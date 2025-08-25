УКР
Україні потрібні не лише донати, а й нові солдати для зміцнення війська, - Міноборони

Оборонні закупівлі

Щоб Україна вистояла у війні, війську потрібні не лише фінансові внески, а й нові солдати.

Про це наголосив перший заступник міністра оборони України, генерал-лейтенант Іван Гаврилюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Він підкреслив, що нині частина військовозобов’язаних вважає оборону справою інших, тоді як Кремль розраховує на виснаження українців і нестачу особового складу. "Нам потрібна монолітна єдність народу. Залучення більше українців до захисту держави", - зазначив Гаврилюк.

За його словами, у Збройних силах існують сотні спеціальностей, тому служити можна на посаді, максимально наближеній до цивільного досвіду. "Усі не будуть штурмовиками чи десантниками", - пояснив генерал-лейтенант.

Він також закликав лідерів суспільної думки, медійників, акторів, спортсменів і вчителів допомагати переконувати українців долучатися до захисту країни. "Це має бути національний проєкт №1 на всі часи", - наголосив Гаврилюк.

+28
сюр від зельоних *********

а коли почнуть воювати не навчені воювати зельоні мусора клименка (чиновники депутати та інша гниль)?
25.08.2025 15:46 Відповісти
+13
Ніхто нікуди висиляти людей не буде, ті країни, що ви перерахували на відміну від вас цінують людське життя і свободу людини. Це вам не Україна.
25.08.2025 15:56 Відповісти
+9
А в якій країні можлива повна відсутність еліти і їхніх родичів на фронті?
25.08.2025 15:53 Відповісти
Потрібно вести перемови з Польщею, Великобританією, Німеччиною та іншими країнами, хай чоловіків виселяють.
25.08.2025 15:46 Відповісти
Ніхто нікуди висиляти людей не буде, ті країни, що ви перерахували на відміну від вас цінують людське життя і свободу людини. Це вам не Україна.
25.08.2025 15:56 Відповісти
На думку Еріка Берна, фашистом можна назвати людину, котра не поважає життя інших і розглядає його як свою здобич. Він описує фашизм як зарозуміле ставлення, котре безперечно є реліктом доісторичної свідомості, що дійшло до наших днів як радість канібалізму і масових вбивств.
25.08.2025 16:20 Відповісти
Мені Україна болить, а не твоє нікчемне життя.
25.08.2025 16:22 Відповісти
А зараз гість із-за парєбріка розповість нас про продану землю, фонд Сороса, піндосав і гєйрапєйцев.
25.08.2025 16:25 Відповісти
Цить, не заважай, ти ж бачиш потекло
25.08.2025 16:36 Відповісти
Ерік Леннард Берн - американський психолог і психіатр. Відомий насамперед як розробник трансакційного аналізу та сценарного аналізу. Розвиваючи ідеї психоаналізу, загальної теорії та методу лікування нервових та психічних захворювань, Берн зосередив увагу на «трансакціях», що лежать в основі міжособистісних відносин
25.08.2025 16:25 Відповісти
Срака в тебе, боте паскудний, не болить? Корчиш тут із себе патріота, а в натурі, швидше за все, кацапердівське падло!
25.08.2025 16:26 Відповісти
Ого тебе розірвало, юляботе-ухилянте. Хоча... Розумію. ; Жоден танк не має виїхати із казарми. Ніякого воєнного стану й активізації наших військ! - Юля Тімашєнка.
25.08.2025 16:32 Відповісти
Як тобі болить то піди і захисти.
Тобі ніхто нічого не винен, як і самій країні
25.08.2025 17:16 Відповісти
А я і пішов, і захищав. Тепер твоя черга.
І стосовно ;ніхто нічого не винен, як і самій країні;- ти з такими самими думками біг за ЗЕ голосувати?
25.08.2025 17:21 Відповісти
сюр від зельоних *********

