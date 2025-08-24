2 355 5
Росіяни запустили по Україні "шахеди", - Повітряні Сили (оновлено)
Російські війська атакують Україну ударними безпілотниками.
Про це пишуть Повітряні Сили, передає Цензор.НЕТ.
Рух ударних безпілотників
- Сумщина (Сумський та Охтирський райони) - загроза ударних БпЛА.
Оновлення щодо руху БпЛА
- Донеччина - загроза ударних БпЛА.
