Жаль тех, кто уже 260 суток сидит на позициях, а не тех, кто разбивается, убегая от ТЦК, - заместитель командира 3-го АК Кухарчук

Заместитель командира 3-го армейского корпуса Дмитрий Кухарчук прокомментировал смерть мужчины в Черкасской области, который выпрыгнул из автомобиля, в котором его перевозили военные ТЦК.

Об этом он сообщил в фейсбуке

"Смилянское ТЦК бусифицировали тренера по брейку. Тот в детстве пересмотрел боевиков и, почувствовав себя Сталоне, катапультировался прямо из автобуса. Зажмурился. Нет, мне не жаль. "Где-то на Донецком направлении" мужчины уже 260 суток сидят на позициях. Некому менять. Им только воду и еду бросают с дронов. Они говорят: "Будем сидеть, только сбросьте свежую одежду".

"Воевать должны профессиональные военные" - любимый лозунг "борцов за права". Где им взяться в государстве, где с 94-го года профессионально разваливали армию?

Называют тренера по брейку учителем. Первоочередная задача учителя - педагогическая. Чему может научить молодое поколение "несбывшийся Сталоне"? На голове крутиться? Показывать фокусы оккупантам? Чему могут научить мужчины из стали, которые полгода просидели на позициях? Стоицизму и чувству долга", - подчеркнул он.

По словам Кухарчука, "ТЦК должны были бы залететь на "колл-центр" или в "Веранду на Днепре", но там наварят те, кто с этого кормится. Правоохранительные органы и власти разных уровней. ТЦК должны были бы бусифицировать их, но и до них дойдет очередь. Я люблю украинцев. Всех. Даже тех, кто стал жертвой либеральной пропаганды. Они не виноваты. Но любовь - это жертвенность. Пусть жертва брейкдансера хоть кого-то научит", - подытожил заместитель командира.

Ранее сообщалось, что в городе Смила в Черкасской области во время перевозки военнообязанных в учебный центр мужчина выпрыгнул из автомобиля, в котором его перевозили, и умер от полученных травм в медучреждении.

