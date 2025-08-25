Україні потрібні не лише донати, а й нові солдати для зміцнення війська, - Міноборони

Щоб Україна вистояла у війні, війську потрібні не лише фінансові внески, а й нові солдати.

Про це наголосив перший заступник міністра оборони України, генерал-лейтенант Іван Гаврилюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Він підкреслив, що нині частина військовозобов’язаних вважає оборону справою інших, тоді як Кремль розраховує на виснаження українців і нестачу особового складу. "Нам потрібна монолітна єдність народу. Залучення більше українців до захисту держави", - зазначив Гаврилюк.

За його словами, у Збройних силах існують сотні спеціальностей, тому служити можна на посаді, максимально наближеній до цивільного досвіду. "Усі не будуть штурмовиками чи десантниками", - пояснив генерал-лейтенант.

Він також закликав лідерів суспільної думки, медійників, акторів, спортсменів і вчителів допомагати переконувати українців долучатися до захисту країни. "Це має бути національний проєкт №1 на всі часи", - наголосив Гаврилюк.

