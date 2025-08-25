На фронті зафіксовано 76 боєзіткнень, найбільше - на Покровському та Лиманському напрямках, - Генштаб

Від початку доби, станом на 16:00, на фронті зафіксовано 76 бойових зіткнень.

Бойові дії на півночі

Від артилерійських обстрілів з території російської федерації страждають прикордонні населені пункти, зокрема Ясна Поляна, Тимоновичі Чернігівської області; Гаврилова Слобода, Малушине, Нововасилівка, Зарічне, Прогрес, Біла Береза, Тимоновичі, Товстодубове, Бунякине, Винторівка, Студенок Сумської області. Авіаудару зазнала Стара Гута Сумської області.

Атаку ворогів наразі відбивають українські захисники на Північно-Слобожанському і Курському напрямках. Також противник завдав чотирьох авіаударів, скинув сім КАБів, здійснив 93 обстріли, зокрема два — із реактивних систем залпового вогню. Українські підрозділи проводять активні дії, щодо зриву планів окупанта, мають успіхи в деяких локаціях.

Бойові дії на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку ворог сім разів атакував позиції українських захисників поблизу Глибокого, Вовчанська, Амбарного, та у бік Кутьківки й Колодязного, чотири бойових зіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку тривають чотири атаки на позиції українських військ у районах Синьківки, Голубівки, Колісниківки та Загризового.

Бойові дії на Донбасі

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 13 разів поблизу населених пунктів Новомихайлівка, Греківка, Колодязі, Новоселівка, Зелена Долина та у бік Ямполю і Серебрянки. Сили оборони успішно зупинили шість спроб просування противника, бої тривають.

На Сіверському напрямку ворог намагався прорватися в районі Федорівки, отримав відсіч.

На Краматорському напрямку противник сім разів атакував позиції Сил оборони в районах Часового Яру, Білої Гори та у бік Ступочок, один бій триває.

На Торецькому напрямку сьогодні загарбник двічі атакував у районах Диліївки та Торецька. Ворог КАБами вдарив по Костянтинівці.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 32 спроби потіснити українських захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Никанорівка, Маяк, Миролюбівка, Новоекономічне, Родинське, Гродівка, Миролюбівка, Сухий Яр, Лисівка, Чунишине, Звірове, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Горіхове та Дачне. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 30 атак, бойові зіткнення продовжуються.

Сьогодні на Новопавлівському напрямку противник сім разів атакував поблизу населених пунктів Ялта, Зелений Гай, Воскресенка, Шевченко та Комишуваха. Дотепер тривають бої у чотирьох локаціях. Ворог завдав авіаудару по Гаврилівці.

Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському напрямку ворожа авіація завдала ударів по Білогір’ю та Залізничному.

На Оріхівському напрямку ворог завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Малокатеринівка та Кушугум, одну атаку загарбників відбили українські підрозділи поблизу Плавнів.

На Придніпровському напрямку бойове зіткнення наразі триває. Також ворожа авіація завдала авіаударів по Вірівці та Одрадокам’янці.

На інших напрямках фронту суттєвих змін ситуації не зафіксовано.