ВАКС продлил полномочия Чернышова еще на два месяца
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) продлил процессуальные обязанности бывшему вице-премьеру Алексею Чернышеву еще на два месяца.
Об этом сообщает Центр противодействия коррупции, информирует Цензор.НЕТ.
Чернышеву продлили такие обязанности:
- прибывать по требованию к детективу, прокурору и суду;
- сообщать об изменении места жительства и места работы;
- не выезжать без разрешения за пределы Украины;
- воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями по делу;
- сдать заграничные паспорта.
Напомним, Чернышова подозревают в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере для себя и третьих лиц.
По данным НАБУ, речь идет о взятке в виде скидки на недвижимость на общую сумму более 14,5 млн грн.
Что известно о коррупции в Минобновления во времена Чернышова?
Накануне НАБУ сообщило о подозрении пяти лицам по делу о коррупционной сделке в строительной сфере с участием топ-чиновников государства.
В частности, подозрения в злоупотреблении служебным положением, получении и предоставлении неправомерной выгоды в особо крупном размере получили член правления НАК "Нафтогаз Украины" Василий Володин, директор по коммерческим вопросам АО "Укргаздобыча" Максим Горбатюк, бывший директор госпредприятия "Укркоммунобслуживание" Алла Сушон и застройщик Сергей Копыстыра.
13 июня ВАКС арестовал Горбатюка с возможностью внесения 25 млн грн залога, 17 июня суд арестовал Володина с альтернативой в виде залога в размере 20 млн грн, а 20 июня меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения 100 млн залога получил застройщик Копыстыра.
На момент совершения преступления Володин был госсекретарем Мингромад, а Горбатюк - советником главы министерства Алексея Чернышова, который впоследствии возглавил "Нафтогаз", куда перешли на работу и его соратники. Сейчас Чернышов возглавляет Министерство национального единства.
По данным следствия, застройщик разработал схему незаконного получения земельного участка в Киеве под строительство жилого комплекса. Для этого обратился к топ-чиновникам Минрегиона, которые создали условия для передачи земли подконтрольному госпредприятию. Оно же незаконным способом заключило с "нужной" строительной компанией инвестиционные договоры. При этом землю и имеющиеся на ней здания оценили почти в пять раз дешевле, а разница между такой оценкой и рыночной стоимостью превысила 1 млрд грн.
По данным УП, по этому делу детективы НАБУ планировали провести обыск у самого Чернышова еще год назад, но его отменили по просьбе директора Бюро Семена Кривоноса. При этом Чернышов тайно встречался с Кривоносом, позже объяснив эту встречу обсуждением антикоррупционной программы "Нафтогаза". Сам Кривонос причастность к отмене обысков у Чернышова отрицал.
недаремно. там указ який тупи вийшов па Хмарі - продублювали його двічі керівником "А"за указом вовки - 2023р та 2025 р зараз