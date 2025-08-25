Украине нужны не только донаты, но и новые солдаты для укрепления армии, - Минобороны
Чтобы Украина выстояла в войне, войску нужны не только финансовые взносы, но и новые солдаты.
Об этом заявил первый заместитель министра обороны Украины, генерал-лейтенант Иван Гаврилюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
Он подчеркнул, что сейчас часть военнообязанных считает оборону делом других, тогда как Кремль рассчитывает на истощение украинцев и недостаток личного состава. "Нам нужно монолитное единство народа. Привлечение больше украинцев к защите государства", - отметил Гаврилюк.
По его словам, в Вооруженных силах существуют сотни специальностей, поэтому служить можно на должности, максимально приближенной к гражданскому опыту. "Все не будут штурмовиками или десантниками", - сказал генерал-лейтенант.
Он также призвал лидеров общественного мнения, медийщиков, актеров, спортсменов и учителей помогать убеждать украинцев участвовать в защите страны. "Это должен быть национальный проект №1 на все времена", - подчеркнул Гаврилюк.
Тобі ніхто нічого не винен, як і самій країні
І стосовно ;ніхто нічого не винен, як і самій країні;- ти з такими самими думками біг за ЗЕ голосувати?
а коли почнуть воювати не навчені воювати зельоні мусора клименка (чиновники депутати та інша гниль)?
Вас тут на форумі легіон...
2- збільшити призовний вік до 67+р.
3- набрати, додатково 50т. поліції!
ти точно не будеш.
З 1992-го по 2008 рік - пройшов шлях від командира взводу батальйону охорони і обслуговування до заступника начальника штабу відділу ракетних військ і артилерії управління армійського корпусу.
З 2008-го по 2013 рік - начальник штабу відділу ракетних військ і артилерії управління армійського корпусу.
все життя жив та вчився за рахунок Українців. А колиприйшла війна, то за нього йти воювати має хтось інший
ТА ВИ ШО?!!!
А як же вибори?
Бо діти,брати ,батьки простих посполитих - гинуть або стають інвалідами через місяць -півроку , а "Гаврилюки " вже четвертий рік воюють по тилам без жодної подряпини ....
Після чого гаврилюки десь із затишної дачі напишуть мемуари що їм дали надто мало людей і грошей, а так би вони аж до Москви...
поэтому выпустим 24-летних за кордон
Війну не вийграти лише за рахунок стримування фронту (бо у кацапів м'яса більше), треба масований обстріл тилу ворога.
П.С,; Масований - це не 1-2 ракети на тиждень, та 10-20 бпла в день. Це як кацапи, вже сотню тис. бпла запустили по Україні, та десятки тис. ракет. Отакі трабе об'єми запускати по тилам ворога.
показувати приклад- ми мусимо підсилити військо!"
Після голосування ВР за поданням КМУ про дозвіл на виїзд молоді до 22 років, почнуть досить швидко порожніти аудиторії в закладах повної загальної середньої освіти, фахової передвищої, вищої освіти, аспірантури, докторантури. Не до навчання вже!
Відповідно завдяки цьому, збільшиться людський мобілізаційний ресурс до лав ЗСУ з числа вчителів, викладачів ЗВО, науковців, до речі велика частка їх - військовозобов'язані, і навіть жінки-медикині які сидять на відстрочках від мобілізації.
Приберіть цю нішу для ухилянства!
Ще додаткове джерело мобілізаційного ресурсу - в Україні на сьогодні офіційно нараховується близька 20 000 докторів наук, та 45 000 кандидатів наук, докторів філософії (ціла армія не задіяного людського ресурсу віком 35-55 років).
Заважаємо на те, що науково-дослідні установи не практично не фінансуються та не працюють, а якщо й працюють, то не повний робочий тиждень (2-3 дні на тиждень по 5 годин), а коледжи та університети масово об'єднуються МОН, скорочуються через від'їзд здобувачів освіти за кордон, зменшення навчального навантаження й фінансування!
А тому, можливості для наповнення лав ЗСУ кадрами більш ніж достатньо, чим мобілізовувати фахівців з критичних галузей господарства України - енергетика, транспорт, комунальне господарство та інші!
Й дуже важливій, а не протераю штани в аудиторях за комп'ютером розмовляючи у ZOOM з 1-5 студентами замість належних 80!!!
Це не освіта! Це профанація та викидання бюджетних коштів на вітер!
Тієї "еліти", що під виглядом вчених, метців, спортсмені, доцентів, професорів натовпом, під виглядом службових відряджень звалють за кордон й не повертаються?!
Прикладів безліч: в Міністерстві культури, в Міністерстві охорони здоров'я, в Міністерстві освіти і науки! Близька 2000 чоловік не повернулось з службових відряджень!
Еліта це ті, хто не дивлячись на високі заслуги та звання, боронить Україну від російського окупанта!
Ось цій еліті слава та пошана! А решта - протерачі в кабінетах штанів!
А втікачі з України у військовий час не еліта, а - дезертири!
Й до такої "еліти" підходить влучний термін - УХИЛЯНТ!
ЩОДО ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ АНАЛОГІЧНО!
ДНЯМИ ШАРЯТЬСЯ ПО КОРИДОРХ, НОСЯТЬ ПАПІРЦІ З РОЗУМНИМ ОБЛИЧЧЯМ ТА ВДАЮТЬ РОБОЧИЙ ВИГЛЯД! А СКІЛЬКИ ЗА ГРОШІ ПОПРИЛАШТОВУВАЛИСЬ В НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ АБИ УНИКНУТИ МОБІЛІЗАЦІЇ!?!
Чи він не в курсі , що до ВР вже внесли законопроект про виїзд за кордон чоловіків до 24 років ?
Військовозобов'язаний помер на пункті збору на Рівненщині: