РУС
Атака дронов на регионы РФ
839 11

Для ударов по РФ Украина использует собственное оружие. С США в последнее время такие моменты не обсуждаем, - Зеленский

Украина бьет по России собственным оружием Заявление Зеленского

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина в последнее время не согласовывает с США цели для ударов по РФ, поскольку использует собственное оружие для этого.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил во время пресс-конференции.

"Мы используем наше дальнобойное оружие отечественного производства. И мы в последнее время, если честно, не проговариваем с Соединенными Штатами Америки такие моменты. Когда-то это было, вы помните, были разные сигналы относительно наших ответных ударов после их (россиян. - Ред.) ударов по энергетике. Это было уже очень давно. Сегодня мы даже об этом не вспоминаем", - сказал он.

Напомним, ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что Пентагон несколько месяцев блокирует использование Украиной ATACMS для ударов вглубь РФ.

Читайте: Архиепископ Аляски извинился за встречу с Путиным: Глубоко сожалею за спровоцированный скандал

Автор: 

Зеленский Владимир (21697) США (27763) Удары по РФ (490)
Топ комментарии
+4
«…не проговорюємо зі Сполученими Штатами Америки такі моменти.» - тому що ви квартальні дебіли і нездари і не вмієте домовлятися і переконувати.
24.08.2025 15:57 Ответить
+2
Ваш рудий блазень Трампон. зайнятий. На ***** дрочить, яка там йому Україна.
24.08.2025 15:54 Ответить
+1
Для ударів по РФ Україна використовує власну зброю. Зі США останнім часом такі моменти не проговорюємо, - Зеленський ТОДІ НАКУЯ ТОБІ ЦЕ США???
24.08.2025 15:52 Ответить
Для ударів по РФ Україна використовує власну зброю. Зі США останнім часом такі моменти не проговорюємо, - Зеленський ТОДІ НАКУЯ ТОБІ ЦЕ США???
24.08.2025 15:52 Ответить
Ваш рудий блазень Трампон. зайнятий. На ***** дрочить, яка там йому Україна.
24.08.2025 15:54 Ответить
а на кого дрочив та дрочить Умєров - бувший в ЗСУ говоний МАРОДЕРНИК ЛАРЬОЧНИКАа сьогодні секретар нікчемного РНБО ЛАРЬОЧНИКА?
24.08.2025 16:45 Ответить
от ніби сПРаведливу замітку написав , а підтримали ЯВНО ПОДЛЯКІВСЬКІ - чому так?
24.08.2025 16:49 Ответить
Обійдемся без зашмарканих.
24.08.2025 15:53 Ответить
ЗЄшмарканих?це ти про ЛАрьочника й КАМАНДУ?
24.08.2025 16:46 Ответить
«…не проговорюємо зі Сполученими Штатами Америки такі моменти.» - тому що ви квартальні дебіли і нездари і не вмієте домовлятися і переконувати.
24.08.2025 15:57 Ответить
Самі з вусами - та й добре
24.08.2025 16:01 Ответить
Зєлєнський в 2019 році закрив всі програми переозброєння і заморозив витрати на ВПК та ЗСУ. Єдине що профінансував це модернізація президентського бункеру, де планував підписати капітулюцію "перед лицем непереборних обставин"... З перших днів війни його тикали мордою в потреби запуску виробництва вітчизняної зброї і пріоритетному фінансуванні ВПК. А вони з рєзніком, умєровим і шмігальом тупо крали... ****. Його треба вішати і реанімувати, вішати і реанімувати і так доки сердце покидька не лопне... Тварюка. Лише в Маріуполі з його вини загинуло від 80 до 120 000 громадян... і ще й захисників здав в полон... Гніда... За час його "правління" населення України скоротилось на 10 млн. осіб...
24.08.2025 16:26 Ответить
Це мабуть знаменитий гіперзвук Бубочкі "Зелений балабол-1". Ну і балістика Ермак-1 та Ермак-2.
24.08.2025 16:37 Ответить
Добре сказано.
24.08.2025 16:39 Ответить
 
 