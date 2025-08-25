Не вижу признаков, что Россия готова к уступкам в завершении войны, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока нет никаких признаков готовности России идти на уступки в вопросе завершения войны.
Об этом он сказал перед встречей с вице-канцлером Германии и министром финансов Ларсом Клингбайлем, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Что касается уступок России, мне об этом неизвестно. Я не считаю те вещи, которые звучали с российской стороны, что они готовы не захватывать дальше Украину, являются уступками. Я не считаю, что уступками является то, что они предлагают нам выходить с территорий, которые Россия не контролирует, не имеет соответствующих возможностей. Не говоря уже о том, что все это - диалог об этом вне международного права", - подчеркнул Зеленский.
Чому ніхто не сидить за Іловайськ та Дебальцеве?
Чому через 11 років ми так і не знаємо вбивць на Майдані?
Чи не хотіли б ви взяти участь в експерименті і спробувати прожити на 2500 гривень пенсії хоча б місяць?
Скільки грошей вам ще потрібно взяти з бюджету країни, щоб наїстися?
Чому не покарані прибічники Януковича?
Чому всі ваші люди мають обидві руки?
Добровольці і патріоти опинились в тюрмах, бо для вас вони загроза?
Чи пам'ятаєте ви таке слово як люстрація?
Яка ваша частка із незаконного копання бурштину?
Чи будете ви, якщо вам доведеться опинитися перед судом, казати, що це помста чи політичне переслідування?
Указом Президента України №223 від 14 квітня 2023 року генерал-майор Євгеній Хмара призначений начальником Центру спеціальних операцій «А».
Це сайт центру А й там про указ вовки 223 про призначення Хмари у 2023 р
Зеленський заявляє, що "Україна ніколи більше в історії не буде примушена до ганьби, яку русскіє називають компромісом". Я раджу запам'ятати ці слова - бо Зеленський їх обов'язково порушить.
Бо єдиний варіант за якого Україна не буде примушена до компромісу, це фінал війни у вигляді повернення на кордони 2013 року, разом з поверненням Криму. А в таку перспективу за результатами цієї війсткової кампанії не вірять навіть самі прибічники ЗЕ.
А будь-який фінал війни за яким українські території залишаться під владою окупанта, це й буде компроміс з Москвою. І ще велике і риторичне питання - чи не будуть на тлі такого компромісу Мінські угоди видаватися зразком захисту державних інтересів...
Хоча, що нас дивує? Про "більше не буде компромісів" нам каже той самий чувак, який нам розповідав про "мир в очах Путіна" і про "просто перестати стріляти". Це той самий Зеленський нам розповідав про Україну, в яку хочуть вертатися біженці та заробітчани. І про суди над тими хто здав українські території без бою. Бердянськ, Генічеськ та Мелітополь, я так розумію, в цей перелік входять?
Про ракету "Паляниця" навіть нагадувати незручно.
Практичні дії-як такі,що рівні нулю,бо після війни народ дасть йому оцінку і він це розуміє.