі з вусами - та й добре
24.08.2025 16:01
 
 