УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9728 відвідувачів онлайн
Новини смерть в ТЦК Мобілізація в Україні
4 556 122

Шкода має бути тих, хто вже 260 діб сидить на позиціях, а не тих, хто розбивається, тікаючи від ТЦК, - заступник командира 3-го АК Кухарчук

Кухарчук прокоментував смерть чоловіка який тікав від ТЦК

Заступник командира 3-го армійського корпусу Дмитро Кухарчук прокоментував смерть чоловіка у Черкаській області, який вистрибнув з автомобіля, у якому його перевозили військові ТЦК.

Про це він повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Смілянське ТЦК бусифікували тренера з брейку. Той в дитинстві передивився бойовиків і, відчувши себе Сталоне, катапультувався прямо з автобусу. Жмуранувся. Ні, мені не шкода. "Десь на Донецькому напрямку" чоловіки вже 260 діб сидять на позиціях. Нікому міняти. Їм лише воду і їжу кидають з дронів. Кажуть: "будемо сидіти, лише скиньте свіжий одяг".

"Воювати мають професійні військові" - улюблене гасло "борців за права". Де їм взятися в Державі, де з 94 року професійно розвалювали армію?

Називають тренера з брейку вчителем. Першочергова задача вчителя - педагогічна. Чому може навчити молоде покоління "нездійснений Сталоне"? На голові крутитись? Показувати фокуси окупантам? Чому можуть навчити чоловіки зі сталі, які пів року просиділи на позиціях? Стоїцизму і почуття обовʼязку", - наголосив він.

Також читайте: Військовозобов’язаний помер на пункті збору на Рівненщині: ТЦК відкинув ознаки насильства

За словами Кухарчука, "ТЦК мали б залетіти на "кол центр" чи в "Веранду на Дніпрі", але там насварять ті, хто з цього годується"

"Правоохоронні органи і влада різних рівнів. ТЦК мали б бусифікувати їх, але і до них дійде черга. Я люблю українців. Усіх. Навіть тих, хто став жертвою ліберальної пропаганди. Вони не винні. Але любов то жертовність. Нехай жертва брейкдансера хоч когось навчить", - підсумував заступник командира.

Раніше повідомлялось, що у місті Сміла в Черкаській області під час перевезення військовозобов'язаних до навчального центру чоловік вистрибнув з автомобіля, у якому його перевозили, і помер від отриманих травм у медзакладі.

Читайте: Україні потрібні не лише донати, а й нові солдати для зміцнення війська, - Міноборони

Кухарчук прокоментував смерть чоловіка який тікав від ТЦК

Автор: 

мобілізація (3204) Кухарчук Дмитро (23) ТЦК та СП (780) Третій армійський корпус (14)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+29
Martina Boguslavets
@boguslavet91660
·
2 год
Я просто не вірю своїм очам 🤯

📍На 4 році повномасштабки людей, одягнених у військову форму без розпізнавальних шевронів, які не можуть пояснити хто вони і чому тут, привели під суд, де судять детектива, який росзідував друга Зеленського Мінідіча.

📍Ці люди не можуть відповісти на питання, чия справа слухається і чому вони тут. Але вони охороняють таблички, де написано щось про державну зраду.

📍ВИМАГАЄМО офіційних пояснень від СБУ і командування Сил оборони:

1️⃣ Хто ці люди, які сьогодні знаходяться під Киівським апеляційним судом і хто був зігнаний під масовку у військовій формі?

2️⃣ В рамках якого відношення і відношення кого саме вони тут знаходяться?

3️⃣ Яка ціль перебування людей у військовій формі на 4 році повномасштабної війни біля картонових табличок на паркані суду?

Поможіть аби це побачили ті, кого запитуємо і відреагували якось на цю дічь у ці хвилини в Києві
показати весь коментар
25.08.2025 17:28 Відповісти
+23
У нас із таким ставленням 28 млн населення

- люди тікають
- діти до 18 уже всі закордоном
- НІХТО не вернеться

Пора зрозуміти що навіть у скіфів були скіфи-воїни і скіфи-землероби. Не буває що всі на 100% воїни, це лише хіба як Спарта чи монголи, але і ті і ті закінчили не дуже саме через це.

Хочете спарту? - готуйтесь до поразки, бо у вас не буде тилу
показати весь коментар
25.08.2025 17:27 Відповісти
+17
Ти хочеш бути тилом, правильно? Хай хтось інший воює, так скіф-землероб?🤣
показати весь коментар
25.08.2025 17:29 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Варто було сказати "Так мені його шкода, мені шкода всіх Українців котрих забрала війна. Бо кожен Українець то воїн але він про це сам покищо не знає, ми можемо показати. Якби загинувший потрапив би до нас в колектив то зрозумів би що це не так страшно ми навчили б його воювати". Це якщо ви хочете щоб більше людей йшло до армії і допомагало тим хто 260 днів сидить.
показати весь коментар
25.08.2025 18:04 Відповісти
Цього забрала не війна, а відсутність яєць у штанах та клепки у голові.
показати весь коментар
25.08.2025 18:09 Відповісти
Якби не війна його б не катали на бусі. Не було б у нього страху померти на війні, який би довів його до спроби втечі.
Навіть у сильних воїнів на фронті бувають приступи паніки які викликають дурні вчинки. А то був чоловік без підготовки.
показати весь коментар
25.08.2025 18:25 Відповісти
Черговий офіцер-дебіл. Цікаво, вони там всі такі, ну тобто повністю аморальні покидьки-людожери? І ще дивуютсья, чого пересічні тікають від тієї арміїї, що аж капці *******.
показати весь коментар
25.08.2025 18:07 Відповісти
Ну премію Дарвіна дають дуже особливим людям.

