С начала суток произошло 85 боестолкновений, 31 из них - на Покровском направлении, - Генштаб

Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. В общем, с начала суток произошло 85 боевых столкновений.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

От обстрелов с территории РФ пострадали приграничные населенные пункты: Старая Гута, Нововасильевка, Заречное, Сорокино, Бачевск, Малушино, Бруски, Бунякино, Горки Сумской области; Галагановка, Блешня, Лесковщина, Гута Студенецкая, Николаевка, Железный Мост, Михальчина Слобода, Гремяч, Клюсы Черниговской области. Авиационным ударам подверглись Новая Гута и Старая Гута Сумской области.

Боевые действия на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях Силы обороны с начала суток отбили одно наступательное действие, еще четыре боевых столкновения продолжаются до сих пор. Также враг нанес 11 авиационных ударов, применив при этом 18 управляемых авиационных бомб, и совершил 98 обстрелов.

Ситуация на Харьковщине

На Купянском направлении противник пять раз пытался продвинуться вблизи Купянска, Западного, Голубовки и Зеленого Гая. Одно боевое столкновение продолжается.

Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала десять раз вблизи населенных пунктов Грековка, Редкодуб, Карповка и в сторону населенных пунктов Дроновка, Шандриголовое, Серебрянка. Три боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Северском направлении враг совершил 11 попыток продвинуться в районах Серебрянки, Федоровки, Выемки, Переездного и в направлении Северска.

На Торецком направлении враг совершил одну атаку в районе Щербиновки.

На Покровском направлении от начала суток оккупанты совершили 31 попытку потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Затишок, Никаноровка, Новое Шахово, Новоэкономическое, Миролюбовка, Николаевка, Сухецкое, Лисовка, Зверево и в сторону населенных пунктов Родинское, Новоукраинка, Красный Лиман, Покровск. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 27 атак. Четыре боевых столкновения до сих пор продолжаются. Потери врага уточняются.

Сегодня на Новопавловском направлении агрессор двенадцать раз атаковал вблизи населенных пунктов Зеленое Поле, Малиевка, Воскресенка, Шевченко, Темировка - в сторону населенных пунктов Новониколаевка и Камышеваха. До сих пор продолжается шесть боевых столкновений.

На Южно-Слобожанском, Краматорском, Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях активных наступательных действий противника не зафиксировано. Авиационным ударам подверглись районы населенных пунктов Белогорье, Надднепрянское, Львовское.

