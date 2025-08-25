Украине нужны не только донаты, но и новые солдаты для укрепления армии, - Минобороны

Чтобы Украина выстояла в войне, войску нужны не только финансовые взносы, но и новые солдаты.

Об этом заявил первый заместитель министра обороны Украины, генерал-лейтенант Иван Гаврилюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Он подчеркнул, что сейчас часть военнообязанных считает оборону делом других, тогда как Кремль рассчитывает на истощение украинцев и недостаток личного состава. "Нам нужно монолитное единство народа. Привлечение больше украинцев к защите государства", - отметил Гаврилюк.

По его словам, в Вооруженных силах существуют сотни специальностей, поэтому служить можно на должности, максимально приближенной к гражданскому опыту. "Все не будут штурмовиками или десантниками", - сказал генерал-лейтенант.

Он также призвал лидеров общественного мнения, медийщиков, актеров, спортсменов и учителей помогать убеждать украинцев участвовать в защите страны. "Это должен быть национальный проект №1 на все времена", - подчеркнул Гаврилюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повестка может прийти по почте заказным письмом, - постановление Кабмина