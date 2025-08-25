ВАКС продлил полномочия Чернышова еще на два месяца

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) продлил процессуальные обязанности бывшему вице-премьеру Алексею Чернышеву еще на два месяца.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции, информирует Цензор.НЕТ.

Чернышеву продлили такие обязанности:

прибывать по требованию к детективу, прокурору и суду;

сообщать об изменении места жительства и места работы;

не выезжать без разрешения за пределы Украины;

воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями по делу;

сдать заграничные паспорта.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ВАКС отклонил апелляцию прокурора по отстранению Чернышова

Напомним, Чернышова подозревают в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере для себя и третьих лиц.

По данным НАБУ, речь идет о взятке в виде скидки на недвижимость на общую сумму более 14,5 млн грн.

Что известно о коррупции в Минобновления во времена Чернышова?

Накануне НАБУ сообщило о подозрении пяти лицам по делу о коррупционной сделке в строительной сфере с участием топ-чиновников государства.

В частности, подозрения в злоупотреблении служебным положением, получении и предоставлении неправомерной выгоды в особо крупном размере получили член правления НАК "Нафтогаз Украины" Василий Володин, директор по коммерческим вопросам АО "Укргаздобыча" Максим Горбатюк, бывший директор госпредприятия "Укркоммунобслуживание" Алла Сушон и застройщик Сергей Копыстыра.

13 июня ВАКС арестовал Горбатюка с возможностью внесения 25 млн грн залога, 17 июня суд арестовал Володина с альтернативой в виде залога в размере 20 млн грн, а 20 июня меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения 100 млн залога получил застройщик Копыстыра.

На момент совершения преступления Володин был госсекретарем Мингромад, а Горбатюк - советником главы министерства Алексея Чернышова, который впоследствии возглавил "Нафтогаз", куда перешли на работу и его соратники. Сейчас Чернышов возглавляет Министерство национального единства.

По данным следствия, застройщик разработал схему незаконного получения земельного участка в Киеве под строительство жилого комплекса. Для этого обратился к топ-чиновникам Минрегиона, которые создали условия для передачи земли подконтрольному госпредприятию. Оно же незаконным способом заключило с "нужной" строительной компанией инвестиционные договоры. При этом землю и имеющиеся на ней здания оценили почти в пять раз дешевле, а разница между такой оценкой и рыночной стоимостью превысила 1 млрд грн.

По данным УП, по этому делу детективы НАБУ планировали провести обыск у самого Чернышова еще год назад, но его отменили по просьбе директора Бюро Семена Кривоноса. При этом Чернышов тайно встречался с Кривоносом, позже объяснив эту встречу обсуждением антикоррупционной программы "Нафтогаза". Сам Кривонос причастность к отмене обысков у Чернышова отрицал.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чернышов считает возбужденное против него дело "полностью вымышленным"