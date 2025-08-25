Не бачу ознак, що Росія готова до поступок у завершенні війни, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі немає жодних ознак готовності Росії йти на поступки у питанні завершення війни.
Про це він сказав перед зустріччю з віцеканцлером Німеччини та міністром фінансів Ларсом Клінґбайлем, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Що стосується поступок Росії, мені про це не відомо. Я не вважаю ті речі, які звучали з російської сторони, що вони готові не захоплювати далі Україну, є поступками. Я не вважаю, що поступками є те, що вони пропонують нам виходити з територій, які Росія не контролює, не має відповідних спроможностей. Не кажучи вже про те, що все це - діалог про це поза міжнародним правом", - наголосив Зеленський.
Чому ніхто не сидить за Іловайськ та Дебальцеве?
Чому через 11 років ми так і не знаємо вбивць на Майдані?
Чи не хотіли б ви взяти участь в експерименті і спробувати прожити на 2500 гривень пенсії хоча б місяць?
Скільки грошей вам ще потрібно взяти з бюджету країни, щоб наїстися?
Чому не покарані прибічники Януковича?
Чому всі ваші люди мають обидві руки?
Добровольці і патріоти опинились в тюрмах, бо для вас вони загроза?
Чи пам'ятаєте ви таке слово як люстрація?
Яка ваша частка із незаконного копання бурштину?
Чи будете ви, якщо вам доведеться опинитися перед судом, казати, що це помста чи політичне переслідування?
Указом Президента України №223 від 14 квітня 2023 року генерал-майор Євгеній Хмара призначений начальником Центру спеціальних операцій «А».
Це сайт центру А й там про указ вовки 223 про призначення Хмари у 2023 р
Зеленський заявляє, що "Україна ніколи більше в історії не буде примушена до ганьби, яку русскіє називають компромісом". Я раджу запам'ятати ці слова - бо Зеленський їх обов'язково порушить.
Бо єдиний варіант за якого Україна не буде примушена до компромісу, це фінал війни у вигляді повернення на кордони 2013 року, разом з поверненням Криму. А в таку перспективу за результатами цієї війсткової кампанії не вірять навіть самі прибічники ЗЕ.
А будь-який фінал війни за яким українські території залишаться під владою окупанта, це й буде компроміс з Москвою. І ще велике і риторичне питання - чи не будуть на тлі такого компромісу Мінські угоди видаватися зразком захисту державних інтересів...
Хоча, що нас дивує? Про "більше не буде компромісів" нам каже той самий чувак, який нам розповідав про "мир в очах Путіна" і про "просто перестати стріляти". Це той самий Зеленський нам розповідав про Україну, в яку хочуть вертатися біженці та заробітчани. І про суди над тими хто здав українські території без бою. Бердянськ, Генічеськ та Мелітополь, я так розумію, в цей перелік входять?
Про ракету "Паляниця" навіть нагадувати незручно.
Практичні дії-як такі,що рівні нулю,бо після війни народ дасть йому оцінку і він це розуміє.