а коли почнуть воювати не навчені воювати зельоні мусора клименка (чиновники депутати та інша гниль)?
25.08.2025 15:46 Відповісти
Мусора воювати не будуть. В госпіталі розбалакався з одною санітаркою, син у неї в поліції в прикордонному місті. Так от, всьому відділку запропонували роботу в кацапів, більше того- рахунок відкритий і лавеха капає.
25.08.2025 15:49 Відповісти
Значить воюватимуть за бурятів, у них швидко стануть навченими.
25.08.2025 15:52 Відповісти
Війна починає відчувати голод , потрібно перемелювати нових кріпаків в цій м'ясорубці, до для сирка і смарагдового чим далі війна тим краще для них , тим більше " війна у них все спише"
25.08.2025 15:56 Відповісти
Мало що Пётр, та ще й Сідоров...
Вас тут на форумі легіон...
25.08.2025 16:04 Відповісти
Вірно! Як не сідоров, то підеров.
25.08.2025 16:29 Відповісти
більше
25.08.2025 16:37 Відповісти
Потрібні захисники, то залучайте згідно із законом -18-60 років без усіляких відстрочок і ухилень. Україна перебуває у смертельній небезпеці, а уряд дозволяє крикливим бабам і жирним дядькам зривати мобілізацію, ба більше, бити військових ТЦК і поліціянтів. В якій ще країні можлива така ганьба???
25.08.2025 15:51 Відповісти
А в якій країні можлива повна відсутність еліти і їхніх родичів на фронті?
25.08.2025 15:53 Відповісти
Це ти тут криклива баба яка верещишь що "всім потрібно" з якого номеру окопу пишеш ? Або ти гривневий ботяра або просто кінчене яке на дивані дупу гріє і впевнений що його нікуди не пошлють.
25.08.2025 15:58 Відповісти
У нього ключове в дописі "18-60", бо він сам під ці параметри не підпадає.
25.08.2025 15:59 Відповісти
Москалику, тебе продав м'який знак - "верещишь".
25.08.2025 16:32 Відповісти
1-заради збереження генофонду, депортувати з країни усіх чоловіків від 18 до 25р.
2- збільшити призовний вік до 67+р.
3- набрати, додатково 50т. поліції!
25.08.2025 15:51 Відповісти
"Усі не будуть штурмовиками чи десантниками", - пояснив генерал-лейтенант. Джерело: https://censor.net/ua/n3570425
ти точно не будеш.

З 1992-го по 2008 рік - пройшов шлях від командира взводу батальйону охорони і обслуговування до заступника начальника штабу відділу ракетних військ і артилерії управління армійського корпусу.

З 2008-го по 2013 рік - начальник штабу відділу ракетних військ і артилерії управління армійського корпусу.

все життя жив та вчився за рахунок Українців. А колиприйшла війна, то за нього йти воювати має хтось інший
25.08.2025 15:52 Відповісти
Так саме у таких "вояків" насамперед писок і розкривається говорити подібні речі.
25.08.2025 15:56 Відповісти
Усю службу провів артілеристом з логістіки.
25.08.2025 16:40 Відповісти
Щоб Україна вистояла у війні, війську потрібні не лише фінансові внески, а й нові солдати. Джерело: https://censor.net/ua/n3570425

ТА ВИ ШО?!!!
А як же вибори?
25.08.2025 15:52 Відповісти
Ну то звертайтесь до МВС та прокуратури.
25.08.2025 15:53 Відповісти
З початку року понад 13 тисяч людей намагалися незаконно виїхати з України - ДПСУ
25.08.2025 15:54 Відповісти
Ненавчених воювати відправте, близько 200к рил гріє дупи в тилах, в дідами 55 річними не вивезеш..Але довіряти Міноборони це все рівно що цигану дати гроші щоб розміняв, сьогодні ти діловод і оператор бпла ввечері - стрілець, а вранці дізнаєшся що ти вже в мотопіхоті йдеш штурмовати сто разів пристріляну кацапською артою посадкою, потім закономірно сзч після всього цього.
25.08.2025 15:55 Відповісти
Нації не потрібні пафосні гасло продажних політруків - чекаємо особистий приклад Гаврилюка та його тилових колег - на передній лінії - рік - два - хай тримають посадку без ротації та відпусток..
Бо діти,брати ,батьки простих посполитих - гинуть або стають інвалідами через місяць -півроку , а "Гаврилюки " вже четвертий рік воюють по тилам без жодної подряпини ....
25.08.2025 15:55 Відповісти
Ето другоє.
25.08.2025 15:57 Відповісти
Треба ще більше кріпаків захищати прогнившу корупцією, бандитизмом і непотизмом державу для панів. Як там казала жінка одного такого пана з МВС: "слабий скот на убой".
25.08.2025 15:55 Відповісти
Давайте людей і гроші - і генерали гаврилюки готові воювати хоч 50 років.
Після чого гаврилюки десь із затишної дачі напишуть мемуари що їм дали надто мало людей і грошей, а так би вони аж до Москви...
25.08.2025 15:58 Відповісти
Чим більше нагрівають на вулицях тим більше сзч , це вже аксіома яка йде третій рік, тим більше просирається західних бабок.
25.08.2025 15:59 Відповісти
"Україні потрібні не лише донати, а й нові солдати для зміцнення військ"

