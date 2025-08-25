УКР
Не бачу ознак, що Росія готова до поступок у завершенні війни, - Зеленський

Зеленський поговорив зі Стармером

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі немає жодних ознак готовності Росії йти на поступки у питанні завершення війни.

Про це він сказав перед зустріччю з віцеканцлером Німеччини та міністром фінансів Ларсом Клінґбайлем, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Що стосується поступок Росії, мені про це не відомо. Я не вважаю ті речі, які звучали з російської сторони, що вони готові не захоплювати далі Україну, є поступками. Я не вважаю, що поступками є те, що вони пропонують нам виходити з територій, які Росія не контролює, не має відповідних спроможностей. Не кажучи вже про те, що все це - діалог про це поза міжнародним правом", - наголосив Зеленський.

Зеленський призначив Євгенія Хмару начальником Центру спеціальних операцій "А" СБУ

Зеленський Володимир війна в Україні
+7
"Чому війна досі не закінчилась. Ось такий ви головнокомандувач, дуже дякую вам за все, що ви зробили" - волало воно на стадіоні...
25.08.2025 16:06 Відповісти
+3
Отже, 10 запитань актора Зеленського президентові Зеленському:

Чому ніхто не сидить за Іловайськ та Дебальцеве?

Чому через 11 років ми так і не знаємо вбивць на Майдані?

Чи не хотіли б ви взяти участь в експерименті і спробувати прожити на 2500 гривень пенсії хоча б місяць?

Скільки грошей вам ще потрібно взяти з бюджету країни, щоб наїстися?

Чому не покарані прибічники Януковича?

Чому всі ваші люди мають обидві руки?

Добровольці і патріоти опинились в тюрмах, бо для вас вони загроза?

Чи пам'ятаєте ви таке слово як люстрація?

Яка ваша частка із незаконного копання бурштину?

Чи будете ви, якщо вам доведеться опинитися перед судом, казати, що це помста чи політичне переслідування?
25.08.2025 16:14 Відповісти
+1
А якщо нагнутись і краще роздивитись?
25.08.2025 16:04 Відповісти
Позич в рижого п.дора окуляри. Той все бачить в рожевому колярі.
25.08.2025 16:25 Відповісти
Він признався, що обрався під час війни. Це незаконно. Порошенко мав залишатися Президентом до повного визволення України і вже потім вибори.
25.08.2025 16:17 Відповісти
в порошенка някої війни не було . Було АТО. бо хотілося йому торгувати з кацапстаном та заробляти копійчину
25.08.2025 16:45 Відповісти
Зеленський сказав, що війна. Ти не віриш Зеленському?
25.08.2025 16:46 Відповісти
вони не чім один від одного не відрізняються. не вірю ни тому ни другому.
25.08.2025 16:48 Відповісти
Кацапи підуть на поступки коли почують запах смажених своїх нпз, заводів, складів, інфраструктури. Але ти проїбав це завдання...
25.08.2025 16:08 Відповісти
надо в глаза посмотреть
25.08.2025 16:08 Відповісти
Закінчення війни це тотожно смерті *****, ***** ще жити хоче тож війна продовжується скот женеться на штурми , все дуже просто насправді
25.08.2025 16:12 Відповісти
куйло чекає потрібних "зелених ознак" .які окреслені в Омані
25.08.2025 16:18 Відповісти
25.08.2025 16:24 Відповісти
"Я впевнений, що він мене зрозумів, дуже прозоро зрозумів. Здається, що коли такий контакт, очі в очі, ти одразу розумієш, хто перед тобою, що за людина. Попри всі дані розвідки. Мені здається, що він мене зрозумів. І він розуміє, що треба закінчити цю війну", - заявив Зеленський.
25.08.2025 16:25 Відповісти
Скажіть, як сьогоднішня новина про призначення Хмари керівником відділу А СБУ відноситься до цієї новини на сайті Президента
Указом Президента України №223 від 14 квітня 2023 року генерал-майор Євгеній Хмара призначений начальником Центру спеціальних операцій «А».
25.08.2025 16:35 Відповісти
https://csoasbu.lobbyx.army

Це сайт центру А й там про указ вовки 223 про призначення Хмари у 2023 р
25.08.2025 16:39 Відповісти
https://t.me/dragonspech/9261 Дмитро Каленчук-Вовнянко:
Зеленський заявляє, що "Україна ніколи більше в історії не буде примушена до ганьби, яку русскіє називають компромісом". Я раджу запам'ятати ці слова - бо Зеленський їх обов'язково порушить.
Бо єдиний варіант за якого Україна не буде примушена до компромісу, це фінал війни у вигляді повернення на кордони 2013 року, разом з поверненням Криму. А в таку перспективу за результатами цієї війсткової кампанії не вірять навіть самі прибічники ЗЕ.
А будь-який фінал війни за яким українські території залишаться під владою окупанта, це й буде компроміс з Москвою. І ще велике і риторичне питання - чи не будуть на тлі такого компромісу Мінські угоди видаватися зразком захисту державних інтересів...
Хоча, що нас дивує? Про "більше не буде компромісів" нам каже той самий чувак, який нам розповідав про "мир в очах Путіна" і про "просто перестати стріляти". Це той самий Зеленський нам розповідав про Україну, в яку хочуть вертатися біженці та заробітчани. І про суди над тими хто здав українські території без бою. Бердянськ, Генічеськ та Мелітополь, я так розумію, в цей перелік входять?

Про ракету "Паляниця" навіть нагадувати незручно.
25.08.2025 16:57 Відповісти
Навіть в печатному тексті чується присутність наркоти .
25.08.2025 17:10 Відповісти
Не видно ознак і з боку зе: одна риторика.
Практичні дії-як такі,що рівні нулю,бо після війни народ дасть йому оцінку і він це розуміє.
25.08.2025 17:22 Відповісти
 
 