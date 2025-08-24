Для ударів по РФ Україна використовує власну зброю. Зі США останнім часом такі моменти не проговорюємо, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна останнім часом не узгоджує зі США цілі для ударів по РФ, оскільки використовує власну зброю для цього.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив під час пресконференції.
"Ми використовуємо нашу далекобійну зброю вітчизняного виробництва. І ми останнім часом, якщо чесно, не проговорюємо зі Сполученими Штатами Америки такі моменти. Колись це було, ви пам'ятаєте, були різні сигнали щодо наших ударів у відповідь після їхніх (росіян. - Ред.) ударів по енергетиці. Це було вже дуже давно. Сьогодні ми навіть про це не згадуємо", - сказав він.
Нагадаємо, раніше видання The Wall Street Journal повідомило, що Пентагон кілька місяців блокує використання Україною ATACMS для ударів углиб РФ.