поэтому выпустим 24-летних за кордон
25.08.2025 16:01 Відповісти
Зелено-сині цинічні покидьки! Кажуть одне, а роблять інше.
25.08.2025 16:02 Відповісти
Війна для всяких тилових прапорів , завскладів , начальників тцк стала просто золотим дном і бізнесом, з одного такого тиловика чув " хоч би ця фігня (війна) продовжувалась довше я хоч будинок добудую" (орфографія збережена) я думаю такий будинок в нього далеко вже не один, крадуть на цій війні так що навіть маскам у ковід не снилося.
25.08.2025 16:04 Відповісти
Україні потрібні не лише незламні відосики потужного в.о.президента, але й ракети (крилаті, балістичні, гіперзвукові).
Війну не вийграти лише за рахунок стримування фронту (бо у кацапів м'яса більше), треба масований обстріл тилу ворога.
П.С,; Масований - це не 1-2 ракети на тиждень, та 10-20 бпла в день. Це як кацапи, вже сотню тис. бпла запустили по Україні, та десятки тис. ракет. Отакі трабе об'єми запускати по тилам ворога.
25.08.2025 16:04 Відповісти
Усі не будуть штурмовиками чи десантниками Джерело: https://censor.net/ua/n3570425, але більшість буде піхотою...
25.08.2025 16:06 Відповісти
О, там в інтерв'ю й про цензорівських наших є - "Важливо: медійникам, лідерам суспільних думок, акторам, спортсменам, учителям, керівникам підприємств - кожному на своєму місці, у своєму колективі, у своєму місті пояснювати, переконувати, показувати приклад - ми мусимо підсилити військо!"
25.08.2025 16:15 Відповісти
Все вирішуєтьс! Не проблема!
Після голосування ВР за поданням КМУ про дозвіл на виїзд молоді до 22 років, почнуть досить швидко порожніти аудиторії в закладах повної загальної середньої освіти, фахової передвищої, вищої освіти, аспірантури, докторантури. Не до навчання вже!
Відповідно завдяки цьому, збільшиться людський мобілізаційний ресурс до лав ЗСУ з числа вчителів, викладачів ЗВО, науковців, до речі велика частка їх - військовозобов'язані, і навіть жінки-медикині які сидять на відстрочках від мобілізації.
Приберіть цю нішу для ухилянства!
Ще додаткове джерело мобілізаційного ресурсу - в Україні на сьогодні офіційно нараховується близька 20 000 докторів наук, та 45 000 кандидатів наук, докторів філософії (ціла армія не задіяного людського ресурсу віком 35-55 років).
Заважаємо на те, що науково-дослідні установи не практично не фінансуються та не працюють, а якщо й працюють, то не повний робочий тиждень (2-3 дні на тиждень по 5 годин), а коледжи та університети масово об'єднуються МОН, скорочуються через від'їзд здобувачів освіти за кордон, зменшення навчального навантаження й фінансування!
А тому, можливості для наповнення лав ЗСУ кадрами більш ніж достатньо, чим мобілізовувати фахівців з критичних галузей господарства України - енергетика, транспорт, комунальне господарство та інші!
25.08.2025 16:16 Відповісти
В інфраструктурі.
Й дуже важливій, а не протераю штани в аудиторях за комп'ютером розмовляючи у ZOOM з 1-5 студентами замість належних 80!!!
Це не освіта! Це профанація та викидання бюджетних коштів на вітер!
25.08.2025 16:30 Відповісти
Під час Другої світової всі(!) учасники війни правдами і неправдами старалися зберегти своїх докторів, кандидатів, митців, спортсменів і т.д. Вони знали, якщо цього не зробити, то після війни держава залишиться без еліти, як Московія після революції 1917-го року (охлос вирізав демос). В результаті московську державу відбудовували 200 000 американських інженерів.
