Россияне запустили по Украине "шахиды", - Воздушные Силы

Российские войска атакуют Украину ударными беспилотниками.

Об этом пишут Воздушные Силы, передает Цензор.НЕТ.

Движение ударных беспилотников

  • Сумщина (Сумской и Ахтырский районы) - угроза ударных БпЛА.

Читайте: Россия хочет изготавливать более 6 тысяч "шахедов" в месяц, - CNN

Ось що мав на увазі Венс,гарант срав на якісь там гарантії.
24.08.2025 21:08 Ответить
Несуть гарантії - про які Венс роздибендував
24.08.2025 21:20 Ответить
Дивіться самі, без нікого: alerts.in.ua
24.08.2025 22:17 Ответить
 
 