Для ударов по РФ Украина использует собственное оружие. С США в последнее время такие моменты не обсуждаем, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина в последнее время не согласовывает с США цели для ударов по РФ, поскольку использует собственное оружие для этого.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил во время пресс-конференции.

"Мы используем наше дальнобойное оружие отечественного производства. И мы в последнее время, если честно, не проговариваем с Соединенными Штатами Америки такие моменты. Когда-то это было, вы помните, были разные сигналы относительно наших ответных ударов после их (россиян. - Ред.) ударов по энергетике. Это было уже очень давно. Сегодня мы даже об этом не вспоминаем", - сказал он.

Напомним, ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что Пентагон несколько месяцев блокирует использование Украиной ATACMS для ударов вглубь РФ.

