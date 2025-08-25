Сили ППО ліквідували 75 ворожих БпЛА зі 104, - Повітряні сили
Російські загарбники у ніч проти 25 серпня атакували територію України 104 ударними безпілотниками різних типів з п'яти напрямків.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних сил ЗСУ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 76 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни.
Зафіксовано влучання 28 БпЛА на 15 локаціях, падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.
