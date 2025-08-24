С начала суток произошло 85 боестолкновений, 31 из них - на Покровском направлении, - Генштаб
Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. В общем, с начала суток произошло 85 боевых столкновений.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.
От обстрелов с территории РФ пострадали приграничные населенные пункты: Старая Гута, Нововасильевка, Заречное, Сорокино, Бачевск, Малушино, Бруски, Бунякино, Горки Сумской области; Галагановка, Блешня, Лесковщина, Гута Студенецкая, Николаевка, Железный Мост, Михальчина Слобода, Гремяч, Клюсы Черниговской области. Авиационным ударам подверглись Новая Гута и Старая Гута Сумской области.
Боевые действия на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях Силы обороны с начала суток отбили одно наступательное действие, еще четыре боевых столкновения продолжаются до сих пор. Также враг нанес 11 авиационных ударов, применив при этом 18 управляемых авиационных бомб, и совершил 98 обстрелов.
Ситуация на Харьковщине
На Купянском направлении противник пять раз пытался продвинуться вблизи Купянска, Западного, Голубовки и Зеленого Гая. Одно боевое столкновение продолжается.
Боевые действия на Донбассе
На Лиманском направлении захватническая армия атаковала десять раз вблизи населенных пунктов Грековка, Редкодуб, Карповка и в сторону населенных пунктов Дроновка, Шандриголовое, Серебрянка. Три боевых столкновения продолжаются до сих пор.
На Северском направлении враг совершил 11 попыток продвинуться в районах Серебрянки, Федоровки, Выемки, Переездного и в направлении Северска.
На Торецком направлении враг совершил одну атаку в районе Щербиновки.
На Покровском направлении от начала суток оккупанты совершили 31 попытку потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Затишок, Никаноровка, Новое Шахово, Новоэкономическое, Миролюбовка, Николаевка, Сухецкое, Лисовка, Зверево и в сторону населенных пунктов Родинское, Новоукраинка, Красный Лиман, Покровск. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 27 атак. Четыре боевых столкновения до сих пор продолжаются. Потери врага уточняются.
Сегодня на Новопавловском направлении агрессор двенадцать раз атаковал вблизи населенных пунктов Зеленое Поле, Малиевка, Воскресенка, Шевченко, Темировка - в сторону населенных пунктов Новониколаевка и Камышеваха. До сих пор продолжается шесть боевых столкновений.
На Южно-Слобожанском, Краматорском, Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях активных наступательных действий противника не зафиксировано. Авиационным ударам подверглись районы населенных пунктов Белогорье, Надднепрянское, Львовское.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Це та сама Новомихайлівка, про бої в районі якої писалось вчора.
Контрдії Сил оборони України в районі Рідкодубу, Греківки та Новомихайлівки сковують дії російських військ не лише на Борівському напрямку, а й на Лиманському.
Бої тривають."