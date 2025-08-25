Встреча Украины и США по возможным переговорам с РФ состоится в конце недели, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в конце текущей недели состоится встреча украинской и американской команд для обсуждения возможности будущих переговоров между Украиной и Россией.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Зеленский уточнил, что в понедельник запланирована его встреча со спецпредставителем президента США Китом Келлогом в рамках подготовки к возможным переговорам.

Президент также отметил, что в течение недели запланировано немало рабочих мероприятий, направленных на развитие этой темы.

