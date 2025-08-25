Не вижу признаков, что Россия готова к уступкам в завершении войны, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока нет никаких признаков готовности России идти на уступки в вопросе завершения войны.

Об этом он сказал перед встречей с вице-канцлером Германии и министром финансов Ларсом Клингбайлем, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Что касается уступок России, мне об этом неизвестно. Я не считаю те вещи, которые звучали с российской стороны, что они готовы не захватывать дальше Украину, являются уступками. Я не считаю, что уступками является то, что они предлагают нам выходить с территорий, которые Россия не контролирует, не имеет соответствующих возможностей. Не говоря уже о том, что все это - диалог об этом вне международного права", - подчеркнул Зеленский.

Также смотрите: Путин: Наши войска станут позади женщин и детей. Пусть они попробуют в них стрелять. ВИДЕО