РУС
Новости Дело Чернышова
2 419 15

ВАКС отклонил апелляцию прокурора об отстранении Чернышова

чернишов

11 августа 2025 года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без удовлетворения жалобу прокурора на решение следственного судьи, который отказал в отстранении от должности бывшего вице-премьера Алексея Чернышева.

Об этом сообщила Transparency International Ukraine, передает Цензор.НЕТ.

Прокурор настаивала, что предыдущее постановление было незаконным. Зато защита отметила, что с 17 июля 2025 года Чернышов уже находится в отставке, поэтому оснований для его отстранения нет.

Напомним, ранее ВАКС избрал Чернышеву, подозреваемому в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере, меру пресечения в виде залога в 120 млн грн.

Что известно о коррупции в Минобновления во времена Чернышова?

На прошлой неделе НАБУ сообщило о подозрении пяти лицам по делу о коррупционной сделке в строительной сфере с участием топ-чиновников государства.

В частности, подозрения в злоупотреблении служебным положением, получении и предоставлении неправомерной выгоды в особо крупном размере получили член правления НАК "Нафтогаз Украины" Василий Володин, директор по коммерческим вопросам АО "Укргаздобыча" Максим Горбатюк, бывший директор госпредприятия "Укркоммунобслуживание" Алла Сушон и застройщик Сергей Копыстыра.

13 июня ВАКС арестовал Горбатюка с возможностью внесения 25 млн грн залога, 17 июня суд арестовал Володина с альтернативой в виде залога в размере 20 млн грн, а 20 июня меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения 100 млн залога получил застройщик Копыстыра.

На момент совершения преступления Володин был госсекретарем Мингромад, а Горбатюк - советником главы министерства Алексея Чернышова, который впоследствии возглавил "Нафтогаз", куда перешли на работу и его соратники. Сейчас Чернышов возглавляет Министерство национального единства.

По данным следствия, застройщик разработал схему незаконного получения земельного участка в Киеве под строительство жилого комплекса. Для этого обратился к топ-чиновникам Минрегиона, которые создали условия для передачи земли подконтрольному госпредприятию. Оно же незаконным способом заключило с "нужной" строительной компанией инвестиционные договоры. При этом землю и имеющиеся на ней здания оценили почти в пять раз дешевле, а разница между такой оценкой и рыночной стоимостью превысила 1 млрд грн.

По данным УП, по этому делу детективы НАБУ планировали провести обыск у самого Чернышова еще год назад, но его отменили по просьбе директора Бюро Семена Кривоноса. При этом Чернышов тайно встречался с Кривоносом, позже объяснив эту встречу обсуждением антикоррупционной программы "Нафтогаза". Сам Кривонос причастность к отмене обысков у Чернышова отрицал.

Автор: 

Антикоррупционный суд (1255) Чернышов Алексей (201)


+13
Су хо дро чка...
Судова влада наскрізь прогнила і тримається лише на щомісячних грошових виплатах на сам апарат суддів і прокурв. Потрібна люстрація через мотузку і гиляку.
показать весь комментарий
11.08.2025 10:51 Ответить
+10
Якщо президент вже другий рік не президент, чи є підстави для його відсторонення? Ясно що ні! Про їрмака годі й казати - якщо його ніхто не обирав, то і зняти неможливо - вчіться лошари
показать весь комментарий
11.08.2025 10:43 Ответить
+5
Оооо, бачите, ********, кумасика вашого Zе, який с3,14здив 1 мільярд зарахунок життів солдат СОУ, як священу корову, навіть ВАКС не чипляє. А чому так?До речи ********, ви порахувати спроможні скільки зпвдяки кумасю Zе загинуло солдат? І скажить це крадявництво на крові чи я не пАнИмаю и єта другое?
показать весь комментарий
11.08.2025 10:47 Ответить
найчесніші,прохфесіонали по лекалам ес,обрані через доброчесність,пропіарені-вакс,сап,набу виявились як все що пропонували та створювали ,,партнери,, одним словом ЛАЙНОМ з ЛГБТшними яскравими етикетками.
показать весь комментарий
11.08.2025 10:49 Ответить
Руки геть від кума президента!!!
😀😆😂🤣
показать весь комментарий
11.08.2025 10:56 Ответить
Цікаво, де вчились або вчаться його нащадки. Є спецшколи нащадків нацменшин. Сумніваюсь, що в них вчать любові до батьківщини - там інші пріоритети.
показать весь комментарий
11.08.2025 10:57 Ответить
"Пишіть коротко і незрозуміло" -радив Наполеон тим, хто мав укладати Конституцію...

ВАКС відхилив апеляцію прокурорки (посолки-засолки... ) щодо відсторонення Чернишова

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без задоволення скаргу прокурорки ((посолки-засолки... ) на рішення слідчого судді, який відмовив у відстороненні від посади колишнього віцепрем'єра Олексія Чернишова.

Слідчий суддя відмовив у відстороненні від посади Олексія Чернишова?
Тобто, казніть нельзя! Поміловать.

Потім вступає "перша скрипка" симфонічного оркестру АП прокурорка (посолки-засолки... ) подає скаргу на рішення слідчого судді, який відмовив у відстороненні від посади Олексія Чернишова.

Тобто, Казніть! Нельзя поміловать! Вступає хор ВАКС, який відхилив апеляцію прокурорки (посолки-засолки... ) щодо відсторонення Чернишова.

Тобто, все ж Казніть нельзя! Поміловать!
показать весь комментарий
11.08.2025 11:04 Ответить
Соросята тобі в макітру наср@ли, пацаке!
Чи ти тіко писатєль, нахєр те читання?!
Суд вірно сказав, що не можна відсторонити вже відстороненого, бо його посада була ліквідована ще до розгляду апеляції!
На момент рішення апеляційного суду черниш вже не був міністром, він - БЕЗРОБІТНИЙ!
показать весь комментарий
11.08.2025 11:34 Ответить
Все шо потрібно знати про українські суди
показать весь комментарий
11.08.2025 11:07 Ответить
От так, щоб суд мав займатись корупцією, то він її покриває, на це повинні бути покарання !
показать весь комментарий
11.08.2025 11:34 Ответить
ВАКС вже під керівництвом ОПи.
показать весь комментарий
11.08.2025 11:58 Ответить
Цього чернишова і міндіча потрібно показово засудити на 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна і без можливості умовно достроково звільнення виродкі паршиві.
показать весь комментарий
11.08.2025 12:09 Ответить
До речі це все що потрібно знати хто насправді такий в.о. президента зеленський мародер
показать весь комментарий
11.08.2025 12:24 Ответить
Навіщо паскудити гарну людину? В прем'єри його.
показать весь комментарий
11.08.2025 12:41 Ответить
 
 