Шкода має бути тих, хто вже 260 діб сидить на позиціях, а не тих, хто розбивається, тікаючи від ТЦК, - заступник командира 3-го АК Кухарчук

Заступник командира 3-го армійського корпусу Дмитро Кухарчук прокоментував смерть чоловіка у Черкаській області, який вистрибнув з автомобіля, у якому його перевозили військові ТЦК.

Про це він повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Смілянське ТЦК бусифікували тренера з брейку. Той в дитинстві передивився бойовиків і, відчувши себе Сталоне, катапультувався прямо з автобусу. Жмуранувся. Ні, мені не шкода. "Десь на Донецькому напрямку" чоловіки вже 260 діб сидять на позиціях. Нікому міняти. Їм лише воду і їжу кидають з дронів. Кажуть: "будемо сидіти, лише скиньте свіжий одяг".

"Воювати мають професійні військові" - улюблене гасло "борців за права". Де їм взятися в Державі, де з 94 року професійно розвалювали армію?

Називають тренера з брейку вчителем. Першочергова задача вчителя - педагогічна. Чому може навчити молоде покоління "нездійснений Сталоне"? На голові крутитись? Показувати фокуси окупантам? Чому можуть навчити чоловіки зі сталі, які пів року просиділи на позиціях? Стоїцизму і почуття обовʼязку", - наголосив він.

За словами Кухарчука, "ТЦК мали б залетіти на "кол центр" чи в "Веранду на Дніпрі", але там насварять ті, хто з цього годується"

"Правоохоронні органи і влада різних рівнів. ТЦК мали б бусифікувати їх, але і до них дійде черга. Я люблю українців. Усіх. Навіть тих, хто став жертвою ліберальної пропаганди. Вони не винні. Але любов то жертовність. Нехай жертва брейкдансера хоч когось навчить", - підсумував заступник командира.

Раніше повідомлялось, що у місті Сміла в Черкаській області під час перевезення військовозобов'язаних до навчального центру чоловік вистрибнув з автомобіля, у якому його перевозили, і помер від отриманих травм у медзакладі.

