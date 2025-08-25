На фронте зафиксировано 76 боевых столкновений, больше всего - на Покровском и Лиманском направлениях, - Генштаб

С начала суток, по состоянию на 16:00, на фронте зафиксировано 76 боевых столкновений.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Боевые действия на севере

От артиллерийских обстрелов с территории российской федерации страдают приграничные населенные пункты, в частности Ясная Поляна, Тимоновичи Черниговской области; Гаврилова Слобода, Малушино, Нововасильевка, Заречное, Прогресс, Белая Береза, Тимоновичи, Толстодубово, Бунякино, Винторовка, Студенок Сумской области. Авиаудару подверглась Старая Гута Сумской области.

Атаку врагов сейчас отражают украинские защитники на Северо-Слобожанском и Курском направлениях. Также противник нанес четыре авиаудара, сбросил семь КАБов, совершил 93 обстрела, в том числе два - из реактивных систем залпового огня. Украинские подразделения проводят активные действия по срыву планов оккупанта, имеют успехи в некоторых локациях.

Боевые действия на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении враг семь раз атаковал позиции украинских защитников вблизи Глубокого, Волчанска, Амбарного, и в сторону Кутьковки и Колодязного, четыре боевых столкновения продолжаются.

На Купянском направлении продолжаются четыре атаки на позиции украинских войск в районах Синьковки, Голубовки, Колесниковки и Загрызово.

Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 13 раз вблизи населенных пунктов Новомихайловка, Грековка, Колодязи, Новоселовка, Зеленая Долина и в сторону Ямполя и Серебрянки. Силы обороны успешно остановили шесть попыток продвижения противника, бои продолжаются.

На Сиверском направлении враг пытался прорваться в районе Федоровки, получил отпор.

На Краматорском направлении противник семь раз атаковал позиции Сил обороны в районах Часова Яра, Белой Горы и в сторону Ступочек, один бой продолжается.

На Торецком направлении сегодня захватчик дважды атаковал в районах Дилиевки и Торецка. Враг КАБами ударил по Константиновке.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 32 попытки потеснить украинских защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Никаноровка, Маяк, Миролюбовка, Новоэкономическое, Родинское, Гродовка, Миролюбовка, Сухой Яр, Лисовка, Чунишино, Зверево, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Ореховое и Дачное. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 30 атак, боевые столкновения продолжаются.

Сегодня на Новопавловском направлении противник семь раз атаковал вблизи населенных пунктов Ялта, Зеленый Гай, Воскресенка, Шевченко и Камышеваха. До сих пор продолжаются бои в четырех локациях. Враг нанес авиаудар по Гавриловке.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении вражеская авиация нанесла удары по Белогорью и Зализнычному.

На Ореховском направлении враг нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Малокатериновка и Кушугум, одну атаку захватчиков отбили украинские подразделения вблизи Плавней.

На Приднепровском направлении боевое столкновение пока продолжается. Также вражеская авиация нанесла авиаудары по Веревке и Одрадокаменке.

На других направлениях фронта существенных изменений ситуации не зафиксировано.