Санкции Запада против РФ усложнили жизнь, но не остановили способность финансировать войну, поскольку не перекрывают главный источник – поток валюты в Россию, – The New York Times

С начала полномасштабного вторжения на Россию наложено рекордное количество международных санкций. Несмотря на это страна-агрессор

все еще осуществляет активную внешнюю торговлю на сотни миллиардов долларов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале The New York Times.

С 2022 года США внесли в санкционные списки более 6 тысяч человек и компаний, связанных с войной против Украины. Но большинство из них - это физические лица или мелкие "прокладки". Менее 30 - крупные иностранные компании, и только пять из них работают в финансовой сфере.

Крупнейшие мировые штрафы за нарушение санкций за последнее десятилетие преимущественно касались банков. Но только два случая были напрямую связаны с Россией. Один из них - против криптобиржи Binance, которая способствовала финансовым потокам не только Москвы, но и Ирана, Северной Кореи и Сирии.

Из-за разрыва с Западом Россия укрепила экономические связи с Индией и Китаем. Китайские банки стали фактически "неприкосновенными": наложение санкций на них парализовало бы глобальную торговлю, что повлекло бы дефицит товаров и скачок цен в США и ЕС.

Именно из-за этих рисков, по мнению экспертов, Вашингтон не идет на радикальные шаги против крупных китайских финансовых структур.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский наградил сенаторов США Грэма и Блюменталя, которые инициировали санкции против РФ

Как отмечает бывший чиновник Минфина США Эдвард Фишман, Вашингтон неохотно наказывает крупные иностранные банки, через которые Москва проводит расчеты. Причина - риск испортить отношения со странами, где эти финансовые учреждения базируются.

Мартин Хорземпа из Института международной экономики Петерсона добавляет, что санкции против крупных китайских банков ударили бы и по США. Это могло бы парализовать глобальные цепочки поставок и вызвать резкий рост цен для американских потребителей.

ЕС недавно наложил санкции на два региональных китайских банка, которые помогали России обходить ограничения. Впрочем, Европа не имеет достаточно финансовых рычагов, чтобы обеспечить глобальное соблюдение санкций, отмечает эксперт Центра стратегических и международных исследований Мария Снегова.

В заключении NYT пишет, что санкционная политика Запада против РФ остается больше символической, чем действенной, ведь главные инструменты - международные финансовые потоки и дальше остаются доступными Москве.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский подписал два санкционных указа: синхронизация санкций с Канадой и ограничения против 28 человек, которые помогают РФ