Сили ППО ліквідували 75 ворожих БпЛА зі 104, - Повітряні сили

Російські загарбники у ніч проти 25 серпня атакували територію України 104 ударними безпілотниками різних типів з п'яти напрямків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 76 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни.

Зафіксовано влучання 28 БпЛА на 15 локаціях, падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

Результат роботи ППО 25 серпня

кацапня менше запускає Шапеди і ракети закінчились
