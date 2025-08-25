Жаль тех, кто уже 260 суток сидит на позициях, а не тех, кто разбивается, убегая от ТЦК, - заместитель командира 3-го АК Кухарчук
Заместитель командира 3-го армейского корпуса Дмитрий Кухарчук прокомментировал смерть мужчины в Черкасской области, который выпрыгнул из автомобиля, в котором его перевозили военные ТЦК.
Об этом он сообщил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Смилянское ТЦК бусифицировали тренера по брейку. Тот в детстве пересмотрел боевиков и, почувствовав себя Сталоне, катапультировался прямо из автобуса. Зажмурился. Нет, мне не жаль. "Где-то на Донецком направлении" мужчины уже 260 суток сидят на позициях. Некому менять. Им только воду и еду бросают с дронов. Они говорят: "Будем сидеть, только сбросьте свежую одежду".
"Воевать должны профессиональные военные" - любимый лозунг "борцов за права". Где им взяться в государстве, где с 94-го года профессионально разваливали армию?
Называют тренера по брейку учителем. Первоочередная задача учителя - педагогическая. Чему может научить молодое поколение "несбывшийся Сталоне"? На голове крутиться? Показывать фокусы оккупантам? Чему могут научить мужчины из стали, которые полгода просидели на позициях? Стоицизму и чувству долга", - подчеркнул он.
По словам Кухарчука, "ТЦК должны были бы залететь на "колл-центр" или в "Веранду на Днепре", но там наварят те, кто с этого кормится. Правоохранительные органы и власти разных уровней. ТЦК должны были бы бусифицировать их, но и до них дойдет очередь. Я люблю украинцев. Всех. Даже тех, кто стал жертвой либеральной пропаганды. Они не виноваты. Но любовь - это жертвенность. Пусть жертва брейкдансера хоть кого-то научит", - подытожил заместитель командира.
Ранее сообщалось, что в городе Смила в Черкасской области во время перевозки военнообязанных в учебный центр мужчина выпрыгнул из автомобиля, в котором его перевозили, и умер от полученных травм в медучреждении.
@boguslavet91660
·
2 год
Я просто не вірю своїм очам 🤯
📍На 4 році повномасштабки людей, одягнених у військову форму без розпізнавальних шевронів, які не можуть пояснити хто вони і чому тут, привели під суд, де судять детектива, який росзідував друга Зеленського Мінідіча.
📍Ці люди не можуть відповісти на питання, чия справа слухається і чому вони тут. Але вони охороняють таблички, де написано щось про державну зраду.
📍ВИМАГАЄМО офіційних пояснень від СБУ і командування Сил оборони:
1️⃣ Хто ці люди, які сьогодні знаходяться під Киівським апеляційним судом і хто був зігнаний під масовку у військовій формі?
2️⃣ В рамках якого відношення і відношення кого саме вони тут знаходяться?
3️⃣ Яка ціль перебування людей у військовій формі на 4 році повномасштабної війни біля картонових табличок на паркані суду?
Поможіть аби це побачили ті, кого запитуємо і відреагували якось на цю дічь у ці хвилини в Києві
- люди тікають
- діти до 18 уже всі закордоном
- НІХТО не вернеться
Пора зрозуміти що навіть у скіфів були скіфи-воїни і скіфи-землероби. Не буває що всі на 100% воїни, це лише хіба як Спарта чи монголи, але і ті і ті закінчили не дуже саме через це.
Хочете спарту? - готуйтесь до поразки, бо у вас не буде тилу