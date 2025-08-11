УКР
1 162 11

ВАКС відхилив апеляцію прокурорки щодо відсторонення Чернишова

чернишов

11 серпня 2025 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без задоволення скаргу прокурорки на рішення слідчого судді, який відмовив у відстороненні від посади колишнього віцепрем’єра Олексія Чернишова.

Про це повідомила Transparency International Ukraine, передає Цензор.НЕТ.

Прокурорка наполягала, що попередня ухвала була незаконною. Натомість захист зауважив, що з 17 липня 2025 року Чернишов уже перебуває у відставці, тож підстав для його відсторонення немає.

Нагадаємо, раніше ВАКС обрав Чернишову, підозрюваному в зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, запобіжний захід у вигляді застави в 120 млн грн.

Що відомо про корупцію у Мінвідновлення за часів Чернишова?

Минулого тижня НАБУ повідомило про підозру п'яти особам у справі про корупційну оборудку в будівельній сфері за участю топпосадовців держави.

Зокрема, підозри в зловживанні службовим становищем, одержанні та наданні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі отримали член правління НАК "Нафтогаз України" Василь Володін, директор з комерційних питань АТ "Укргазвидобування" Максим Горбатюк, колишня директорка держпідприємства "Укркомунобслуговування" Алла Сушон та забудовник Сергій Копистира.

13 червня ВАКС арештував Горбатюка з можливістю внесення 25 млн грн застави, 17 червня суд арештував Володіна з альтернативою у вигляді застави в розмірі 20 млн грн, а 20 червня запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення 100 млн застави отримав забудовник Копистира.

На час вчинення злочину Володін був держсекретарем Мінгромад, а Горбатюк – радником голови міністерства Олексія Чернишова, який згодом очолив "Нафтогаз", куди перейшли на роботу і його соратники. Зараз Чернишов очолює Міністерство національної єдності.

За даними слідства, забудовник розробив схему незаконного одержання земельної ділянки у Києві під зведення житлового комплексу. Для цього звернувся до топпосадовців Мінрегіону, які створили умови для передачі землі підконтрольному держпідприємству. Воно ж у незаконний спосіб уклало з "потрібною" будівельною компанією інвестиційні договори. При цьому землю та наявні на ній будівлі оцінили майже в п'ять разів дешевше, а різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 млрд грн.

За даними УП, у цій справі детективи НАБУ планували провести обшук у самого Чернишова ще рік тому, але його скасували на прохання директора Бюро Семена Кривоноса. При цьому Чернишов таємно зустрічався з Кривоносом, пізніше пояснивши цю зустріч обговоренням антикорупційної програми "Нафтогазу". Сам Кривонос причетність до скасування обшуків у Чернишова заперечував.

ВАКС Антикорупційний суд (2034) Чернишов Олексій (343)


+6
Су хо дро чка...
Судова влада наскрізь прогнила і тримається лише на щомісячних грошових виплатах на сам апарат суддів і прокурв. Потрібна люстрація через мотузку і гиляку.
11.08.2025 10:51 Відповісти
+5
Якщо президент вже другий рік не президент, чи є підстави для його відсторонення? Ясно що ні! Про їрмака годі й казати - якщо його ніхто не обирав, то і зняти неможливо - вчіться лошари
11.08.2025 10:43 Відповісти
+3
Оооо, бачите, ********, кумасика вашого Zе, який с3,14здив 1 мільярд зарахунок життів солдат СОУ, як священу корову, навіть ВАКС не чипляє. А чому так?До речи ********, ви порахувати спроможні скільки зпвдяки кумасю Zе загинуло солдат? І скажить це крадявництво на крові чи я не пАнИмаю и єта другое?
11.08.2025 10:47 Відповісти
Якщо президент вже другий рік не президент, чи є підстави для його відсторонення? Ясно що ні! Про їрмака годі й казати - якщо його ніхто не обирав, то і зняти неможливо - вчіться лошари
11.08.2025 10:43 Відповісти
Оооо, бачите, ********, кумасика вашого Zе, який с3,14здив 1 мільярд зарахунок життів солдат СОУ, як священу корову, навіть ВАКС не чипляє. А чому так?До речи ********, ви порахувати спроможні скільки зпвдяки кумасю Zе загинуло солдат? І скажить це крадявництво на крові чи я не пАнИмаю и єта другое?
11.08.2025 10:47 Відповісти
найчесніші,прохфесіонали по лекалам ес,обрані через доброчесність,пропіарені-вакс,сап,набу виявились як все що пропонували та створювали ,,партнери,, одним словом ЛАЙНОМ з ЛГБТшними яскравими етикетками.
11.08.2025 10:49 Відповісти
Су хо дро чка...
Судова влада наскрізь прогнила і тримається лише на щомісячних грошових виплатах на сам апарат суддів і прокурв. Потрібна люстрація через мотузку і гиляку.
11.08.2025 10:51 Відповісти
Руки геть від кума президента!!!
😀😆😂🤣
11.08.2025 10:56 Відповісти
Цікаво, де вчились або вчаться його нащадки. Є спецшколи нащадків нацменшин. Сумніваюсь, що в них вчать любові до батьківщини - там інші пріоритети.
11.08.2025 10:57 Відповісти
"Пишіть коротко і незрозуміло" -радив Наполеон тим, хто мав укладати Конституцію...

ВАКС відхилив апеляцію прокурорки (посолки-засолки... ) щодо відсторонення Чернишова

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без задоволення скаргу прокурорки ((посолки-засолки... ) на рішення слідчого судді, який відмовив у відстороненні від посади колишнього віцепрем'єра Олексія Чернишова.

Слідчий суддя відмовив у відстороненні від посади Олексія Чернишова?
Тобто, казніть нельзя! Поміловать.

Потім вступає "перша скрипка" симфонічного оркестру АП прокурорка (посолки-засолки... ) подає скаргу на рішення слідчого судді, який відмовив у відстороненні від посади Олексія Чернишова.

Тобто, Казніть! Нельзя поміловать! Вступає хор ВАКС, який відхилив апеляцію прокурорки (посолки-засолки... ) щодо відсторонення Чернишова.

Тобто, все ж Казніть нельзя! Поміловать!
11.08.2025 11:04 Відповісти
Соросята тобі в макітру наср@ли, пацаке!
Чи ти тіко писатєль, нахєр те читання?!
Суд вірно сказав, що не можна відсторонити вже відстороненого, бо його посада була ліквідована ще до розгляду апеляції!
На момент рішення апеляційного суду черниш вже не був міністром, він - БЕЗРОБІТНИЙ!
11.08.2025 11:34 Відповісти
Все шо потрібно знати про українські суди
11.08.2025 11:07 Відповісти
От так, щоб суд мав займатись корупцією, то він її покриває, на це повинні бути покарання !
11.08.2025 11:34 Відповісти
 
 