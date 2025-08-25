На фронте зафиксировано 76 боевых столкновений, больше всего - на Покровском и Лиманском направлениях, - Генштаб
С начала суток, по состоянию на 16:00, на фронте зафиксировано 76 боевых столкновений.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.
Боевые действия на севере
От артиллерийских обстрелов с территории российской федерации страдают приграничные населенные пункты, в частности Ясная Поляна, Тимоновичи Черниговской области; Гаврилова Слобода, Малушино, Нововасильевка, Заречное, Прогресс, Белая Береза, Тимоновичи, Толстодубово, Бунякино, Винторовка, Студенок Сумской области. Авиаудару подверглась Старая Гута Сумской области.
Атаку врагов сейчас отражают украинские защитники на Северо-Слобожанском и Курском направлениях. Также противник нанес четыре авиаудара, сбросил семь КАБов, совершил 93 обстрела, в том числе два - из реактивных систем залпового огня. Украинские подразделения проводят активные действия по срыву планов оккупанта, имеют успехи в некоторых локациях.
Боевые действия на Харьковщине
На Южно-Слобожанском направлении враг семь раз атаковал позиции украинских защитников вблизи Глубокого, Волчанска, Амбарного, и в сторону Кутьковки и Колодязного, четыре боевых столкновения продолжаются.
На Купянском направлении продолжаются четыре атаки на позиции украинских войск в районах Синьковки, Голубовки, Колесниковки и Загрызово.
Боевые действия на Донбассе
На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 13 раз вблизи населенных пунктов Новомихайловка, Грековка, Колодязи, Новоселовка, Зеленая Долина и в сторону Ямполя и Серебрянки. Силы обороны успешно остановили шесть попыток продвижения противника, бои продолжаются.
На Сиверском направлении враг пытался прорваться в районе Федоровки, получил отпор.
На Краматорском направлении противник семь раз атаковал позиции Сил обороны в районах Часова Яра, Белой Горы и в сторону Ступочек, один бой продолжается.
На Торецком направлении сегодня захватчик дважды атаковал в районах Дилиевки и Торецка. Враг КАБами ударил по Константиновке.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 32 попытки потеснить украинских защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Никаноровка, Маяк, Миролюбовка, Новоэкономическое, Родинское, Гродовка, Миролюбовка, Сухой Яр, Лисовка, Чунишино, Зверево, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Ореховое и Дачное. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 30 атак, боевые столкновения продолжаются.
Сегодня на Новопавловском направлении противник семь раз атаковал вблизи населенных пунктов Ялта, Зеленый Гай, Воскресенка, Шевченко и Камышеваха. До сих пор продолжаются бои в четырех локациях. Враг нанес авиаудар по Гавриловке.
Боевые действия на юге
На Гуляйпольском направлении вражеская авиация нанесла удары по Белогорью и Зализнычному.
На Ореховском направлении враг нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Малокатериновка и Кушугум, одну атаку захватчиков отбили украинские подразделения вблизи Плавней.
На Приднепровском направлении боевое столкновение пока продолжается. Также вражеская авиация нанесла авиаудары по Веревке и Одрадокаменке.
На других направлениях фронта существенных изменений ситуации не зафиксировано.
