У нас є дуже-дуже позитивні результати на Донбасі, деталі будуть пізніше, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський відзначив хороші результати в далекобійних ударах по Росії.
Про це глава держави заявив під час пресконференції із прем'єр-міністром Канади Карні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
"Усі це бачать і сьогодні в нас є, я вважаю, дуже-дуже позитивні результати на Донбасі, хороші сюрпризи для "рускіх", думаю що головком пізніше повідомить усі деталі", - додав він.
