Силы ПВО ликвидировали 75 вражеских БПЛА из 104, - Воздушные силы

Российские захватчики в ночь на 25 августа атаковали территорию Украины 104 ударными беспилотниками различных типов с пяти направлений.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 76 вражеских БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере и востоке страны.

Зафиксировано попадание 28 БпЛА на 15 локациях, падение сбитых (обломки) на 4 локациях.

