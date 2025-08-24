1 594 3
Россияне запустили по Украине "шахиды", - Воздушные Силы
Российские войска атакуют Украину ударными беспилотниками.
Об этом пишут Воздушные Силы, передает Цензор.НЕТ.
Движение ударных беспилотников
- Сумщина (Сумской и Ахтырский районы) - угроза ударных БпЛА.
Igor Grytselyak
Валентин Коваль #587289
liwimta
