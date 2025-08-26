Силы обороны отразили многочисленные атаки армии РФ на Лиманском, Краматорском и Покровском направлениях, - Генштаб. КАРТЫ

За минувшие сутки зафиксировано 174 боевые столкновения. Больше всего атак врага зафиксировано на Покровском, Новопавловском и Лиманском направлениях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

По уточненной информации, захватчики нанесли 67 авиационных ударов, сбросив 128 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 4807 дронов-камикадзе и осуществили 4774 обстрела по позициям наших войск и населенным пунктам.

Агрессор наносил авиационные удары, в частности, по районам населенных пунктов Старая Гута Сумской области; Константиновка Донецкой области; Гавриловка Днепропетровской области; Белогорье, Зализнычное, Малокатериновка, Омельник, Лукьяновское Запорожской области; Вировка, Одрадокаменка Херсонской области.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за минувшие сутки украинские подразделения отбили пять атак оккупантов. Также противник нанес 6 авиаударов, сбросив при этом 11 КАБов, совершил 179 обстрелов, в том числе, 5 - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 12 раз атаковал позиции украинских защитников вблизи Глубокого, Волчанска, Амбарного, и в сторону Кутьковки и Колодязного.

На Купянском направлении вчера произошло восемь боестолкновений. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в районах Синьковки, Голубовки, Колесниковки, Лозовой и Загрызово.

На Лиманском направлении враг атаковал 28 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Новомихайловка, Грековка, Колодязи, Новоселовка, Зеленая Долина и в сторону Ямполя и Серебрянки.

На Сиверском направлении Силы обороны остановили пять наступательных действий захватчиков в районах, Федоровки, Григорьевки и в сторону Серебрянки.

На Краматорском направлении вчера зафиксировано 13 боестолкновений, оккупант пытался продвигаться в районах Часова Яра, Белой Горы и в сторону Ступочек и Предтечино.

На Торецком направлении враг совершил шесть атак в районах Дилиевки, Торецка, Русина Яра и Александро-Калиново.

На Покровском направлении наши защитники остановили 43 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Никаноровка, Маяк, Миролюбовка, Новоэкономическое, Родинское, Гродовка, Сухой Яр, Лисовка, Чунишино, Зверево, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Ореховое и Дачное.

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 19 атак в районах населенных пунктов Ялта, Зеленый Гай, Воскресенка, Шевченко и Камышеваха.

На Гуляйпольском направлении имела место атака россиян в районе Малиновки.

На Ореховском направлении оккупанты дважды пытались продвинуться в районе Плавней и в сторону Павловки.

На Приднепровском направлении войска агрессора трижды предприняли тщетные попытки продвинуться вперед на позиции наших подразделений.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

Удары по врагу

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и две артиллерийские системы врага.

В общей сложности, за минувшие сутки потери российских захватчиков составляют 890 человек. Также украинские воины обезвредили четыре танка, три боевые бронированные машины, 33 артиллерийские системы, 95 БПЛА, 97 единиц автомобильной техники, две единицы специальной техники и тяжелую огнеметную систему оккупантов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп предупредил об "очень серьезных последствиях", если Россия не прекратит войну против Украины