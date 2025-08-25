УКР
Зустріч України та США щодо можливих переговорів з РФ відбудеться наприкінці тижня, - Зеленський

зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що наприкінці поточного тижня відбудеться зустріч української та американської команд для обговорення можливості майбутніх переговорів між Україною та Росією.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Зеленський уточнив, що у понеділок запланована його зустріч зі спецпредставником президента США Кітом Келлогом у межах підготовки до можливих переговорів.

Президент також наголосив, що протягом тижня заплановано чимало робочих заходів, спрямованих на розвиток цієї теми.

Зеленський Володимир (25253) США (24127) переговори з Росією (1417)
Кацапи не хочуть зупинки війни - про шо балакати? - потрібен тиск на рашку
25.08.2025 13:58 Відповісти
В трампона горить нобелівка
25.08.2025 14:08 Відповісти
Наша пісня гарна й нова , починаєм її знова.
25.08.2025 13:58 Відповісти
не просто гарна а Потужна!!!!
Невистачає потужності - ? поТУЖИМОСЬ разом!!! 💪💩
25.08.2025 14:02 Відповісти
Окно овертона?
Від Потужних указів "про нізя вести пепеговори" до Потужної сцянини з екрану на будь яку тему....
25.08.2025 13:59 Відповісти
Зелохам все заходить)))
25.08.2025 14:01 Відповісти
марафон марафон
Патріота раціон
Марафон марафон
Перемоги опціон
25.08.2025 14:04 Відповісти
Вмикати Потужність?
поТУЖИМОСЬ разом 💪💪💪💪💪
25.08.2025 14:05 Відповісти
Так казали ж, що сама зустріч з ****** до кінця тижня вже буде...
25.08.2025 14:06 Відповісти
25.08.2025 14:08 Відповісти
 
 