962 13
Встреча Украины и США по возможным переговорам с РФ состоится в конце недели, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в конце текущей недели состоится встреча украинской и американской команд для обсуждения возможности будущих переговоров между Украиной и Россией.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Зеленский уточнил, что в понедельник запланирована его встреча со спецпредставителем президента США Китом Келлогом в рамках подготовки к возможным переговорам.
Президент также отметил, что в течение недели запланировано немало рабочих мероприятий, направленных на развитие этой темы.
Топ комментарии
+5 Az AZLK
показать весь комментарий25.08.2025 13:59 Ответить Ссылка
+4 Василь Довганенко #609187
показать весь комментарий25.08.2025 13:58 Ответить Ссылка
+3 Olga A #374484
показать весь комментарий25.08.2025 14:01 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Невистачає потужності - ? поТУЖИМОСЬ разом!!! 💪💩
Від Потужних указів "про нізя вести пепеговори" до Потужної сцянини з екрану на будь яку тему....
Патріота раціон
Марафон марафон
Перемоги опціон
поТУЖИМОСЬ разом 💪💪💪💪💪
він же згорить ))