Санкции Запада против РФ усложнили жизнь, но не остановили способность финансировать войну, поскольку не перекрывают главный источник – поток валюты в Россию, – The New York Times
С начала полномасштабного вторжения на Россию наложено рекордное количество международных санкций. Несмотря на это страна-агрессор
все еще осуществляет активную внешнюю торговлю на сотни миллиардов долларов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале The New York Times.
С 2022 года США внесли в санкционные списки более 6 тысяч человек и компаний, связанных с войной против Украины. Но большинство из них - это физические лица или мелкие "прокладки". Менее 30 - крупные иностранные компании, и только пять из них работают в финансовой сфере.
Крупнейшие мировые штрафы за нарушение санкций за последнее десятилетие преимущественно касались банков. Но только два случая были напрямую связаны с Россией. Один из них - против криптобиржи Binance, которая способствовала финансовым потокам не только Москвы, но и Ирана, Северной Кореи и Сирии.
Из-за разрыва с Западом Россия укрепила экономические связи с Индией и Китаем. Китайские банки стали фактически "неприкосновенными": наложение санкций на них парализовало бы глобальную торговлю, что повлекло бы дефицит товаров и скачок цен в США и ЕС.
Именно из-за этих рисков, по мнению экспертов, Вашингтон не идет на радикальные шаги против крупных китайских финансовых структур.
Как отмечает бывший чиновник Минфина США Эдвард Фишман, Вашингтон неохотно наказывает крупные иностранные банки, через которые Москва проводит расчеты. Причина - риск испортить отношения со странами, где эти финансовые учреждения базируются.
Мартин Хорземпа из Института международной экономики Петерсона добавляет, что санкции против крупных китайских банков ударили бы и по США. Это могло бы парализовать глобальные цепочки поставок и вызвать резкий рост цен для американских потребителей.
ЕС недавно наложил санкции на два региональных китайских банка, которые помогали России обходить ограничения. Впрочем, Европа не имеет достаточно финансовых рычагов, чтобы обеспечить глобальное соблюдение санкций, отмечает эксперт Центра стратегических и международных исследований Мария Снегова.
В заключении NYT пишет, что санкционная политика Запада против РФ остается больше символической, чем действенной, ведь главные инструменты - международные финансовые потоки и дальше остаются доступными Москве.
Новини від Ігор Айзенберг - читає Юрій Рашкін "Трамп разбушевался"
Трамп вже кілька місяців погрожує Кремлю новими санкціями, якщо путін не зупинить агресію проти України.
Але ультиматуми закінчуються, дедлайни зміщуються, а справа досі там: США не ввели жодної нової санкції проти Росії за всі півроку правління Трампа.
Чи варто вірити його погрозам?
Єдина санкція за війну в Україні, яку Трамп ввів після всіх своїх погроз, була спрямована проти Індії - за купівлю російської нафти.
Але й у цьому експерти побачили спробу вибити поступки в торгових переговорах з Індією, а не інструмент тиску на путіна.
«Трамп та його оточення, схоже, не вважають Росію перешкодою на шляху до миру в Україні.
Вони вважають її війну з Україною перешкодою на шляху до миру з Росією. Для Трампа головною метою є не припинення війни, а відновлення відносин з Росією.»
«Швидше за все, тарифи так і не введуться в дію, а якщо введуться, то ненадовго, а потім Трамп їх призупинить через тиждень-два», - сказав Неф'ю, який раніше відповідав за іранські санкції в Держдепартаменті США.
Росія, нафта та війна були лише приводом для впровадження цих тарифів, погоджується колишній чиновник Мінторгу США, а нині експерт дослідницького центру CSIS Білл Райнш.
Істинна причина - несговорчивість Індії в торгових переговорах з Трампом, впевнений він.
Головний невикористаний козир - конфіскація приблизно 300 млрд доларів заморожених валютних резервів Росії.
Але вони в руках європейців, оскільки путін ще до війни вивів всі гроші з ворожої на той момент Америки в Європу.
А як же ж новини з заголовками"санкції працюють"?