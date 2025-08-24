У нас є дуже-дуже позитивні результати на Донбасі, деталі будуть пізніше, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський відзначив хороші результати в далекобійних ударах по Росії.

Про це глава держави заявив під час пресконференції із прем'єр-міністром Канади Карні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Усі це бачать і сьогодні в нас є, я вважаю, дуже-дуже позитивні результати на Донбасі, хороші сюрпризи для "рускіх", думаю що головком пізніше повідомить усі деталі", - додав він.

