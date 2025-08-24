УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9196 відвідувачів онлайн
Новини Атака безпілотників
2 355 5

Росіяни запустили по Україні "шахеди", - Повітряні Сили (оновлено)

шахед

Російські війська атакують Україну ударними безпілотниками.

Про це пишуть Повітряні Сили, передає Цензор.НЕТ.

Рух ударних безпілотників

  • Сумщина (Сумський та Охтирський райони) - загроза ударних БпЛА.

Оновлення щодо руху БпЛА

  • Донеччина - загроза ударних БпЛА.

Читайте: Росія хоче виготовляти понад 6 тисяч "шахедів" на місяць, - CNN

Автор: 

Повітряні сили (2962) Шахед (1411) війна в Україні (5833)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ось що мав на увазі Венс,гарант срав на якісь там гарантії.
показати весь коментар
24.08.2025 21:08 Відповісти
Несуть гарантії - про які Венс роздибендував
показати весь коментар
24.08.2025 21:20 Відповісти
Дивіться самі, без нікого: alerts.in.ua
показати весь коментар
24.08.2025 22:17 Відповісти
а хочь одна ніч проходила без кацапнявих, запускаючих ракети і шахеди по Україні?
і коли була остання?
показати весь коментар
24.08.2025 22:31 Відповісти
Треба чимось ******* по Елабуге, обов'язково щоб разом з начинкою.
п.с.; асфальт не пропонувати..
показати весь коментар
24.08.2025 22:34 Відповісти
 
 