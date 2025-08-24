УКР
Новини Бойові дії на сході
1 008 15

У нас є дуже-дуже позитивні результати на Донбасі, деталі будуть пізніше, - Зеленський

Зеленський сказав про позитивні результати на Донбасі

Президент Володимир Зеленський відзначив хороші результати в далекобійних ударах по Росії.

Про це глава держави заявив під час пресконференції із прем'єр-міністром Канади Карні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Усі це бачать і сьогодні в нас є, я вважаю, дуже-дуже позитивні результати на Донбасі, хороші сюрпризи для "рускіх", думаю що головком пізніше повідомить усі деталі", - додав він.

Читайте: Для ударів по РФ Україна використовує власну зброю. Зі США останнім часом такі моменти не проговорюємо, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (25234) Донбас (22362) Удари по РФ (493)
кончене
показати весь коментар
24.08.2025 15:57 Відповісти
Что-то опять просрал?
показати весь коментар
24.08.2025 15:57 Відповісти
Ти зелене чмо краще язик за зубами тримай.
показати весь коментар
24.08.2025 16:00 Відповісти
млн дронів та млрд дерев. Фламінго по півтори в день, 1000 бепілотників за добу... Мені все це подобається, але є одне але...

показати весь коментар
24.08.2025 16:01 Відповісти
Ніколи не відкладуй на завтра. Відкладуй на після завтра
показати весь коментар
24.08.2025 16:02 Відповісти
Опять понос напал.
И это - Верховный Главнокомандующий
показати весь коментар
24.08.2025 16:04 Відповісти
ОГО...шо там? Всі каци повісились самі, чи головешки один одному повідривали, чи потонули у власному гімні?
показати весь коментар
24.08.2025 16:05 Відповісти
То кажи - не тягни кота за яйця
показати весь коментар
24.08.2025 16:05 Відповісти
показати весь коментар
24.08.2025 16:12 Відповісти
А куди поділись "потужні" результати?
показати весь коментар
24.08.2025 16:05 Відповісти
Біжить попереду паравоза.Досить вже,ящик твій в роті не втримається?Якщо щось каркне,то все через...
показати весь коментар
24.08.2025 16:07 Відповісти
хммм......
знайшли рожеву фарбу для фламінго?
показати весь коментар
24.08.2025 16:09 Відповісти
прямо з днем незалежності співпало)
показати весь коментар
24.08.2025 16:09 Відповісти
Сирський відвідав Покровський напрямок: нагородив воїнів і обговорив питання додаткового забезпечення.

Джерело: https://censor.net/ua/p3570276
показати весь коментар
24.08.2025 16:10 Відповісти
Мабуть здав частину Донбасу..
показати весь коментар
24.08.2025 16:12 Відповісти
 
 