Не можна мстить. Повинні ми любити всіх підорасів, злодіїв, убивць. Бо кожний з них - народ, всі - богоносці.

Довбойоб, що сіганув з автобуса заслуговує всебічної поваги та співчуття. 😁 Мужній та розумний вчинок...
показати весь коментар
25.08.2025 18:07 Відповісти
Так є під 100к "не здатних воювати" але здатні бігати за "ухилчнтами" по всьому місту, у синій формі, пора би вже.
показати весь коментар
25.08.2025 18:15 Відповісти
На думку Еріка Берна, фашистом можна назвати людину, котра не поважає життя інших і розглядає його як свою здобич. Він описує фашизм як зарозуміле ставлення, котре безперечно є реліктом доісторичної свідомості, що дійшло до наших днів як радість канібалізму і масових вбивств
показати весь коментар
25.08.2025 18:17 Відповісти
"а не тих, хто розбивається, тікаючи від ТЦК, - заступник командира 3-го АК Кухарчук".
Означає,бачить огріхи на найнижчому рівні і не бачить(не хоче) на найвищому.
показати весь коментар
25.08.2025 18:21 Відповісти
Далеко українцям до цивілізації з такими типами як цей... Типово совково-кацапські нарративи.
показати весь коментар
25.08.2025 18:28 Відповісти
"Чому можуть навчити чоловіки зі сталі, які пів року просиділи на позиціях? Стоїцизму і почуття обовʼязку""
Я просто бачу як такі вчителі з ПТСР будуть дітей вчити, точніше доводити до сліз і істерики.
показати весь коментар
25.08.2025 18:31 Відповісти
вже мали Вєлікого Учітєля "какая разніца" - зараз кривавими сльозами вмиваємось на похоронах наших дітей Героїв.

боїшся Ветерана з ПТСР ?
правильно боїшся - Ветеран за твоє паскудне криве слово в'****** без вагань !

.
показати весь коментар
25.08.2025 19:12 Відповісти
показати весь коментар
25.08.2025 18:32 Відповісти
Блін, не знаю як це пояснити, але цей чувак наробив своїми висловами більш шкоди ніж користі. Краще б вже мовчав.
показати весь коментар
25.08.2025 18:40 Відповісти
яка шкода ?

вишеньки образив ?
та наср..ть на них !

.
показати весь коментар
25.08.2025 19:07 Відповісти
Всім один на одного насрати. Апотім дивуються чого всі в гавні по вуха.
показати весь коментар
25.08.2025 19:14 Відповісти
Важливо, щоб бійці, які в статусі СЗЧ, повертались в ті підрозділи, де їм покажуть людське ставлення, професіоналізм і мотивацію, - начальник рекрутингу 3 ОШБр Кухарчук
показати весь коментар
25.08.2025 18:34 Відповісти
Зрозуміло тільки одне, хто на на четвертому році війни не доєднався до оборони України, той підарас ( за виключенням справжніх інвалідів та дідів ). Все інше від лукавого.
показати весь коментар
25.08.2025 18:40 Відповісти
Согласен с автором поста.
показати весь коментар
25.08.2025 19:00 Відповісти
Гвалт !

Бойові командири чаавлять бутцами мамінькіні вишеньки

.
показати весь коментар
25.08.2025 19:06 Відповісти
Саме чавлять, а потім розказують про "катапультування" і жаліються, що народ не любить тцк.

На цьому екзекуція не завершилися, адже представник ТЦК почав бити громадянина ногами по голові, а також стрибати йому ногами на грудну клітину.

Побиття Н. відбувалося кілька разів протягом майже усього шляху до Києва, при цьому офіцери на дії підлеглого не реагували.

Після прибуття автобусу з мобілізованими на Зрошувальну 17А, військовослужбовець ТЦК просто витягнув Н. за ноги з автобусу та кинув на плацу збірного пункту.

Через деякий час на чоловіка, який лежав на плацу просто неба, звернули увагу, однак медикам, що прибули на виклик, залишилося лише констатувати смерть Н.

Відповідно до висновку судово-медичного експерта, Н. помер внаслідок поєднаної травми голови та грудей, переломів ребер та ушкодження внутрішніх органів.

https://sud.ua/uk/news/publication/336265-mobilizovannogo-ot-kotorogo-otkazalis-*******-chasti-predstavitel-ttsk-zabil-nasmert-pryamo-v-avtobuse-vo-vremya-postavki-mobilizatsionnykh-resursov-chto-reshil-sud
показати весь коментар
25.08.2025 19:21 Відповісти
Чому головнокомандувач не воює і не прийшов по своїх повістках ? Цей чоловяга хай скаже
показати весь коментар
25.08.2025 19:20 Відповісти
Большая часть тех кто сидит 260 суток на позициях и нахватало это самое тцк 260 суток назад. В потом эти люди удивляться почему остальные не хотят туда же. Получается замкнутый круг про который умные люди говорили ещё 3 года назад. Дайте людям деньги и конкретные сроки на передовой. Какой дурак сам пойдет в сраку не понимая когда он сможет вернуться домой хотя бы теоретически. Даже в тюрьмах дают конкретный срок. А теперь да. Население поделились на тех кто убегает и тех кто убежать уже не смог. И заменит вторых на первых просто так уже не получиться. Идейные сегодня в основном тыловики остались в соцсетях и по ТВ епалиниками торгуют с диванов. Остальные кто с самого начала сами пошли либо уже мертвы либо так *********, что им все равно как но главное чтоб это все закончилось и они могли вернуться домой к семьям живыми.
показати весь коментар
25.08.2025 19:26 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 