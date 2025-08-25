РУС
Новости Результат работы ПВО
Силы ПВО ликвидировали 75 вражеских БПЛА из 104, - Воздушные силы

Российские захватчики в ночь на 25 августа атаковали территорию Украины 104 ударными беспилотниками различных типов с пяти направлений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 76 вражеских БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере и востоке страны.

Зафиксировано попадание 28 БпЛА на 15 локациях, падение сбитых (обломки) на 4 локациях.

Результат работы ПВО 25 августа

ПВО (3041) Воздушные силы (2621)
кацапня менше запускає Шапеди і ракети закінчились
25.08.2025 08:25 Ответить
 
 