25.08.2025 16:45 Відповісти
Якої еліти?! УХИЛЯНТИ!!!
Тієї "еліти", що під виглядом вчених, метців, спортсмені, доцентів, професорів натовпом, під виглядом службових відряджень звалють за кордон й не повертаються?!
Прикладів безліч: в Міністерстві культури, в Міністерстві охорони здоров'я, в Міністерстві освіти і науки! Близька 2000 чоловік не повернулось з службових відряджень!
Еліта це ті, хто не дивлячись на високі заслуги та звання, боронить Україну від російського окупанта!
Ось цій еліті слава та пошана! А решта - протерачі в кабінетах штанів!
А втікачі з України у військовий час не еліта, а - дезертири!
Й до такої "еліти" підходить влучний термін - УХИЛЯНТ!
25.08.2025 16:56 Відповісти
Звідки у тебе стільки ненависті до розумних і талановитих?
25.08.2025 17:02 Відповісти
Слід ліквідувати шпарину для ухилянтів - положення про три оргазми, коли татусь трьох діточок з якогось дива звільняється від святого обов"язку захищати їх та їхню маму. Це чомусь повинні робити інші чоловіки - захищати сім"ю трьохоргазмника.
25.08.2025 16:31 Відповісти
РЕСПЕКТ ВАМ!!!!
ЩОДО ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ АНАЛОГІЧНО!
ДНЯМИ ШАРЯТЬСЯ ПО КОРИДОРХ, НОСЯТЬ ПАПІРЦІ З РОЗУМНИМ ОБЛИЧЧЯМ ТА ВДАЮТЬ РОБОЧИЙ ВИГЛЯД! А СКІЛЬКИ ЗА ГРОШІ ПОПРИЛАШТОВУВАЛИСЬ В НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ АБИ УНИКНУТИ МОБІЛІЗАЦІЇ!?!
25.08.2025 16:59 Відповісти
До кого звертається Гаврилюк ?
Чи він не в курсі , що до ВР вже внесли законопроект про виїзд за кордон чоловіків до 24 років ?
25.08.2025 16:32 Відповісти
Плануєш синка чи онучка вивезти з країни мрій зеленського, яку самі побудував на брехні , корупції і зраді ?
25.08.2025 17:25 Відповісти
За кожного загиблого захисника, у тому числі пенсіонера, держава сплачує 15 мільйонів гривень (360 тисяч доларів). Оце економія, чи не так ???
25.08.2025 16:40 Відповісти
Серед всих наших втрат - ті , що офіційно визнані загиблими - це лише дуже невеликий %...
25.08.2025 16:43 Відповісти
То вже сиди там і не ганьбися, ухилянтику.
25.08.2025 16:41 Відповісти
З таким "мудрим" і "чесним" військово-політичним керівництвом ніякого людського ресурсу не вистачить.
25.08.2025 16:44 Відповісти
Люди потрібні ?
Військовозобов'язаний помер на пункті збору на Рівненщині:
25.08.2025 16:46 Відповісти
Якби зеля цінував людей, то не дозволяв би своїй сволоті обкрадати державу. Він би активно нарощував власне озброєння, яке ми би могли протиставити кацапам замість життів українців.
25.08.2025 17:27 Відповісти
Скоро не буде вам ані дотанів, ані солдатів.
25.08.2025 16:46 Відповісти
25.08.2025 16:49 Відповісти
Мільйони лазять безпритульно, зупиняй на вулиці чи виробництві, і забирай кожного другого. І ціла армія військово-поліцейських пенсіонерів з 40 років, ці вигулюють собачок.
25.08.2025 17:08 Відповісти
Лишень погляньте на щільні потоки автівок у Києві або у будь-якому обласному центрі. За кермом - на 90% особи призовного віку. Зупиняй - 80% з них не мають броні та належно оформлених військово-облікових документів. Наразі в Україні мобілізаційний резерв складає біля 5-ти мільйонів чоловіків, а у війську - лише 800 тисяч.
25.08.2025 17:29 Відповісти
 
 