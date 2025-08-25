РУС
Новости переговоры с РФ
962 13

Встреча Украины и США по возможным переговорам с РФ состоится в конце недели, - Зеленский

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в конце текущей недели состоится встреча украинской и американской команд для обсуждения возможности будущих переговоров между Украиной и Россией.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Зеленский уточнил, что в понедельник запланирована его встреча со спецпредставителем президента США Китом Келлогом в рамках подготовки к возможным переговорам.

Президент также отметил, что в течение недели запланировано немало рабочих мероприятий, направленных на развитие этой темы.

Автор: 

Зеленский Владимир (21714) США (27770) переговоры с Россией (1300)
Топ комментарии
+5
Окно овертона?
Від Потужних указів "про нізя вести пепеговори" до Потужної сцянини з екрану на будь яку тему....
показать весь комментарий
25.08.2025 13:59 Ответить
+4
Наша пісня гарна й нова , починаєм її знова.
показать весь комментарий
25.08.2025 13:58 Ответить
+3
Зелохам все заходить)))
показать весь комментарий
25.08.2025 14:01 Ответить
Кацапи не хочуть зупинки війни - про шо балакати? - потрібен тиск на рашку
показать весь комментарий
25.08.2025 13:58 Ответить
В трампона горить нобелівка
показать весь комментарий
25.08.2025 14:08 Ответить
Вже накрилась мідним тазом - "замирені" Газа і Ізраїль знову в війні
показать весь комментарий
25.08.2025 14:10 Ответить
Наша пісня гарна й нова , починаєм її знова.
показать весь комментарий
25.08.2025 13:58 Ответить
не просто гарна а Потужна!!!!
Невистачає потужності - ? поТУЖИМОСЬ разом!!! 💪💩
показать весь комментарий
25.08.2025 14:02 Ответить
Окно овертона?
Від Потужних указів "про нізя вести пепеговори" до Потужної сцянини з екрану на будь яку тему....
показать весь комментарий
25.08.2025 13:59 Ответить
Зелохам все заходить)))
показать весь комментарий
25.08.2025 14:01 Ответить
марафон марафон
Патріота раціон
Марафон марафон
Перемоги опціон
показать весь комментарий
25.08.2025 14:04 Ответить
Вмикати Потужність?
поТУЖИМОСЬ разом 💪💪💪💪💪
показать весь комментарий
25.08.2025 14:05 Ответить
Так казали ж, що сама зустріч з ****** до кінця тижня вже буде...
показать весь комментарий
25.08.2025 14:06 Ответить
показать весь комментарий
25.08.2025 14:08 Ответить
Аби була якась зустріч про щось, результати по барабану - і аби так тривало якнайдовше.
показать весь комментарий
25.08.2025 14:14 Ответить
трампон подрочить Буратіні ? ))

він же згорить ))
показать весь комментарий
25.08.2025 14:21 Ответить
 
 