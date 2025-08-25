Не бачу ознак, що Росія готова до поступок у завершенні війни, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі немає жодних ознак готовності Росії йти на поступки у питанні завершення війни.

Про це він сказав перед зустріччю з віцеканцлером Німеччини та міністром фінансів Ларсом Клінґбайлем, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Що стосується поступок Росії, мені про це не відомо. Я не вважаю ті речі, які звучали з російської сторони, що вони готові не захоплювати далі Україну, є поступками. Я не вважаю, що поступками є те, що вони пропонують нам виходити з територій, які Росія не контролює, не має відповідних спроможностей. Не кажучи вже про те, що все це - діалог про це поза міжнародним правом", - наголосив Зеленський.

