Україні потрібні не лише донати, а й нові солдати для зміцнення війська, - Міноборони
Щоб Україна вистояла у війні, війську потрібні не лише фінансові внески, а й нові солдати.
Про це наголосив перший заступник міністра оборони України, генерал-лейтенант Іван Гаврилюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Він підкреслив, що нині частина військовозобов’язаних вважає оборону справою інших, тоді як Кремль розраховує на виснаження українців і нестачу особового складу. "Нам потрібна монолітна єдність народу. Залучення більше українців до захисту держави", - зазначив Гаврилюк.
За його словами, у Збройних силах існують сотні спеціальностей, тому служити можна на посаді, максимально наближеній до цивільного досвіду. "Усі не будуть штурмовиками чи десантниками", - пояснив генерал-лейтенант.
Він також закликав лідерів суспільної думки, медійників, акторів, спортсменів і вчителів допомагати переконувати українців долучатися до захисту країни. "Це має бути національний проєкт №1 на всі часи", - наголосив Гаврилюк.
Тобі ніхто нічого не винен, як і самій країні
І стосовно ;ніхто нічого не винен, як і самій країні;- ти з такими самими думками біг за ЗЕ голосувати?
а коли почнуть воювати не навчені воювати зельоні мусора клименка (чиновники депутати та інша гниль)?
Вас тут на форумі легіон...
2- збільшити призовний вік до 67+р.
3- набрати, додатково 50т. поліції!
ти точно не будеш.
З 1992-го по 2008 рік - пройшов шлях від командира взводу батальйону охорони і обслуговування до заступника начальника штабу відділу ракетних військ і артилерії управління армійського корпусу.
З 2008-го по 2013 рік - начальник штабу відділу ракетних військ і артилерії управління армійського корпусу.
все життя жив та вчився за рахунок Українців. А колиприйшла війна, то за нього йти воювати має хтось інший
ТА ВИ ШО?!!!
А як же вибори?
Бо діти,брати ,батьки простих посполитих - гинуть або стають інвалідами через місяць -півроку , а "Гаврилюки " вже четвертий рік воюють по тилам без жодної подряпини ....
Після чого гаврилюки десь із затишної дачі напишуть мемуари що їм дали надто мало людей і грошей, а так би вони аж до Москви...
поэтому выпустим 24-летних за кордон
Війну не вийграти лише за рахунок стримування фронту (бо у кацапів м'яса більше), треба масований обстріл тилу ворога.
П.С,; Масований - це не 1-2 ракети на тиждень, та 10-20 бпла в день. Це як кацапи, вже сотню тис. бпла запустили по Україні, та десятки тис. ракет. Отакі трабе об'єми запускати по тилам ворога.
показувати приклад- ми мусимо підсилити військо!"
Після голосування ВР за поданням КМУ про дозвіл на виїзд молоді до 22 років, почнуть досить швидко порожніти аудиторії в закладах повної загальної середньої освіти, фахової передвищої, вищої освіти, аспірантури, докторантури. Не до навчання вже!
Відповідно завдяки цьому, збільшиться людський мобілізаційний ресурс до лав ЗСУ з числа вчителів, викладачів ЗВО, науковців, до речі велика частка їх - військовозобов'язані, і навіть жінки-медикині які сидять на відстрочках від мобілізації.
Приберіть цю нішу для ухилянства!
Ще додаткове джерело мобілізаційного ресурсу - в Україні на сьогодні офіційно нараховується близька 20 000 докторів наук, та 45 000 кандидатів наук, докторів філософії (ціла армія не задіяного людського ресурсу віком 35-55 років).
Заважаємо на те, що науково-дослідні установи не практично не фінансуються та не працюють, а якщо й працюють, то не повний робочий тиждень (2-3 дні на тиждень по 5 годин), а коледжи та університети масово об'єднуються МОН, скорочуються через від'їзд здобувачів освіти за кордон, зменшення навчального навантаження й фінансування!
А тому, можливості для наповнення лав ЗСУ кадрами більш ніж достатньо, чим мобілізовувати фахівців з критичних галузей господарства України - енергетика, транспорт, комунальне господарство та інші!
Й дуже важливій, а не протераю штани в аудиторях за комп'ютером розмовляючи у ZOOM з 1-5 студентами замість належних 80!!!
Це не освіта! Це профанація та викидання бюджетних коштів на вітер!
Тієї "еліти", що під виглядом вчених, метців, спортсмені, доцентів, професорів натовпом, під виглядом службових відряджень звалють за кордон й не повертаються?!
Прикладів безліч: в Міністерстві культури, в Міністерстві охорони здоров'я, в Міністерстві освіти і науки! Близька 2000 чоловік не повернулось з службових відряджень!
Еліта це ті, хто не дивлячись на високі заслуги та звання, боронить Україну від російського окупанта!
Ось цій еліті слава та пошана! А решта - протерачі в кабінетах штанів!
А втікачі з України у військовий час не еліта, а - дезертири!
Й до такої "еліти" підходить влучний термін - УХИЛЯНТ!
ЩОДО ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ АНАЛОГІЧНО!
ДНЯМИ ШАРЯТЬСЯ ПО КОРИДОРХ, НОСЯТЬ ПАПІРЦІ З РОЗУМНИМ ОБЛИЧЧЯМ ТА ВДАЮТЬ РОБОЧИЙ ВИГЛЯД! А СКІЛЬКИ ЗА ГРОШІ ПОПРИЛАШТОВУВАЛИСЬ В НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ АБИ УНИКНУТИ МОБІЛІЗАЦІЇ!?!
Чи він не в курсі , що до ВР вже внесли законопроект про виїзд за кордон чоловіків до 24 років ?
