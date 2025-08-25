Шкода має бути тих, хто вже 260 діб сидить на позиціях, а не тих, хто розбивається, тікаючи від ТЦК, - заступник командира 3-го АК Кухарчук
Заступник командира 3-го армійського корпусу Дмитро Кухарчук прокоментував смерть чоловіка у Черкаській області, який вистрибнув з автомобіля, у якому його перевозили військові ТЦК.
Про це він повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Смілянське ТЦК бусифікували тренера з брейку. Той в дитинстві передивився бойовиків і, відчувши себе Сталоне, катапультувався прямо з автобусу. Жмуранувся. Ні, мені не шкода. "Десь на Донецькому напрямку" чоловіки вже 260 діб сидять на позиціях. Нікому міняти. Їм лише воду і їжу кидають з дронів. Кажуть: "будемо сидіти, лише скиньте свіжий одяг".
"Воювати мають професійні військові" - улюблене гасло "борців за права". Де їм взятися в Державі, де з 94 року професійно розвалювали армію?
Називають тренера з брейку вчителем. Першочергова задача вчителя - педагогічна. Чому може навчити молоде покоління "нездійснений Сталоне"? На голові крутитись? Показувати фокуси окупантам? Чому можуть навчити чоловіки зі сталі, які пів року просиділи на позиціях? Стоїцизму і почуття обовʼязку", - наголосив він.
За словами Кухарчука, "ТЦК мали б залетіти на "кол центр" чи в "Веранду на Дніпрі", але там насварять ті, хто з цього годується"
"Правоохоронні органи і влада різних рівнів. ТЦК мали б бусифікувати їх, але і до них дійде черга. Я люблю українців. Усіх. Навіть тих, хто став жертвою ліберальної пропаганди. Вони не винні. Але любов то жертовність. Нехай жертва брейкдансера хоч когось навчить", - підсумував заступник командира.
Раніше повідомлялось, що у місті Сміла в Черкаській області під час перевезення військовозобов'язаних до навчального центру чоловік вистрибнув з автомобіля, у якому його перевозили, і помер від отриманих травм у медзакладі.
На цьому екзекуція не завершилися, адже представник ТЦК почав бити громадянина ногами по голові, а також стрибати йому ногами на грудну клітину.
Побиття Н. відбувалося кілька разів протягом майже усього шляху до Києва, при цьому офіцери на дії підлеглого не реагували.
Після прибуття автобусу з мобілізованими на Зрошувальну 17А, військовослужбовець ТЦК просто витягнув Н. за ноги з автобусу та кинув на плацу збірного пункту.
Через деякий час на чоловіка, який лежав на плацу просто неба, звернули увагу, однак медикам, що прибули на виклик, залишилося лише констатувати смерть Н.
Відповідно до висновку судово-медичного експерта, Н. помер внаслідок поєднаної травми голови та грудей, переломів ребер та ушкодження внутрішніх органів.
https://sud.ua/uk/news/publication/336265-mobilizovannogo-ot-kotorogo-otkazalis-*******-chasti-predstavitel-ttsk-zabil-nasmert-pryamo-v-avtobuse-vo-vremya-postavki-mobilizatsionnykh-resursov-chto-reshil-sud