Зустріч України та США щодо можливих переговорів з РФ відбудеться наприкінці тижня, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що наприкінці поточного тижня відбудеться зустріч української та американської команд для обговорення можливості майбутніх переговорів між Україною та Росією.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Зеленський уточнив, що у понеділок запланована його зустріч зі спецпредставником президента США Кітом Келлогом у межах підготовки до можливих переговорів.

Президент також наголосив, що протягом тижня заплановано чимало робочих заходів, спрямованих на розвиток цієї теми.

